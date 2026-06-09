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9 червня 2026, 16:33

Перевірки обмінників: НБУ назвав типові порушення та дав рекомендації

Національний банк України за підсумками перевірок небанківських фінустанов оприлюднив перелік системних порушень на ринку готівкової валюти та надав детальні роз'яснення щодо їх усунення для забезпечення прозорості ринку. Про це пише Ligazakon.net.

Національний банк України за підсумками перевірок небанківських фінустанов оприлюднив перелік системних порушень на ринку готівкової валюти та надав детальні роз'яснення щодо їх усунення для забезпечення прозорості ринку.

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Які порушення виявили

Одним із найрезонансніших порушень стала неправомірна відмова клієнтам у здійсненні операцій зі справжніми банкнотами іноземної валюти, які за дизайном та захистом повністю відповідають офіційним описам іноземних центробанків.

Також зафіксовано масові порушення касової дисципліни: касири не видавали готівку або чеки РРО одночасно з проведенням операції, ігнорували вимогу надання розрахункових документів не пізніше завершення транзакції або здійснювали обмін без фізичної присутності клієнта.

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Критичні зауваження стосуються систем технологічного відеоконтролю, які мають забезпечувати чітку фіксацію процесу приймання-передавання грошей та видачі чеків із зони робочого місця касира та клієнта. Перевірки виявили відсутність обов'язкових 14-денних відеоархівів, неякісну фіксацію без зазначення дати й часу, а також факти роботи обмінників при несправному відеообладнанні, що є прямим порушенням вимог регулятора.

Крім того, фінустанови іноді порушували строки надання відеоматеріалів на запити інспекційних груп НБУ або надавали недостовірні дані.

Регулятор окремо наголосив на неприпустимості штучного дроблення валютних операцій, коли великі суми поділяються на дрібніші з метою уникнення процедур фінансового моніторингу (ПВК/ФТ).

Рекомендації НБУ

Для запобігання таким випадкам НБУ рекомендує установам негайно провести навчання персоналу, посилити внутрішній контроль та забезпечити технічну відповідність приміщень встановленим нормам. Неухильне дотримання цих правил є обов'язковим для всіх ліцензіатів, що працюють у сфері торгівлі валютними цінностями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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