Вже місяць на депозитному ринку практично без змін: дохідність вкладів у гривні наважуються знизити одиниці. Детальніше про всі актуальні депозитні пропозиції для приватних клієнтів від банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».
Де шукати кращі депозитні пропозиції серед дрібних банків
Асвіо банк знизив дохідність за гривневими вкладами на 1 рік відразу на 4,5 в.п. — до 11% річних. Ставка за вкладами на півроку «схудла» на 3,3 в.п. — до 13,2% річних. Банк також зменшив дохідність за 3-місячними депозитами. Проте, зниження було мінімальним, тому банку вдалося утримати одну з найвищих ставок на ринку за такими строковими вкладами — 17% річних.
Решта банків, які цього разу коригували ставки, залишилися в межах стандартних змін, які часто фігурують в оглядах «Мінфіну».
РВС Банк зменшив дохідність за гривневими піврічними вкладами на 1,5 в.п., на 1,15 в.п. знизив ставки на рік, та 0,5 в.п. відібрав від ставок за вкладами на 3 місяці. Тепер банк платить за вкладами на рік 15% річних, за рештою — 14% річних.
Крім того, банк переглянув дохідність депозитів у доларі та євро: ставки вкладів на півроку знижено на 0,05 в.п., на 0,2 в.п. підвищено дохідність вкладів на 3 місяці. Ставки в обох валютах банк пропонує ідентичні. Після змін банк сплачує 1,3% річних за вкладами на 6 місяців та 0,7% річних — за вкладами на 3 місяці.
Банк Глобус знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 1 в.п., за винятком вкладу на 12 місяців, який «схуд» на 0,5 в.п. За цими вкладами банк зараз платить найбільше — 16,5% річних. Найменша ставка в лінійці - за вкладами на 3 місяці (14,5% річних).
Єдиним банком, який цього разу, навпаки, підвищував ставки, став Полтава-банк. Банк додав по 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 6, 9 та 12 місяців. За вкладами на рік банк сплачує тепер 16,5% річних, за двома іншими — 16% річних.
Найвищу ставку за депозитами у гривні на 9 місяців пропонує Кристалбанк (16,75% річних). Ще три банки — Агропросперіс, Банк інвестицій та заощаджень та Український капітал — також утримують за цими термінами досить привабливі ставки (16,5% річних).
За гривневими вкладами на 6 місяців у лідерах серед дрібних банків цього разу — Піреус та Кристалбанк, у яких можна отримати 17% річних. Трохи менше за такими вкладами пропонують Банк інвестицій та заощаджень та Український капітал (16,5% річних).
Найвищі ставки більшість банків продовжують утримувати на терміни 3 місяці. Найвищий рівень дохідності за такими гривневими вкладами пропонує Радабанк (18,75% річних), банки Кліринговий Дім та Юнекс (18% річних).
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперіс
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|6,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|Полтава-Банк
|16,50%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|0,01%
|-
|Глобус*
|16,50%
|0,50%
|15,50%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|Комінвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|РВС Банк
|15,00%
|1,15%
|-
|-
|14,00%
|1,50%
|14,00%
|0,50%
|6,00%
|-
|Піреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,75%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|11,00%
|4,50%
|-
|-
|13,20%
|3,30%
|17,00%
|0,20%
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,30%
|-
|-
|-
|3,10%
|-
|2,55%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,02%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,30%
|0,05%
|0,70%
|0,20%
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,30%
|0,05%
|0,70%
|0,20%
|0,15%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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