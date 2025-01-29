Банки розпочинають сезон підвищення депозитних ставок: чому це триватиме недовго

Які ставки за вкладами банки з депозитними портфелями понад 2 млрд грн прогнозують на лютий та що пропонуватимуть приватним клієнтам — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Високі темпи інфляції змусили НБУ жорсткіше закрутити монетарні гайки. На останньому засіданні регулятор підвищив облікову ставку на 1 базисний пункт, а також збільшив дохідність за своїми депозитними сертифікатами. Вони є одним із основних джерел заробітку для фінансистів, а їх дохідність безпосередньо впливає на рівень депозитних ставок.

Одними з найпопулярніших вкладів у багатьох банках залишаються тримісячні депозити.

«Це нормальна поведінка вкладників, тому банки вкладають ці кошти в короткі ліквідні активи, наприклад, у тримісячні депозитні сертифікати НБУ», — каже начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

За словами начальника відділу роботи з фізичними особами Головного управління бізнесу Правекс Банку Олега Зайця, банк фокусується у власній стратегії на вкладах строком від 3 місяці. На ці вклади банк ставить відносно високі ставки і протягом минулого року саме вони користувалися найбільшим попитом, пояснює він.

При цьому вкладники активно розміщують на цей строк не тільки гривню, а й валюту. Керівник з питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков каже, що ці депозити «використовуються клієнтами Райффайзен Банку для придбання іноземної валюти під час „курсопадів“ за акційними курсами, які банк проводить на регулярній основі».

Перемкнути попит на довгі вклади в існуючих умовах банкам складно, хоча вони й намагаються це робити.

«Пріоритет строковості зараз диктує клієнт, беручи до уваги період прогнозування витрат, рівень інфляції, курс долара США та тренд його зміни, як орієнтир вартості коштів. Відповідно до цих чинників, більшість клієнтів готові розміщуватися в гривні на строк 3−6 місяців. Дуже складно в поточній ситуації вмовити клієнтів розмістити заощадження в національній валюті на строки понад рік. Звісно, такі залучення є, але їхня частка є значно меншою», — пояснює начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова.

За її словами, таких довгих розміщень зараз небагато. «Зазвичай довгі розміщення — від 2-х років — роблять клієнти, у яких настав строк перерозміщення, та модель їхнього фінансового планування передбачає й надалі тримати гроші „в довгу“», — уточнює вона.

Головний мотиватор для клієнтів перевкладати гроші на довгі депозити — вища їх дохідність.

«Наразі ми націлені пропонувати найбільшу дохідність на довші строки (це, звичайно, 1 рік), депозити на 3 та 6 місяців мають меншу дохідність. Якщо пропонувати на 3 місяці найвищу ставку, то вкладники зовсім не розміщуватимуть кошти на 6 та 12 місяців. Розміщення „під менші відсотки, але на більший строк“ відбувається тільки при очікуванні різкого падіння ставок у найближчому майбутньому, а зараз таке не очікується», — каже й Сергій Гнезділов.

Що банкіри прогнозують на лютий

Більшість банкірів передбачають підвищення дохідності вкладів. «Гадаю, що ставки за депозитами покажуть пропорційне зростання, але, може, трохи пізніше», — прогнозував начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов ще до підвищення ставки.

Про певний часовий лаг каже й головний експерт із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій. «Ставки за депозитами можуть зрости, але, по-перше, зазвичай це відбувається не відразу, а розтягнуто у часі, а по-друге, не в такому обсязі, як змінилась облікова ставка», — пояснює він.

Про високу ймовірність підвищення дохідності вкладів у разі суттєвішого руху облікової ставки понад 0,5% казала й Ірина Стрепетова з Сенс Банку.

«Рішення правління НБУ збільшити ставку на 1 відсотковий пункт — до 14,5%, дає більше простору для комерційних банків, із погляду збільшення дохідності депозитів фізичних осіб, адже разом із обліковою ставкою зросли відсотки й за низкою інструментів регулятора, зокрема, депозитними сертифікатами», — каже маркетинг-директорка Юнекс Банку Аліна Компанець.

На її переконання, поточні середні ставки за вкладами 20 найбільших банків, із огляду на податки, вже не забезпечують захист від інфляції. Але, як завжди, першими на зміни відреагують фінустанови поза межами 20-ки найбільших.

Юнекс пока що не ухвалював рішення щодо перегляду відсоткової політики. «Проте готові до такого кроку, щойно того вимагатиме конкурентна ситуація. Думаю, що впродовж двох-трьох тижнів ставки за тримісячними депозитами у середніх та невеликих банках зростуть на 0,5−1%. Максимальна дохідність за ними прагнутиме до діапазону до 16−17% річних», — прогнозує Аліна Компанець.

Наміри підвищувати ставки нам підтвердили у й двох інших малих банках: Кредитвестбанку та Кристалбанку. Зокрема, у Кредитвесті очікують, що середні ставки за депозитами на 3 та 6 місяців зростуть орієнтовно на 0,5−0,75% протягом наступних трьох місяців.

У Кристалбанку говорять, що збільшення відсоткових ставок не буде значним.

«Це буде, радше, коригування, чим суттєві зміни. Загалом банк планує залишити відсоткові ставки в межах максимально можливих 16% річних у гривні», — повідомили у Кристалбанку. Це збільшення банк робить для «акценту уваги споживачів на конкретний вид вкладу „Допоможемо разом“» та для збільшення середнього терміну розміщення вкладів. Банк пропонуватиме клієнтам обрати кращі умови на триваліший термін — від 93 до 183 днів.

Погоджуються з тим, що збільшення можуть бути невеликими, й в Ощадбанку. За прогнозами фінустанови, у першому кварталі 2025 року середні ставки за депозитами для фізичних осіб не зазнають суттєвих змін. «Це пов’язано з очікуванням збереження інфляційного тиску та відсутністю передумов для зниження облікової ставки», — уточнили у банку.

Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що найближчі декілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами. Дохідність коротких вкладів він прогнозує на рівні 11% (+1 в.п.), вкладів на 9 та 12 місяців — до 12%, до 14% річних — на вклади строком від 1 року і довше.

«Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%», — підсумував Дмитро Замотаєв.

Але підвищення ставок може бути короткочасним трендом.

«Загалом відсоткові ставки на ринку змінюються, відповідно до монетарної політики центробанку та коливань облікової ставки, хоча й з певним часовим лагом. Однак, попри заяви НБУ про тимчасовий характер поточних проінфляційних чинників, а також ймовірність повернення до циклу пом'якшення монетарної політики в 3−4 кварталі 2025 року, цілком можливо, що банки дещо стриманіше реагуватимуть на підвищення облікової ставки. Вони можуть прогнозувати можливість розвороту ставок у бік зниження протягом року», — говорить Олег Заяць з Правекс Банку.

Підтримує колегу директор департаменту розвитку продуктів Ідея банку Сергій Міщенко. За його словами, банк здебільшого керується власними потребами в ресурсах і, відповідно до своїх потреб, корегує ставки за депозитами. Банк, каже він, не планує збільшувати відсоткову ставку за депозитами і не очікує особливого пожвавлення на ринку та підвищення ставок у лютому.

Як банки змінювали ставки

Ідея Банк зменшив дохідність всіх гривневих вкладів у лінійці. Найбільше порізав ставку за вкладами на 9 місяців (-0,5 в.п.), річні - схудли на 0,33 в.п., піврічні — на 0,25 в.п. Після змін найбільше банк платить за річними вкладами (15,67% річних), найменше — за піврічними (15% річних).

ПУМБ знизив ставки за вкладами у євро, за виключенням 3-місячних депозитів. Після цього ставки за всіма строковими вкладами у євро зрівнялись — 0,5% річних.

Декілька банків підвищували ставки у гривні та у доларі. Альянс Банк додав 0,05 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці, 0,1 в.п. — до ставок піврічних вкладів, та 0,25 в.п. — 9-місячних. Найвища ставка за гривневими депозитами тепер — за вкладами на 9 місяців (14,75% річних), за річними — банк платить 14,5% річних, піврічні та 3-місячні зрівнялись в дохідності — 14,2% річних.

Банк також підвищив ставки за вкладами у доларі. Зокрема, дохідність строкових вкладів на 3 та 6 місяців зросла на 0,05 в.п. — до 0,75% річних, найбільшою залишається ставка на рік (2% річних).

Банк Глобус підвищив ставки за всіма строковими вкладами у гривні. Дохідність річних вкладів зросла на 2,5 в.п. — до 14,5% річних. До ставок на інші строки банк додав 1,5 в.п. Найменша ставка після змін — на 3-місячні вклади (12% річних), за піврічними та 9-місячними депозитами банк платить 13% та 13,5% річних відповідно.

Найпривабливіші ставки за вкладами на 3 місяці зараз пропонує банк Львів (16,5% річних) та Радабанк (16% річних). Трохи менше пропонує Акордбанк (15,75% річних).

За піврічними вкладами найвища ставка у Радабанку (16,5% річних). 15,75% річних можна отримати в Абанку, 15,5% річних — в Акордбанку.

Найбільші відсотки за вкладами на 9 місяців у гривні платять monobank (15,4% річних) та Ідея Банк (15,25% річних). Ще три банки — банк Львів, Таскомбанк та Радабанк — за такими строковими вкладами пропонують 15% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.01.2025−27.01.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.01.2025−27.01.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.01.2025−27.01.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.