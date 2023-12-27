Де шукати кращі депозитні пропозиції серед дрібних банків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 грудня 2023, 15:20

Де шукати кращі депозитні пропозиції серед дрібних банків

Вже місяць на депозитному ринку практично без змін: дохідність вкладів у гривні наважуються знизити одиниці. Детальніше про всі актуальні депозитні пропозиції для приватних клієнтів від банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Асвіо банк знизив дохідність за гривневими вкладами на 1 рік відразу на 4,5 в.п. — до 11% річних. Ставка за вкладами на півроку «схудла» на 3,3 в.п. — до 13,2% річних. Банк також зменшив дохідність за 3-місячними депозитами. Проте, зниження було мінімальним, тому банку вдалося утримати одну з найвищих ставок на ринку за такими строковими вкладами — 17% річних.

Решта банків, які цього разу коригували ставки, залишилися в межах стандартних змін, які часто фігурують в оглядах «Мінфіну».

РВС Банк зменшив дохідність за гривневими піврічними вкладами на 1,5 в.п., на 1,15 в.п. знизив ставки на рік, та 0,5 в.п. відібрав від ставок за вкладами на 3 місяці. Тепер банк платить за вкладами на рік 15% річних, за рештою — 14% річних.

Крім того, банк переглянув дохідність депозитів у доларі та євро: ставки вкладів на півроку знижено на 0,05 в.п., на 0,2 в.п. підвищено дохідність вкладів на 3 місяці. Ставки в обох валютах банк пропонує ідентичні. Після змін банк сплачує 1,3% річних за вкладами на 6 місяців та 0,7% річних — за вкладами на 3 місяці.

Банк Глобус знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 1 в.п., за винятком вкладу на 12 місяців, який «схуд» на 0,5 в.п. За цими вкладами банк зараз платить найбільше — 16,5% річних. Найменша ставка в лінійці - за вкладами на 3 місяці (14,5% річних).

Єдиним банком, який цього разу, навпаки, підвищував ставки, став Полтава-банк. Банк додав по 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 6, 9 та 12 місяців. За вкладами на рік банк сплачує тепер 16,5% річних, за двома іншими — 16% річних.

Найвищу ставку за депозитами у гривні на 9 місяців пропонує Кристалбанк (16,75% річних). Ще три банки — Агропросперіс, Банк інвестицій та заощаджень та Український капітал — також утримують за цими термінами досить привабливі ставки (16,5% річних).

За гривневими вкладами на 6 місяців у лідерах серед дрібних банків цього разу — Піреус та Кристалбанк, у яких можна отримати 17% річних. Трохи менше за такими вкладами пропонують Банк інвестицій та заощаджень та Український капітал (16,5% річних).

Найвищі ставки більшість банків продовжують утримувати на терміни 3 місяці. Найвищий рівень дохідності за такими гривневими вкладами пропонує Радабанк (18,75% річних), банки Кліринговий Дім та Юнекс (18% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперіс 16,75% - 16,50% - 16,25% - 16,00% - - -
Кристалбанк* 16,75% - 16,75% - 17,00% - 17,50% - 6,00% -
Банк інвестицій та заощаджень
 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - -
Український капітал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Полтава-Банк 16,50% 0,50% 16,00% 0,50% 16,00% 0,50% - - 0,01% -
Глобус* 16,50% 0,50% 15,50% 1,00% 15,00% 1,00% 14,50% 1,00% - -
Комінвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Полікомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 18,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
РВС Банк 15,00% 1,15% - - 14,00% 1,50% 14,00% 0,50% 6,00% -
Піреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,75% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Асвіо банк 11,00% 4,50% - - 13,20% 3,30% 17,00% 0,20% - -
Індустріалбанк - - 14,75% - 15,00% - 11,25% - - -
Кліринговий Дім - - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

— Банки-переможці премії FinAwards 2023

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Дніпро, Піреус Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,30% - - - 3,10% - 2,55% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Український капітал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,02% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Асвіо банк 2,00% 0,25% - - 1,00% - 0,50% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,30% 0,05% 0,70% 0,20% 0,15% -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Агропросперіс 1,75% - 1,75% - 1,50% - 0,30% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 2,00% - - - 1,30% 0,05% 0,70% 0,20% 0,15% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами