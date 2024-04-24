Універсал та mono підвищують депозитні ставки, Приват та Сенс — знижують

Вже завтра, 25 квітня, НБУ має оприлюднити своє рішення щодо ключової ставки та інших показників, які безпосередньо впливають на дохідність депозитів. Банкіри очікують на подальше пом'якшення монетарної політики регулятора і закладають такий сценарій до своїх депозитних пропозицій. Скільки зараз дають заробити на вкладах приватним клієнтам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн і як планують змінювати ставки за вкладами, — у свіжому огляді «Мінфіну».

З початку року дохідність вкладів у гривні продовжувала потроху знижуватись (виключення — річні депозити). Натомість, за останній тиждень ставки за всіма строковими вкладами зросли, хоча це й не змінило загальної тенденції.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Дата UIRD 3 UIRD 6 UIRD 9 UIRD 12 1.01.24 13,68 14,52 14,58 14,32 14.03.24 14,38 14,40 14,18 14,28 15.04.24 13,86 13,93 12,72 13,86 22.04.24 14,05 14,14 13,75 13,98

Середні ставки великих банків-учасників огляду «Мінфіну» у квітні становили 12,54% річних за 3-місячними вкладами (-0,84 в.п. м/м), 13,45% річних — за піврічними (-0,79 в.п. м/м), 12,76% річних — за вкладами на 9 місяців (-1,22 в.п. м/м) та 13,08% річних — за вкладами на 12 місяців (-0,88 в.п. м/м).

Банки чекають на чергове зниження облікової ставки та, відповідно, корегують ставки для клієнтів.

Які прогнози дали банкіри та читачі «Мінфіну»

41% читачів «Мінфіну» в нашому Телеграм-каналі вважають, що НБУ залишить облікову ставку без змін. 32% - схиляються до думки, що зниження складе 0,5 в.п.

Фінансисти також прогнозують подальше пом’якшення монетарної політики Нацбанку і дискутують лише навколо темпів зниження ключової ставки.

На зниження облікової ставки на 0,5 в.п. — до 14% річних — очікують в Таскомбанку.

«В разі відповідного зниження облікової ставки, НБУ знизить на 0,5 в.п. — до 14% річних — дохідність за депосертифікатами овернайт, та до 17% річних за своїми сертифікатами на 3 місяці», — вважає заступник голови правління Таскомбанку Анатолій Кухарчук.

Аналогічні прогнози «Мінфіну» дали спеціалісти Радабанку, Ощадбанку, Укрсиббанку та Райффайзен Банку.

«Проте, не виключаємо, що регулятор може знизити облікову ставку до 1 відсоткового пункту (до 13,5% річних відповідно) з метою прискорення економічного зростання, особливо після позитивних новин із США. Помірковане зниження облікової ставки може супроводжуватись суттєвішим зниженням ставки за 3-місячними сертифікатами (як це було минулого разу)», — додає Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

У банку «Південний» припускають, що дискусія в НБУ точитиметься навколо зниження облікової ставки на 0,5 або 1,0 в.п., а також пріоритетності кроків за валютними обмеженнями.

«Суттєві зміни в операційному дизайні, які були ухвалені на минулому засіданні НБУ, на нашу думку, ще не повною мірою транслювалися у ринкові ставки. Тому цього разу доречно зберегти дизайн незмінним. Відповідно, очікуємо, що ставки за усіма депосертифікатами знизяться симетрично з облікової ставкою», — каже начальник управління стратегічного аналізу банку «Південний» Костянтин Хведчук.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитро Замотаєв каже, що перегляд розміру ставки за 3-місячними депсертифікатами може істотно вплинути на дохідність гривневих депозитів, проте все залежатиме від «кроку» зниження ставки.

«Тренд на зниження дохідності гривневих вкладів не зміниться, перегляд ставки за депсертифікатами значно прискорить цей процес», — резюмує Замотаєв.

Які ставки побачимо незабаром

В Ощадбанку у травні-червні не прогнозують суттєвих змін на ринку. «Відсоткові ставки зберігатимуться на поточному рівні», — відповіли нам у фінустанові.

«Ми очікуємо, що банки відреагують, відповідно до тригерної політики регулятора. Зараз ставки на ринку в банках із приватним капіталом коливаються на рівні від 14 до 16% річних.

Із державним капіталом або іноземним капіталом — на рівні 10−12% річних. Відтак, якщо регулятор знизить облікову ставку на 0,5−1%, аналогічним чином ставки віддемпінгують донизу. Якщо облікова ставка залишиться незмінною, то й ринок буде незмінним. Тобто до травня-червня нічого не зміниться кардинально", — вважає Борис Рафалович, заступник голови правління КомінБанку.

Інші банкіри, навпаки, говорять про зниження дохідності вкладів вже у травні-червні.

«У квітні багато банків відреагували на зниження облікової ставки та знизили свої пропозиції на 1−2 в.п. за всією продуктовою лінійкою вкладів у національній валюті. Думаю, і в травні та червні це не буде винятком. Зважаючи на очікуване зниження облікової ставки, думаю, що середні ставки в травні-червні становитимуть 13−14% річних», — вважає Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

«Середні ставки корелюватимуть зі зміною облікової ставки НБУ, поступово знижуватимуться», — погоджується з колегою начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

За прогнозом Анатолія Кухарчука з Таскомбанку, середні ставки за вкладами «поступово знижуватимуться до рівня 12−13% річних».

«Очікуємо, що середні ставки за депозитами у гривні дещо знизяться, проте, знову ж таки, не більше, ніж на відповідні 50 базисних пунктів», — каже Руслан Левчин із Укрсиббанку.

«Оскільки кредитні ставки, зазвичай, сенситивніші до рішень регулятора, ми можемо бачити відповідне їх корегування у найближчому майбутньому. За депозитними ставками динаміка відбуватиметься з певним лагом і залежатиме також від того, чи будуть регулятивні зміни щодо прив’язки обсягу довгострокових депозитів у банках до можливого обсягу купівлі дохідніших тримісячних депозитних сертифікатів», — каже Олександр Печерицин із Райффайзен Банку.

«Зниження облікової ставки та поступове згортання інструменту 3-місячних ДС дедалі суттєвіше позначатиметься на ринкових ставках за гривневими депозитами. На ринку строкових депозитів фізосіб завжди є певна інерція у рішеннях щодо зміни ставок.

Загалом, за травень-червень ставки можуть знизитися на 1,0−1,5 в.п. до середніх ставок близько 12−12,5% річних. При цьому банки активніше знижуватимуть ставки за довгими депозитами, зважаючи на можливе подальше зниження облікової ставки НБУ", — вважає Костянтин Хведчук із банку «Південний».

На думку Дмитра Замотаєва з банку Глобус, залежно від зниження ставок за депозитними сертифікатами, дохідність вкладів може в травні-червні виглядати наступним чином:

Рівень 3-місячних депсертифікатів Максимальні ставки Середні ставки за вкладами на 3−6 міс. Середні ставки за вкладами на 9−12 міс. 17% 15,5−16% річних 13% річних 12% річних 16,5% 15% річних 12−12,5% річних 11,5−12% річних 16% 14,5% річних 11,5−12% річних 10,5−11% річних

Серед компенсаторів можливого зниження дохідності вкладів Замотаєв бачить, зокрема, низьку інфляцію. Якщо інфляція не перевищить 0,5% на місяць, то корекція дохідності гривневих вкладів майже не вплине на розмір чистого прибутку власників депозитів. Плюс, різноманітні акції та бонусні програми банків, за якими можна отримати додаткові 0,5−1% до дохідності.

Як банки змінювали ставки

9 банків змінили ставки у гривні, причому 6 із них знижували дохідність вкладів.

Приватбанк зменшив майже всі ставки за гривневими депозитами на 1 в.п., за виключенням вкладів на 3 місяці. За ними банк платить найнижчі відсотки — 2,5% річних, найвища дохідність у вкладів на рік — 12% річних.

Сенс банк також знизив дохідність всіх вкладів, найбільше — за вкладами на рік (на 1 в.п.), інші ставки схудли на 0,5 в.п. Найнижча дохідність зараз за вкладами на 3 місяці — 12% річних, ставки за вкладами на півроку та рік зрівнялись і зараз складають 12,75% річних.

Три банки цього разу зменшили всі ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5 в.п.

Після таких змін найменша дохідність вкладів в Ідея Банку — за вкладами на півроку (15,25% річних), за вкладами на 9 та 12 місяців ставка зменшилась до 15,25% річних.

У КомінБанку дохідність вкладів на 3 місяці знизилась до 15% річних, за піврічними та 9-місячними вкладами банк пропонує 15,25% річних, на рік — 15,75% річних.

МТБ Банк після знижень найбільше платить за вкладами на 3 місяці — 14,8% річних, найменше — за річними вкладами (13,5% річних).

ОТП Банк зменшив ставку за вкладами в гривні на 3 місяці на 0,16 в.п. — до 11,09% річних, на півроку — на 0,25 в.п. — до 10,75% річних.

Укрсиббанк зменшив дохідність піврічних вкладів на 0,5 в.п., але збільшив на 1 в.п. ставки за вкладами на 3 місяці. Ставки за цими вкладами нині складають 11% річних.

Універсал Банк та monobank, який працює за ліцензією Універсал Банку, стали єдиними, хто цього разу підвищив всі ставки в гривні. В Універсал Банку найменша дохідність після додавання 0,5 в.п. до дохідності всіх строкових вкладів в гривні за вкладами на 3 місяці (15% річних), найбільша — за річними (15,5% річних).

monobank додав до дохідності всіх вкладів у нацвалюті по 0,5 в.п. Відтепер найвища ставка за депозитами на рік (15,5% річних), найменша — на три місяці (15% річних). Банк також збільшив на 0,1 в.п. дохідність вкладів на 9 місяців в євро — до 1,4% річних.

Найкращі пропозиції за вкладами на 3 місяці зараз пропонують Радабанк (17,5% річних) та Акордбанк (16,5% річних). По 15,5% річних платять Альянс Банк, банк Глобус та Кредит Дніпро Банк.

Найбільша дохідність за піврічними вкладами наразі в Акордбанку, банку Глобус та Радабанку (по 16% річних у кожного). 15,75% річних за такими вкладами пропонує А-Банк. По 15,5% річних платять три банки: Банк Львів, КомінБанк, та Кредит Дніпро Банк.

За вкладами на 9 місяців найвищі ставки можна отримати у банку Глобус (16,5% річних), КомінБанку (15,5% річних), та monobank (15,4% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.04.2024−22.04.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.04.2024−22.04.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.04.2024−22.04.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.