Гроші туди, де найнебезпечніше: куди бізнес спрямовує кредити «5-7-9%»

Кредитування бізнесу в зоні високого воєнного ризику та фінансування оборотного капіталу залишаються двома найбільшими напрямами використання коштів за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Про це свідчать дані Міністерства фінансів України. Станом на 21 вересня на ці цілі підприємці спрямували відповідно 97,60 млрд грн та 91,53 млрд грн від початку дії воєнного стану.

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Кредити в зоні високого воєнного ризику — це позики для підприємств, які працюють на територіях, що зазнають значного впливу бойових дій або мають підвищений ризик воєнних атак. Таке фінансування дає бізнесу можливість продовжувати роботу, відновлювати діяльність, закуповувати необхідні ресурси та підтримувати виробництво в умовах війни.

Скільки кредитів отримав бізнес

За минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 521 пільговий кредит на 1,8 млрд грн. Із них 358 кредитів на 1,1 млрд грн надали банки державного сектору.

З початку 2026 року за програмою «5−7−9%» підприємці отримали 27 543 кредити на 121,2 млрд грн. Частка державних банків становила 18 426 кредитів на 56,5 млрд грн.

Загалом від початку дії воєнного стану в Україні за програмою видали 127 705 кредитів на 493,7 млрд грн. Із цієї суми 90 693 кредити на 241,7 млрд грн надали державні банки.

Найбільші обсяги фінансування припали на такі напрямки:

97,60 млрд грн — кредитування бізнесу в зоні високого воєнного ризику;

91,53 млрд грн — поповнення оборотного капіталу;

87,10 млрд грн — переробка сільськогосподарської продукції;

75,90 млрд грн — інвестиційні цілі;

58,55 млрд грн — кредитування сільськогосподарських товаровиробників;

56,79 млрд грн — антивоєнні цілі;

11,49 млрд грн — фінансування енергосервісу.



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За весь період роботи програми укладено 162 527 кредитних договорів на 583,4 млрд грн. Із них на банки державного сектору припадає 111 169 договорів на 268,4 млрд грн.



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