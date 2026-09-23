Українці тримають у банках уже 1,76 трлн грн: скільки припадає на гривню та валюту

Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень обсяг коштів зріс на 9,6 млрд грн, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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Скільки зберігають у гривні та валюті

Із загальної суми:

вклади у гривні становили 1 157,9 млрд грн, збільшившись за місяць на 2,9 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн, що на 6,7 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Таким чином, близько 66% загальної суми вкладів припадає на гривневі кошти, а близько 34% — на валютні.

Скільки грошей у банках тримають ФОП

Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості вкладників становила 3,2%.

Водночас на них припадало 11,8% усієї суми вкладів — 208,2 млрд грн.

У ФГВФО нагадали, що кошти ФОП у банках також підпадають під систему гарантування вкладів.

Де українці зберігають найбільше грошей

Найбільша частка вкладів населення припадає на банки з державною часткою — 59,8%.

Розподіл коштів між групами банків станом на 1 вересня виглядав так: