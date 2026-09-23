Повітряні тривоги змінюють банківські звички українців: активність у застосунках могла зрости на 15-20%

Часті й тривалі повітряні тривоги поступово змінюють звички банківських клієнтів. Дедалі більше повсякденних операцій українці намагаються здійснювати дистанційно, а мобільний застосунок фактично перетворюється на повноцінне цифрове відділення банку. Про це у новому подкасті на YouTube-каналі Finance.ua розповів голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

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Лише у серпні, на тлі масованих ракетних і дронових атак, активність користувачів мобільного банкінгу могла зрости приблизно на 15−20%.

«Людина, яка двічі або тричі приїхала до відділення й потрапила на тривалу тривогу, наступного разу цілком природно спочатку перевірить, чи можна розв’язати своє питання дистанційно. Тому мобільний застосунок сьогодні фактично є повноцінним цифровим відділенням», — зазначив банкір.

Які операції переходять у смартфон

За словами Мамедова, під час повітряної тривоги на першому місці залишається безпека людей, тому обслуговування у відділеннях призупиняється, а клієнти та працівники мають перейти в укриття.

Через це банки дедалі активніше переводять щоденні фінансові операції у мобільні застосунки.

Через смартфон клієнти вже можуть:

здійснювати платежі та перекази;

поповнювати рахунки;

контролювати залишки;

керувати картками й лімітами;

відкривати депозити;

обмінювати валюту;

у деяких банках — користуватися окремими кредитними продуктами.

Разом із цифровізацією зростають кіберризики

Мамедов наголосив, що зі зростанням популярності мобільного банкінгу збільшується й відповідальність клієнта за власну цифрову безпеку.

Банківські застосунки радять завантажувати лише з офіційних магазинів або за посиланнями з сайтів банків.

Також не варто переходити за сумнівними повідомленнями про «оновлення банкінгу» та передавати стороннім PIN-коди, CVV, паролі чи одноразові коди підтвердження.

Окремо клієнтам радять обережно користуватися відкритими Wi-Fi-мережами, вчасно оновлювати операційну систему смартфона та банківський застосунок, а сам телефон захищати складним паролем або біометрією.

Відділення повністю не зникнуть

Попри розвиток дистанційного банкінгу, повністю відмовитися від фізичних відділень, за словами Мамедова, неможливо.

Частина операцій і надалі потребує перевірки документів, консультацій та особистої комунікації з менеджером.

Йдеться, зокрема, про складніші кредитні продукти для бізнесу, автокредитування, іпотеку та партнерські програми.

«Перед банками фактично стоїть подвійне завдання: максимально переводити стандартні операції у смартфон і водночас зберігати сильну фізичну мережу для тих продуктів та клієнтських потреб, які поки неможливо повністю перевести в цифру», — пояснив Мамедов.

Банки готуються до зими

Окремим викликом для банківської системи залишається підготовка до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням.

Одним із головних елементів стійкості банківської інфраструктури є мережа POWER BANKING.

За наведеними даними, вона налічує близько 2,4 тис. відділень по країні, приблизно 75% із яких належать системно важливим банкам.

Їхню автономність забезпечують резервні джерела живлення, альтернативні канали зв’язку, запаси готівки, посилена інкасація та готовність персоналу працювати в умовах перебоїв.

У більшості відділень POWER BANKING також працює «банкоматний національний роумінг», який дозволяє клієнтам користуватися банкоматами інших банків-учасників мережі.

Перед зимою банки додатково тестують резервний зв’язок, генератори, банкомати, інкасацію, внутрішні системи та кіберзахист.

Головне правило під час тривоги

Мамедов закликав клієнтів не намагатися будь-що завершити банківську операцію або дістатися до відділення під час повітряної тривоги.

«Спочатку безпека, потім банківська операція. Сучасні технології дозволяють перенести більшість фінансових питань на пізніше або вирішити їх дистанційно», — підсумував банкір.

За його словами, стратегія банків має поєднувати розвиток мобільних сервісів із резервною фізичною інфраструктурою, здатною працювати навіть під час тривалих перебоїв з електроенергією.