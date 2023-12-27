Де шукати кращі депозитні пропозиції серед дрібних банків

Вже місяць на депозитному ринку практично без змін: дохідність вкладів у гривні наважуються знизити одиниці. Детальніше про всі актуальні депозитні пропозиції для приватних клієнтів від банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Асвіо банк знизив дохідність за гривневими вкладами на 1 рік відразу на 4,5 в.п. — до 11% річних. Ставка за вкладами на півроку «схудла» на 3,3 в.п. — до 13,2% річних. Банк також зменшив дохідність за 3-місячними депозитами. Проте, зниження було мінімальним, тому банку вдалося утримати одну з найвищих ставок на ринку за такими строковими вкладами — 17% річних.

Решта банків, які цього разу коригували ставки, залишилися в межах стандартних змін, які часто фігурують в оглядах «Мінфіну».

РВС Банк зменшив дохідність за гривневими піврічними вкладами на 1,5 в.п., на 1,15 в.п. знизив ставки на рік, та 0,5 в.п. відібрав від ставок за вкладами на 3 місяці. Тепер банк платить за вкладами на рік 15% річних, за рештою — 14% річних.

Крім того, банк переглянув дохідність депозитів у доларі та євро: ставки вкладів на півроку знижено на 0,05 в.п., на 0,2 в.п. підвищено дохідність вкладів на 3 місяці. Ставки в обох валютах банк пропонує ідентичні. Після змін банк сплачує 1,3% річних за вкладами на 6 місяців та 0,7% річних — за вкладами на 3 місяці.

Банк Глобус знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 1 в.п., за винятком вкладу на 12 місяців, який «схуд» на 0,5 в.п. За цими вкладами банк зараз платить найбільше — 16,5% річних. Найменша ставка в лінійці - за вкладами на 3 місяці (14,5% річних).

Єдиним банком, який цього разу, навпаки, підвищував ставки, став Полтава-банк. Банк додав по 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 6, 9 та 12 місяців. За вкладами на рік банк сплачує тепер 16,5% річних, за двома іншими — 16% річних.

Найвищу ставку за депозитами у гривні на 9 місяців пропонує Кристалбанк (16,75% річних). Ще три банки — Агропросперіс, Банк інвестицій та заощаджень та Український капітал — також утримують за цими термінами досить привабливі ставки (16,5% річних).

За гривневими вкладами на 6 місяців у лідерах серед дрібних банків цього разу — Піреус та Кристалбанк, у яких можна отримати 17% річних. Трохи менше за такими вкладами пропонують Банк інвестицій та заощаджень та Український капітал (16,5% річних).

Найвищі ставки більшість банків продовжують утримувати на терміни 3 місяці. Найвищий рівень дохідності за такими гривневими вкладами пропонує Радабанк (18,75% річних), банки Кліринговий Дім та Юнекс (18% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.12.2023−25.12.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.