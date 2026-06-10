monobank скасував комісії за всі закордонні SWIFT-перекази

У середу, 10 червня, monobank скасував комісійні збори за всі вхідні та вихідні закордонні SWIFT-платежі. Нові умови поширюються як на фізичних осіб, так і на представників бізнесу. Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, раніше клієнти банку в середньому сплачували близько 1 000 грн комісії за один такий переказ.

Гороховський наголосив, що в поточних умовах доступність цих платежів є критично важливою: для підприємців це можливість знизити витрати на закупівлі товарів за кордоном, а для звичайних громадян — спосіб без зайвих переплат оплачувати навчання, лікувальні послуги чи купувати військову амуніцію.

«Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно!» — написав він.

Горохоський також розповів, що на цих комісіях monobank раніше заробляв понад 11 млн грн щорічно.

За здійснення внутрішньоукраїнського SWIFT-переказу через monobank доведеться сплатити 0,5% від суми плюс $12 (але не більше $90). Отримання вхідного переказу — безкоштовно.

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Нагадаємо

Раніще у monobank заявили про різке скорочення втрат клієнтів від шахраїв. У травні зловмисники вкрали у клієнтів банку удвічі менше коштів, ніж у квітні.