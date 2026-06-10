Майно держбанків тепер можна придбати всім охочим через ауціони Prozorro — рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 719, яка суттєво змінює правила відчуження та передачі в оренду майна державних банківських установ. Про це повідомляє ligazakon.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Згідно з новим документом, переважна частина угод із активами держбанків відтепер здійснюватиметься виключно через прозорі електронні торги. Цей крок зрівнює фінустанови в правах з іншими держпідприємствами, відкриває новий сегмент ринку для приватного капіталу та спрямований на збільшення бюджетних доходів.

З усім тим, урядовці зважили на особливості банківської діяльності й сформували перелік із 46 типів операцій, які звільняються від обов'язкових торгів. До цього списку увійшли послуги фінансового лізингу, оренда індивідуальних сейфів, а також продаж малоцінного майна.

Важливим нововведенням постанови є те, що фінальна вартість лота, визначена за підсумками аукціону, автоматично визнається ринковою. Це дозволить нівелювати будь-які юридичні ризики щодо заниження чи завищення ціни активів.

Водночас у документі чітко прописано умови, за яких майно державного банку все ж можна придбати напряму, без оголошення аукціону. Таке право зберігається для маломасштабних угод, якщо загальна вартість об'єкта не перевищує ліміт у 30 тисяч євро (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України продав великий комплекс будівель в Одесі, який раніше належав збанкрутілому Імексбанку і був переданий НБУ в рахунок погашення боргу за кредитами рефінансування.

На торгах в електронній системі «Prozorro.Продажі», які відбулися 1 травня 2026 року, стартова ціна об'єкта була встановлена на рівні майже 24,8 млн грн. Проте через конкуренцію між шістьома учасниками фінальна вартість лота злетіла майже в чотири рази — до 93 млн грн (без урахування ПДВ).