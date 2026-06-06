НБУ оновив правила інкасації та перевезення валютних цінностей

Національний банк оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей. Нові правила стосуватимуться як комерційних банків, так і юридичних осіб, що мають ліцензію на операції з готівкою (СІТ-компаній). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За словами НБУ, зміни насамперед спрямовані на забезпечення відповідності нормам Європейського Союзу і оновленого законодавства України. Вони сприятимуть підвищенню прозорості функціонування платіжної інфраструктури, мінімізації ризиків її використання в протиправних цілях та, як наслідок, детінізації економіки.

Що змінюється

Зокрема, Нацбанк:

поширив вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (його підрозділи). Це пов’язано із введенням в дію норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні», що відбудеться 26 червня цього року;

установив заборону на проведення інкасації клієнтів підрозділами інкасації в приміщенні банку, інкасаторської компанії чи компанії з оброблення готівки, а також вимогу про необхідність проведення інкасації програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) безпосередньо інкасаторами банків та СІТ-компаній;

уточнив вимоги щодо складу бригади інкасації за наявності вогнепальної зброї під час інкасації й перевезення цінностей та передбачив заборону щодо перебування в оперативному автотранспорті на маршрутах інкасації та перевезення цінностей сторонніх осіб, що не мають стосунку до проведення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також зобов’язав банки та СІТ-компанії дотримуватися вимог, визначених у їхніх внутрішніх документах. Такі норми спрямовані на посилення захисту цінностей, що інкасуються та перевозяться;

визначив умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;

передбачив можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами з урахуванням положень Pегламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 16 листопада 2011 року № 1214/2011;

привів визначення низки термінів у відповідність до положень Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»;

визначив форми річної звітності для банків та СІТ-компаній, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

«Такі нововведення сприятимуть підвищенню ефективності інкасації коштів та перевезення валютних цінностей по Україні, упорядкуванню та посиленню контролю за діяльністю банків та СІТ-компаній, а також гармонізації регулювання в цій сфері з актуальними нормами, зокрема ЄС», — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни містить постанова правління НБУ від 4 червня 2026 року № 59 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні».

Нагадаємо

Станом на 1 червня 2026 року на ринку інкасаторських послуг в Україні працювало 20 банків та 10 СІТ-компаній.