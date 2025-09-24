Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 14:41

Укрексімбанк підвищив, а Правекс порізав дохідність всіх своїх депозитів у гривні

Потік грошей до банків від приватних клієнтів прискорився. За серпень сума вкладів фізичних осіб збільшилася на 10 млрд грн (до майже 1,5 трлн грн), порівнюючи із плюс 3,9 млрд грн за результатами липня. Такі підрахунки наводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Але тут є декілька цікавих тенденцій.

Депозитний огляд

Зокрема, Фонд звертає увагу на зростання суми вкладів фізичних осіб-підприємців — плюс 4,5 млрд грн за попередній місяць. Завдяки цьому частка ФОП у структурі вкладів трохи зросла — з 11,3% до 11,5%. Також поступово змінюється валютна структура вкладів: українці нарощують заощадження у ВКВ.

Валютна структура вкладів фізосіб на 1.08.2025 і на 1.09.2025

За даними ФГВФО

І ще одна тенденція — подальше скорочення частки строкових вкладів: населення накопичує гроші на рахунках, аби завжди мати їх під рукою. Якщо на 1 серпня частка строкових вкладів у загальній структурі складала 29,9%, то на 1 вересня — 29,73%. При цьому із них 17,08% від усіх грошей фізосіб у банках було розміщено на депозитах до 3 місяців, і ще 7,25% — на строк від 3 до 6 місяців.

Як змінилися депозитні пропозиції великих банків за 2 тижні

Банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн неактивно змінювали свої пропозиції для приватних клієнтів.

КомінБанк на 0,3 в.п. знизив дохідність гривневих депозитів на 6 і 9 місяців, і тепер платить за ними 15,3% річних.

Укрексімбанк підвищив ставки депозитів у гривні усієї своєї лінійки: на 1,65 в.п. — до 13% річних — зросла дохідність вкладів на 9 і 12 місяців, на 1,7 в.п. — до 12,5% річних — на 3 і 6 місяців.

Правекс Банк на 0,5 в.п. зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на депозитах у гривні. Тепер у цьому банку можна заробити 11% річних на річному вкладі, 12,5% річних — на вкладах на 9 і 6 місяців, 13,5% річних — на депозиті строком на 3 місяці.

Кредит Дніпро Банк відразу на 1 в.п. — до 2,5% річних — підвищив ставку за депозитами в доларі на 6 місяців. Наразі це найбільша дохідність за цим видом вкладу серед банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн.

ОТП Банк, навпаки, знизив на 1 в.п. ставку за вкладами в доларі на 6 і 3 місяці. Тепер на таких вкладах його приватні клієнти заробляють 0,25% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 17,00% - 16,75% - 17,00% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 15,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,50% - 15,30% 0,30% 15,30% 0,30% 14,70% - - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - -
Альянс Банк 14,25% - 15,35% - 14,75% - 14,75% - 5,50% -
Восток Банк 14,00% - - - 15,75% - 14,75% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% 1,65% 13,00% 1,65% 12,50% 1,70% 12,50% 1,70% - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правекс Банк 11,00% 0,50% 12,50% 0,50% 12,50% 0,50% 13,50% 0,50% - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Південний - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.09.2025−22.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Акордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% 1,00% 0,80% - - -
Універсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% 1,00% 0,25% 1,00% 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,50% - 1,45% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.09.2025−22.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євродепозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Акордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - - -
Універсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,50% - 1,45% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.09.2025−22.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі

