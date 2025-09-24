Укрексімбанк підвищив, а Правекс порізав дохідність всіх своїх депозитів у гривні

Потік грошей до банків від приватних клієнтів прискорився. За серпень сума вкладів фізичних осіб збільшилася на 10 млрд грн (до майже 1,5 трлн грн), порівнюючи із плюс 3,9 млрд грн за результатами липня. Такі підрахунки наводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Але тут є декілька цікавих тенденцій.

Зокрема, Фонд звертає увагу на зростання суми вкладів фізичних осіб-підприємців — плюс 4,5 млрд грн за попередній місяць. Завдяки цьому частка ФОП у структурі вкладів трохи зросла — з 11,3% до 11,5%. Також поступово змінюється валютна структура вкладів: українці нарощують заощадження у ВКВ.

Валютна структура вкладів фізосіб на 1.08.2025 і на 1.09.2025

За даними ФГВФО

І ще одна тенденція — подальше скорочення частки строкових вкладів: населення накопичує гроші на рахунках, аби завжди мати їх під рукою. Якщо на 1 серпня частка строкових вкладів у загальній структурі складала 29,9%, то на 1 вересня — 29,73%. При цьому із них 17,08% від усіх грошей фізосіб у банках було розміщено на депозитах до 3 місяців, і ще 7,25% — на строк від 3 до 6 місяців.

Як змінилися депозитні пропозиції великих банків за 2 тижні

Банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн неактивно змінювали свої пропозиції для приватних клієнтів.

КомінБанк на 0,3 в.п. знизив дохідність гривневих депозитів на 6 і 9 місяців, і тепер платить за ними 15,3% річних.

Укрексімбанк підвищив ставки депозитів у гривні усієї своєї лінійки: на 1,65 в.п. — до 13% річних — зросла дохідність вкладів на 9 і 12 місяців, на 1,7 в.п. — до 12,5% річних — на 3 і 6 місяців.

Правекс Банк на 0,5 в.п. зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на депозитах у гривні. Тепер у цьому банку можна заробити 11% річних на річному вкладі, 12,5% річних — на вкладах на 9 і 6 місяців, 13,5% річних — на депозиті строком на 3 місяці.

Кредит Дніпро Банк відразу на 1 в.п. — до 2,5% річних — підвищив ставку за депозитами в доларі на 6 місяців. Наразі це найбільша дохідність за цим видом вкладу серед банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн.

ОТП Банк, навпаки, знизив на 1 в.п. ставку за вкладами в доларі на 6 і 3 місяці. Тепер на таких вкладах його приватні клієнти заробляють 0,25% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.09.2025−22.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.09.2025−22.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.09.2025−22.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут