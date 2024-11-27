Українці продовжують вкладатися у валютні депозити: як реагують невеликі банки

Українці продовжують нести гроші до банків. За жовтень вклади фізосіб і ФОПів приросли на 5,9 млрд грн — до 1 331,6 млрд грн. Такі дані наводить Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Про що насправді свідчить свіжа статистика депозитного ринку та на яких умовах приватні вкладники зараз розміщують гроші в банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Дані ФГВФО свідчать про декілька важливих тенденцій.

По-перше, приплив грошей приватних вкладників до банків суттєво сповільнився: 24,7 млрд грн за вересень проти 5,9 млрд грн за жовтень.

По-друге, у жовтні вклади в іноземній валюті зростали активніше, ніж гривневі: плюс 0,9 млрд грн (до 854,9 млрд грн) у національній валюті проти 5 млрд грн (до 476,7 млрд грн) — у ВКВ.

Втім, реальний приріст валютних строкових депозитів, найімовірніше, був ще більшим. Адже 69,1% грошей приватних вкладників і ФОП у банках розміщені у вигляді вкладів до запитання, тобто на поточних рахунках. І ця частка залишається майже незмінною (69,2%, за результатами вересня).

Частково це також пояснює той факт, що левову частку грошей приватних клієнтів (62,5%) акумулювали державні банки. Адже саме через них проходять виплати зарплат та інших соціальних виплат.

При цьому понад половини коштів на строкових вкладах розміщено на строк до 3 місяців — 17,82% станом на 1 листопада.

До того ж стабільним залишається соціальний розрив, що також позначається і на депозитному ринку. На 1 листопада 56,95% приватних вкладників мали заощадження в банках у розмірі від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас на цю категорію припадало лише 29,49% всіх грошей фізосіб та ФОПів. Натомість 48,53% всіх вкладів людей були розміщені на вкладах розміром понад 600 тис. грн, якими володіли лише 0,51% всіх вкладників.

Як банки змінили депозитні ставки

Реагуючи на перевкладення грошей із гривневих у валютні депозити, малі банки продовжують знижувати ставки за вкладами у ВКВ. Адже фінансисти (з огляду на обмеженість варантів заробітку і високі вимоги до формування резервів під них) не зацікавлені у ресурсах в інвалюті.

За останні два тижні ставки на вклади в доларі та євро знизив Полікомбанк: у фінустанові закінчилась акція (тривала до 22 листопада), за якою можна було вкластись у валютні депозити в обох валютах на 3 та 6 місяці під 2% річних. Ставка за валютними вкладами на 3 місяці знов відкотилась на 1,9 в.п. — до 0,1% річних, а на 6 місяців — зменшилась на 1 в.п. — до 1% річних.

Найвищу дохідність на короткі 3-місячні вклади в доларі зараз пропонують відразу дві фінустанови — Кристалбанк та Кредитвестбанк (2,25% річних). В євро на такий строк можна отримати 1,25% річних у Кристалбанку.

На пів року пропозиція за валютними вкладами серед малих банків є більшою. Відразу 5 банків пропонують в доларі дохідність у 2,5% річних, в євро — 2 банки тримають ставку у 1,5% річних, і ще один пропонує 1,45% річних.

Ставки за гривневими вкладами у невеликих банках залишилися незмінними. Зараз малі банки інколи надають привабливіші умови розміщення коштів у нацвалюті, ніж великі фінустанови. Наприклад, найбільша ставка зараз у гривні на 3 та 6 місяців у малих банків — 16,1% і 16,25% річних, таку дохідність пропонує Асвіо Банк. Серед великих банків на такі строки можна отримати 15,75% річних в Акордбанку (3 місяці) та А-Банку і Радабанку (6 місяців).

Що кажуть банкіри

Тетяна Шаповал, директор із маркетингу Піреус Банку

Оскільки банки — це фінансові посередники, що перетворюють заощадження клієнтів на кредити для населення, бізнесу чи держави, то гривня — це основа діяльності кожного банку, незалежно від його розміру чи походження, і вони використовують різні інструменти для її залучення.

ОВДП приваблюють частину вкладників завдяки високій дохідності, але депозити залишаються незамінним інструментом заощаджень. Вони прості у відкритті, не потребують додаткових витрат, гнучкі за строками, доступні навіть для невеликих сум і забезпечують швидкий доступ до грошей.

Для банків, які мають доступ до дешевших ресурсів, наприклад, залишків на рахунках, депозити можуть бути менш пріоритетними.

Рівень ставок за депозитами завжди залежить від ставок за кредитами. Банки, які активно видають споживчі кредити під високий відсоток, можуть дозволити собі привабливіші умови для вкладників. Іноземні банки часто орієнтуються на корпоративних клієнтів, що дозволяє їм залучати дешевші ресурси.

Щодо дохідності валютних вкладів, то банки в Україні обмежені в інвестуванні валютних ресурсів. Основні можливості — це ОВДП або кредити для експортерів, а таких компаній менше, ніж імпортерів. У країнах ЄС ставки за депозитами часто трохи вищі (2−4% річних), але там є доступ до широкого спектру інвестиційних інструментів, що робить цей ринок гнучкішим.

З огляду на осіннє зростання інфляції, ми очікуємо, що банки збережуть ставки на поточному рівні до кінця року. Деякі можуть підвищити відсотки взимку, щоб залучити більше клієнтів. Якщо інфляція наступного року знизиться, очікується поступове падіння депозитних ставок.

У Піреус Банку залучення депозитів у гривні є стратегічним завданням, тому ми пропонуємо широкий вибір продуктів із різними строками, умовами та ставками як онлайн, так і у відділеннях. Причому дотримуємося балансу, залучаючи кошти як від фізичних осіб, так і від бізнесу. Це дозволяє нам підтримувати конкурентоспроможні ставки, які відповідають потребам клієнтів.

Наприклад, ставка 14% річних дозволяє не лише захистити гроші від інфляції, а й отримати додатковий дохід. Вклад із такою дохідністю — гривневий депозит «Європейський» на строк від 3 до 12 місяців — є найпопулярнішим у банку.

Для тимчасово вільної гривні пропонуємо 14-денний депозит «Європейський» під 7,25% річних — чудовий вибір для грошей, які відкладені для запланованих витрат. Також триває акція «Айпад за вклад» для клієнтів, які відкривають депозити. Це не лише вигідний спосіб заощадження, але й шанс виграти корисний гаджет.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.11.2024−25.11.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.11.2024−25.11.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальные ставки по вкладам в евро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.11.2024−25.11.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.