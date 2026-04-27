На світовий ринок наприкінці квітня чекають сюрпризи: як відреагує долар і євро в Україні

Останній тиждень квітня на валютному ринку мине дуже напружено. Занадто багато геополітичних, зовнішньоекономічних, військових та суто українських чинників розгойдуватимуть ситуацію.

До зовнішніх чинників варто віднести:

перспективи війни на Близькому Сході, що залишаються дуже туманними.

Збереження високих цін на нафту та зростання вартості світової логістики, що продовжується, через блокування Ормузької протоки. Нафта BRENT торгується в межах $93−102 за барель, що робить загрозу світової рецесії абсолютно реальною вже в 2027—2028 роках. А відсутність своєчасного та ритмічного постачання мінеральних добрив ставить під сумнів можливість отримання відносно дешевого продовольства цілими регіонами Африки та Азії. Це загрожує соціальними проблемами вже у світовому масштабі.

Засідання ФРС США (29 квітня) та ЄЦБ (30 квітня) щодо відсоткових ставок. За моїм прогнозом, через прискорення інфляції як у США, так і в Євросоюзі, ані американський, ані європейський регулятор не наважаться на зниження своїх відсоткових ставок і залишать їх на поточному рівні. Для США це 3,5−3,75% річних, а для ЄС - 2−2,4% річних.

Формально, щодо співвідношення відсоткових ставок американського та європейського ринків, буде дотримано статус-кво. Але світовий фондовий ринок почне не на жарт лихоманити за будь-яких нових економічних новин щодо інфляції, ВВП і ринку праці в США та Європі. Якщо додати до цього ще й геополітичну невизначеність, можливі негативні наслідки для світової економіки стають серйознішими, а ймовірність сильної волатильності пари євро/долар зростає у рази.

При цьому останніми місяцями ціна на золото активно розігрівалася за рахунок придбання центральними банками до резервів, скупки гедж-фондами та приватними інвесторами, а також спекулянтами. Тому цей актив стає вже досить дорогим із ризиком просідання на імпульсивних геополітичних новинах, а не просто традиційним «притулком», як це було раніше. І це ще більше лякає інвесторів.

Зміна керівництва Федрезерва та загроза переходу американського центробанку під повний неформальний контроль американського президента Дональда Трампа. Найімовірніший змінник чинного голови ФРС Джерома Пауелла, Кевін Ворш, виступаючи перед американськими законодавцями, не створив у них враження своєї повної незалежності, розкритикував чинне керівництво ФРС через «неправильну» відсоткову політику. Він також не виказав свого ставлення до швидкого зниження ставок, чого хоче Трамп, та до можливих реакцій ФРС США на сигнали з американського ринку праці. Вже 15 травня формально спливає термін каденції Джерома Пауелла, але ще не факт, що передача влади у цьому відомстві пройде безболісно для американського ринку.

У результаті будь-які чутки з приводу дій старого та нового голів Федрезерва можуть моментально обвалювати фондовий ринок, частково — ринок золота та сировини, а також «лякати» світових інвесторів у будь-які американські цінні папери, і насамперед у трежеріс. Інтрига зміни голови ФРС США тільки зростає і це поки що сильно шкодитиме долару.

Залежність Європи від вартості енергоносіїв, розморожування 90 млрд євро кредиту для України та торг навколо умов входження нашої країни до ЄС. Ситуація з євро та передбачуваністю європейської економіки теж не є такою райдужною. Через стрибок цін на енергоносії у березні інфляція в Євросоюзі вже прискорилася до 2,8% у річному вимірі (порівнюючи з 2,1% у лютому), а в єврозоні — досягла 2,6%. І це лише початок, оскільки підвищення цін на пальне ще не повністю відіграно на споживчому ринку.

Показники квітня будуть вочевидь гіршими, що загрожує і травневими сюрпризами для інвесторів, які вклали кошти у європейські компанії. І це буде суттєвою загрозою для стабільності євро у найближчій перспективі.

Отримання незабаром Україною першого кредитного траншу від європейських партнерів є позитивом для нашої країни, але буде ложкою дьогтю в бочці з медом для багатьох європейських країн, бюджети яких переживають вочевидь не найкращі часи. Отже, внутрішньоєвропейські економічні дискусії тільки посиляться. Це вплине на те, на яких умовах Євросоюз буде готовий надати членство Україні.

Багато ключових гравців Європи прагнутимуть обмежити наші права в Євросоюзі через різні формати «неповного членства» та інші подібні сценарії. Тож нашій дипломатії доведеться найближчими днями дуже серйозно попрацювати для фіксації реальних можливостей та повноважень України у складі ЄС.

Проте сам факт розморожування європейського кредиту на 90 млрд євро у поєднанні з відстрочкою з боку наших західних партнерів до 2030 року основних зовнішніх виплат України — це колосальний сигнал для всього українського ринку про те, що з гривнею «все буде нормально» навіть в умовах війни. А девальвація нацвалюти проходитиме під повним контролем Нацбанку і лише в тих межах, які він сам установить. Це дуже серйозна заявка на хоча б відносну економічну стабільність в Україні у 2026 році.

Читайте також: Курс долара ставить рекорди: потрібно скуповувати «зелений» і як на цьому насправді заробити

Серед суто українських чинників цього тижня я б зазначив:

Завершення звітного періоду та початок нового місяця. Кінець місяця традиційно активізує всіх клієнтів і самі банки на валютному ринку. Компаніям треба закрити всі свої валютні та гривневі зобов'язання на 1-е число. Тому, за моїм прогнозом, із 27 до 29 квітня обсяги угод на міжбанку, зареєстровані за системою Блумберг, перебуватимуть в межах від $220 млн до $310 млн.

30 квітня активність щодо кількості угод буде великою: всім клієнтам і самим банкам необхідно остаточно закрити свої розрахунки на звітну дату. Але сам обсяг операцій 30-го числа вже знизиться до $200 млн-220 млн, оскільки на останню дату ніхто великих валютних угод із клієнтів уже не залишить, щоб не ризикувати. А 1 травня за рахунок ефекту першого числа нового звітного періоду обсяги торгів скоротяться до $180 млн-210 млн. І лише наступного понеділка, 4 травня, міжбанк увійде до звичайного ділового ритму.

Поведінка населення на готівковому ринку, поведінка НБУ на міжбанку. Перевищення попиту на валюту над її пропозицією нікуди не подінеться. Тому регулятору практично щодня доведеться активно втручатися у ситуацію на торгах, щоб підтримувати курс гривні на міжбанку у бажаному коридорі, і головне — у необхідному курсовому тренді.

Це буде особливо актуально наприкінці місяця, коли через засідання ФРС США та ЄЦБ пара євро/долар посилить свою волатильність, а Нацбанку треба буде мінімізувати наслідки цих коливань для курсу гривні щодо долара та євро на внутрішньому ринку. За моїми розрахунками, з 27 квітня до 1 травня НБУ витратить на підтримку курсу гривні на міжбанку від $690 млн до $890 млн.

Рішення Нацбанку щодо облікової ставки 30 квітня. З огляду на показники інфляції, що зросли (7,9% у річному вимірі станом на 1 квітня), я прогнозую, що Нацбанк підвищить облікову ставку на 0,5−1% річних із чинних зараз 15% річних.

Цей крок регулятора запустить процес підвищення ставок за депозитами: залежно від строків розміщення, їх дохідність може зрости на 0,25−1% річних за різними депозитними гривневими продуктами для населення та юридичних осіб. Це частково компенсуватиме втрати, які несуть вкладники через зростання цін.

З приводу поведінки громадян щодо купівлі валюти, то, у разі умовної стабільності курсу на міжбанку та відсутності «розгойдування» готівкового курсу з боку окремих великих мереж обмінників, особливої загрози для валютного ринку я цього тижня з боку готівкового ринку не чекаю. Навпаки, відносна стабільність цінників спровокує навіть більшу здачу валюти громадянами в обмінники та каси банків, порівнюючи з періодами великої турбулентності міжбанку та світових ринків.

Нові валютні послаблення Нацбанку. З 25 квітня 2026 року Національний банк запроваджує низку істотних послаблень валютних обмежень. Зміни стосуються забезпечення безперебійної роботи оборонних підприємств, можливості залучення висококваліфікованих фахівців в управління українськими компаніями та банками, а також підтримки іноземців, які служать у ЗСУ, та українців за кордоном.

Зняття цих обмежень може, за моїми оцінками, додати першому етапі попиту валюту на міжбанку у межах до $300 млн-480 млн на місяць. Але, з огляду дату набуття чинності нових правил, реальний їхній вплив на український валютний ринок (насамперед міжбанк) ми побачимо лише у травні.

Геополітичні, економічні та воєнні новини цього тижня продовжать бути основними драйверами для всіх сегментів світового сировинного, фондового, валютного ринків, а також цін на золото та срібло.

На період із 27 квітня — 1 травня я прогнозую:

вартість нафти марки BRENT — від $89 до $115 за барель із дуже сильною залежністю цінників від ситуації навколо Ірану та Ормузької протоки;

ціна золота - у межах коридору від $4 580−4 940 за унцію з активними коливаннями щонайменше протягом 28−30 квітня в межах $45−160 на унції на новинах із приводу рішень ФРС США та ЄЦБ щодо віжсоткових ставок, а також на новинах із Близького Сходу.

ціна срібла - у межах коридору $68−91 за унцію з можливими коливаннями протягом дня 28−30 квітня в межах від $5 до $12 на унції. Причому, якщо ціна срібла ситуативно просяде до рівнів, близьких до $68 за унцію, я би вже купував цей метал на просіданні. І віддавав би перевагу фізичному сріблу в злитках чи монетах, порівнюючи з ф'ючерсами.

коридор за парою євро/долар — у межах від 1,162 до 1,189 долара за євро з найбільшою волатильністю пари 28−30 квітня на рішеннях американського та європейського регуляторів щодо відсоткових ставок.

Традиційно, на поведінку всіх учасників валютного ринку України впливатиме ситуація на фронтах, а також інтенсивність обстрілів росією цивільної та критичної інфраструктури України.

Прогноз курсу долара та євро на 27 квітня — 1 травня

Завдяки постійній присутності на ринку НБУ та його інтервенціям ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем українського регулятора.

Міжбанк

Прогнозний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,162 до 1,189 долара за євро, і коридор безготівкового долара на торгах у цей період — від 43,70 до 44,30 гривень. За рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара та опосередковано євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,10 до 51,95 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, і за євровалютою - в межах до 20−60 копійок. Збережеться тенденція щодо широкого розкиду котирувань купівлі/продажу євровалюти в обмінниках фінкомпаній та касах окремих банків. Євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій на нашому готівковому валютному ринку в останні дні квітня і 1 травня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,40 до 44,40 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,00 до 52,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,10 до 52,10 гривень.