Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень обсяг коштів зріс на 9,6 млрд грн, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
23 вересня 2026, 13:33
Українці тримають у банках уже 1,76 трлн грн: скільки припадає на гривню та валюту
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Скільки зберігають у гривні та валюті
Із загальної суми:
- вклади у гривні становили 1 157,9 млрд грн, збільшившись за місяць на 2,9 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн, що на 6,7 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Таким чином, близько 66% загальної суми вкладів припадає на гривневі кошти, а близько 34% — на валютні.
Скільки грошей у банках тримають ФОП
Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості вкладників становила 3,2%.
Водночас на них припадало 11,8% усієї суми вкладів — 208,2 млрд грн.
У ФГВФО нагадали, що кошти ФОП у банках також підпадають під систему гарантування вкладів.
Де українці зберігають найбільше грошей
Найбільша частка вкладів населення припадає на банки з державною часткою — 59,8%.
Розподіл коштів між групами банків станом на 1 вересня виглядав так:
- банки з державною часткою — 59,8%;
- банки з приватним капіталом — 22,8%;
- банки іноземних банківських груп — 17,4%.
Джерело: Мінфін
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