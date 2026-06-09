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9 червня 2026, 14:10

Готелі в Дубаї різко подешевшали: ціни впали вчетверо

Розкішні готелі Дубая почали масово знижувати ціни через нестачу іноземних туристів. Деякі пропозиції для місцевих жителів виявилися у чотири рази дешевшими за звичайні тарифи. Про це пише HotNews.

Розкішні готелі Дубая почали масово знижувати ціни через нестачу іноземних туристів.

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Як змінилися ціни

На штучному острові Пальма Джумейра п’ятизіркові готелі вирішили зробити ставку на мешканців ОАЕ. Саме завдяки спеціальним пропозиціям для резидентів вестибюлі дорогих готелів знову почали наповнюватися гостями у вихідні та святкові дні.

Ліванський лікар Фаді Іскандарані, який живе в Дубаї вже п’ять років, розповів, що раніше навіть не розглядав можливість відпочинку на Пальмі через високі ціни. За його словами, пільговий тариф для резидентів виявився майже вчетверо нижчим за стандартний.

Попри знижки, туристична галузь поки не повернулася до колишніх показників. У деяких готелях через нестачу гостей довелося закривати цілі поверхи.

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Минулого року Дубай прийняв 19,5 мільйона туристів. У місті працювали 827 готелів, з яких 173 мали статус п’ятизіркових, а середня заповнюваність номерного фонду перевищувала 80%.

Ситуація змінилася після війни в Ірані, наслідки якої відчули й країни Перської затоки. Конфлікт негативно вплинув на репутацію регіону як стабільного туристичного напрямку.

Генеральний менеджер готелю Anantara The Palm Майкл Робінсон зазначив, що після набуття чинності перемир’ям 8 квітня частина туристів повернулася, однак потік гостей залишається обмеженим.

Щоб підтримати заповнюваність, готель пропонує місцевим жителям знижки до 50%. За словами Робінсона, у суботу показник завантаженості часто перевищує 90%, проте з понеділка по четвер він падає до 20−30%.

Водночас керівник готелю сумнівається, що така модель зможе довго залишатися ефективною. Особливі побоювання викликає липень, коли почнуться шкільні канікули й багато родин залишать Дубай на період літнього відпочинку.

Частина готелів уже вдалася до радикальніших кроків. Деякі заклади тимчасово закрилися для проведення ремонтів. Серед них опинився і знаменитий Бурдж-аль-Араб.

Інші готелі скорочують персонал або урізають зарплати. Один зі співробітників готелю в центрі міста на умовах анонімності повідомив, що його заробіток зменшили на 40%.

Також у низці закладів працівникам пропонують іти у відпустку за власний рахунок через нестачу клієнтів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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