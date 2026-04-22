Великі банки почали підвищувати ставки за депозитами в гривні: коли процес стане масовим

Великі банки почали підвищувати ставки за гривневими вкладами для приватних клієнтів. За останні два тижні відразу 4 фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянули свої пропозиції для власників гривневих заощаджень. І це може бути лише початок нового тренду: як свідчить опитування НБУ, банкіри прогнозують подальше подорожчання депозитів у другому кварталі 2026 року. Про це докладно розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

За даними свіжого опитування Нацбанку про банківське фондування у ІІ кварталі 2026 року, більшість фінустанов фіксували зменшення обсягів коштів корпорацій, а от обсяг депозитів домогосподарств, навпаки, дещо збільшився. Але динаміка накопичень населенням коштів у банках була нерівномірною.

У березні зафіксовано відтік коштів як у гривні так і в доларі.

«Відтік гривневих депозитів та грошей населення з рахунків банків у березні 2026 року був найбільшим за 26 місяців — 12,7 млрд грн, або 1,3%. Депозити скоротились до 956,1 млрд грн. Проте річні темпи їх приросту залишаються найбільшими з 2024 року — „плюс“ 19,8%. Відтік валютних заощаджень українців із банків у березні становив $56,8 млн, і це максимум за останні 7 місяців. Всього населення має в банках валютних депозитів та коштів на рахунках на $11,05 млрд», — пише на своїй сторінці у Фейсбук фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, аналізуючи статистику НБУ.

На його думку, люди могли витратити ці кошти на купівлю валюти, частково ОВДП. Але головним напрямком експерт вважає фінансування поточних витрат, які почали зростати разом із прискореним подорожчанням пального та основних продуктів. На підтверждення своєї думки він наводить статистику кредитування населення, яке також встановило рекорди.

«Кредити населення зросли на рекордні 11,9 млрд грн — до 357,7 млрд грн. Тобто з депозитів та рахунків познімали, й ще кредитів набрали», — резюмує Шевчишин.

Логічно припустити: якщо ціни зростатимуть і надалі, люди продовжать «проїдати» свої накопичення. Натомість банкіри дотримуються іншої думки. «У квітні — червні банки очікують на збільшення обсягу зобов’язань (тобто депозитів — ред.) загалом. За оцінками респондентів, залучення зростатимуть як із боку населення, так і бізнесу», — наводить результати опитування фінансистів Нацбанк. Крім того, за даними регулятора, «у ІІ кварталі банки очікують, що вартість запозичень загалом підвищиться. Зростатимуть ставки і за депозитами бізнесу». Вже 30 квітня регулятор оголосить своє рішення щодо ключової ставки та дохідності своїх інструментів, що може дати поштовх для глобальніших змін на депозитному ринку. Оскільки не виключено, що НБУ, реагуючи на поточні виклики, може знову перейти до посилення монетарної політики. Зростання ключової ставки стимулюватиме підвищення дохідності депозитів. Як показує опитування фінансистів, ринок готовий до такого розвитку подій. Хоча, за розрахунками експертів, гривневі депозити і нині залишаються привабливим інструментом збереження грошей, навіть попри зміцнення долара та євро, яке наразі спостерігається. «Курс євро щодо гривні на 21.04.2025 р. складав 47,03 грн за євро, а на 21.04.2026 р. — 51,89 грн за євро. За рік євро щодо гривні зміцнилося на 10,33%. При цьому рік тому ви могли розмістити депозит у гривнях під 16−17% річних, звісно з гарантією банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», — підрахував фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Як за 2 тижня змінилися депозитні ставки у великих банках

МТБ Банк підвищив ставки на короткі депозити в гривні на 0,5 в.п. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на вкладі на 6 місяців 16,6% річних, на 3 місяці — 16,5% річних.

Південний також порадував вкладників-фізосіб новими пропозиціями за короткими вкладами в нацвалюті. Ставку за 6-місячними депозитами підвищено на 0,5 в.п. — до 15% річних, за 3-місячними — відразу на 1,5 в.п. — до 16% річних.

Також банк підвищив ставку депозитів у доларі на 3 місяці відразу на 0,55 в.п. і тепер платить власникам таких вкладів 2% річних, що є найкращою пропозицією на такий строк серед великих фінустанов. Аналогічні заробітки Південний тепер пропонує і власникам євродепозитів на 3 місяці.

Укргазбанк додав до ставки гривневих депозитів на 9 місяців 2,5 в.п. і тепер платить за ними 14,5% річних. Стільки ж тут можна заробити на депозиті у нацвалюті на 6 місяців після підвищення ставки на 3 в.п.

КомінБанк зрізав дохідність річних депозитів у гривні відразу на 1 в.п. — до 10,6% річних. Натомість заробітки приватних клієнтів на 3-місячних депозитах у нацвалюті у цьому банку зросли на 0,2 в.п. — до 15% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.04.2026−20.04.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Максимальні ставки по євровкладам

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут