НБУ підвищує ставку: чому великі банки ріжуть дохідність депозитів

Національний банк продовжує підвищувати ключову ставку, щоб зупинити подальше розкручування інфляції. Посилення монетарної політики має стимулювати збільшення дохідності депозитів. Але, як свідчить аналітика «Мінфіну», великі банки поки що ріжуть ставки гривневих вкладів. Що відбувається на депозитному ринку, та коли банки почнуть підвищувати депозитні ставки, розбираємося у свіжому огляді.

Що сприяє підвищенню депозитних ставок

У відповідь на високу інфляцію, НБУ закручує монетарні гайки: за останні неповні два місяці регулятор вже вдруге підвищує ключову ставку. Підвищити її до 16% річних регулятор вирішив після серпневого прискорення інфляції до 8,1%, що перевищило попередній прогноз Національного банку.

«Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед відчутнішим, ніж очікувалося, подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході. Крім того, вищими темпами зростали окремі адміністративні тарифи, що значною мірою зумовлювалося наслідками російських атак на критичну інфраструктуру», — пояснюють таку динаміку в НБУ. Там вважають, що інфляція почне сповільнюватись лише у 2027 році.

Поки ж висока ключова ставка має підтримувати привабливість гривневих активів і таким чином прибирати з ринку надлишкову гривневу масу, яка підживлює інфляційний процес.

«Липневе підвищення облікової ставки підтримало привабливість гривневих активів. У відповідь на посилення відсоткової політики НБУ, частина банків, здебільшого невеликих, вже почали підвищувати ставки. Додаткове підвищення облікової ставки підтримає ці позитивні тенденції, що важливо в умовах стійкого фундаментального цінового тиску та зростання середньострокових проінфляційних ризиків», — прогнозують експерти НБУ.

Але ринковий зріз «Мінфіну» показав дещо іншу картину.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні два тижні

Радабанк зрізав ставки всієї своєї лінійки строкових депозитів у гривні. Дохідність вкладів у нацвалюті на 12 і 9 місяців «схудла» на 1,25 в.п. — до 15,25% річних і 15% річних відповідно. За вкладами на 6 місяців банк тепер платить на 2,5 в.п. менше — 14,75% річних. На 3-місячних вкладах приватні клієнти можуть тепер заробити 16,25% річних (мінус 0,75 в.п.).

Альянс Банк знизив дохідність вкладів у гривні на 6 і 3 місяці на 0,05 в.п., і тепер платить за ними однаково — 14,9% річних.

Райффайзен Банк порадував своїх приватних вкладників підвищенням дохідності вкладів у гривні на 3 місяці відразу на 6,5 в.п. Такі розміщення тепер приноситимуть їх власникам 12% річних.

Чому банки не кинулися масово підвищувати ставки

Фінансисти називають декілька причин, через які банки підвищують депозитні ставки за гривневими вкладами не так швидко, як хотілося б приватним вкладникам. Перша — фінансисти вже назбирали достатньо грошей, обсяг яких ставить нові рекорди.

«Основні причини — достатній рівень ліквідності системи, відсутність у більшості банків гострої потреби в додатковому ресурсі, а також оновлені умови придбання депозитних сертифікатів НБУ, які впливали на стимули банків залучати додатковий строковий ресурс», — говорить Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

За оперативними даними НБУ, станом на початок вересня на рахунках банків було розміщено 3,317 трлн грн, із яких 1,527 трлн — гроші приватних клієнтів (1,018 трлн вкладень номіновані в гривні, і 508 млн — у ВКВ).

Раніше банки могли розміщувати вільну гривню у депозитні сертифікати НБУ, основний інструмент заробітку, без обмежень. Однак тепер фінансисти мають змагатися за право вкласти кошти у депосертифікати. Це призвело до зворотнього ефекту: НБУ підвищує облікову ставку, а дохідність депозитних сертифікатів, навпаки, знижується.

«Водночас підвищення до 16% відповідало липневому прогнозу НБУ, тож частина банків могли вже врахувати це підвищення у своїй депозитній політиці», — додає Сергій Новошицький.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, вважає, що депозитний ринок орієнтуватиметься не лише на саму облікову ставку, а на всю конфігурацію відсоткової політики НБУ.

«Дохідність 3-місячних депозитних сертифікатів не отримала відповідного додаткового імпульсу, тому у банків не виникне достатнього економічного стимулу ще раз масово переглядати депозитні програми у бік підвищення», — додає він.

Коли почне зростати дохідність депозитів

Але фінансисти запевняють, що ставки за депозитами у гривні неминуче зростатимуть.

По-перше, банки нарощують кредитування, а для цього потрібний гривневий ресурс. У липні обсяг виданих резидентам (фізичним і юридичним особам) кредитів склав 1,388 трлн грн, у серпні, за оперативними даними НБУ, — 1,44 трлн грн.

По-друге, банки дедалі активніше конкуруватимуть за строкові гривневі кошти населення через розширення кредитування і можливість вкладати кошти у депозитні сертифікати НБУ, яка залежить від активності залучення грошей населення. Все це змусить їх на тлі подальшого розкручування інфляції підвищувати дохідність вкладів.

«Нові ставки, бонусні надбавки та спеціальні умови поступово закріплюватимуться в реальних пропозиціях. Середні ставки за гривневими вкладами, залежно від строку розміщення коштів, найімовірніше, перебуватимуть у межах 13,5−15% річних, тоді як найпривабливіші акційні, бонусні та спеціальні пропозиції можуть сягати 17−17,5%», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

Водночас він радить вкладникам враховувати, що максимальна дохідність дедалі частіше залежатиме від додаткових умов: строку депозиту, розміщення нових коштів, автоматичної пролонгації чи відкриття вкладу через мобільний застосунок.

«Тому порівнювати варто не лише номінальну ставку, а й усю „конструкцію“ депозитних програм — від можливості поповнення, дострокового повернення коштів, порядку виплати відсотків та до умов продовження депозиту», — резюмує банкір.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.09.2026−21.09.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.09.2026−21.09.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.09.2026−21.09.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут