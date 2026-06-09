20 млрд грн сьогодні чи 300 млрд кредитів завтра: чи варто продовжувати 50% податок на прибуток банків?

Експертна дискусія, організована Асоціацією українських банків (АУБ) та Національною асоціацією банків України (НАБУ), підняла питання, від якого залежить майбутнє відновлення країни. Продовження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році може забезпечити бюджету додаткові 20−25 млрд грн. Водночас аналітики ринку попереджають: економіка ризикує втратити до 300 млрд грн потенційного кредитного ресурсу.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фіскальний внесок vs економічне зростання

Банківський сектор уже сьогодні є одним із найбільших донорів бюджету. За підсумками 2025 року він забезпечив близько 11% усіх податкових надходжень, при тому, що частка банків у ВВП становить лише 2,9%.

Віцепрезидент АУБ, Голова Правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов підкреслює: податки на надприбутки можуть бути виправдані лише як тимчасовий антикризовий крок.

«Якщо „тимчасовий“ податок перетворюється на постійну практику, це б'є по довірі до держави та інвестиційних планах. Головне питання стратегічне: чи варто отримати 20 млрд грн зараз, якщо ці кошти могли б стати основою для значно масштабнішого фінансування економіки в майбутньому?» — зазначає Мамедов.

Голова Ради НАБУ, Голова Правління АТ «ОТП БАНК» Володимир Мудрий наголошує, що прибуток є головним джерелом капіталізації. Саме капітал дозволяє банкам покривати ризики та кредитувати критичні сектори, а саме енергетику та ОПК.

В умовах війни саме цей капітал дозволяє системі залишатися стійкою.

Перший віцепрезидент АУБ Віталій Романчукевич звертає увагу на інтеграційний аспект. Українські банки активно впроваджують стандарти ЄС щодо управління ризиками та кібербезпеки. «Високе податкове навантаження суттєво ускладнює процес накопичення капіталу, необхідного для виконання європейських регуляторних вимог. Збереження можливостей для капіталізації — це обов'язкова умова успішної інтеграції до фінансового простору Європи», — наголошує він.

Бізнес та галузеві наслідки

Представники бізнесу вказують, що ефект від вилучення коштів відчують на собі навіть дрібні підприємці. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе наголошує, що кожен іпотечний кредит стимулює роботу десятків суміжних підприємств. Тому скорочення можливостей банків гальмує будівництво та відновлення житлового сектору. Показовим прикладом є програма «єОселя»: у 2025 році за нею видали 7,8 тис. кредитів на 15 млрд грн, при цьому частка первинного ринку зросла до 63%.

Ростислав Коробка з ТПП України закликав бізнес-спільноту долучатися до обговорення, оскільки саме виробники відчують дефіцит грошей на модернізацію та експорт, а Віктор Берлін з Ліги страхових організацій України попередив, що ослаблення фінансового сектору підвищує вартість послуг для громадян і погіршує інвестиційний клімат загалом.

Ключова проблема полягає у пошуку балансу між поточними фіскальними потребами держави та потенціалом економічного зростання. Учасники дискусії переконані: стабільність правил гри сьогодні є єдиним шляхом до довіри інвесторів завтра.