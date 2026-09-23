Deutsche Bank запустив AI-агента, який перевіряє походження статків клієнта

Deutsche Bank Private Bank запустив Agentic AI — автономну AI-систему, яка сама виконує послідовність завдань — для перевірки Source of Wealth, тобто походження статків клієнта в межах KYC. Про це повідомили у пресслужбі Deutsche Bank.

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Як працює система

Система автоматизує пошук інформації, підготовку документів і даних для перевірки. Вона аналізує інформацію з наявних клієнтських справ і схвалених зовнішніх джерел. ШІ також може виявляти відсутні дані або невідповідності та формувати попередню оцінку для подальшої перевірки працівником банку.

Технологія також доступна радникам банку в Дубаї, які працюють із рахунками, відкритими в Сингапурі.

Deutsche Bank планує надалі розширити використання рішення на інші глобальні центри управління статками Private Bank.

Що це дасть банку

Банк очікує, що завдяки новій технології у 2026 році кількість нових клієнтів у сегменті ринків, що розвиваються, зросте на 30% порівняно з 2025 роком.

Проєкт також відповідає цілі фінансової галузі Сингапуру скоротити типовий час онбордингу клієнта до одного місяця або менше, зокрема для складних випадків.