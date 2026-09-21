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21 вересня 2026, 14:54

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків

Національний банк розширює перелік бенчмарк — облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі — бенчмарк-ОВДП). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк розширює перелік бенчмарк — облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі - бенчмарк-ОВДП).

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Які ОВДП додали

Із 21 вересня 2026 року до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000239123, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 01 вересня 2026 року.

Що це дасть

Це рішення спрямоване на підтримку активності банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Із 21 вересня 2026 року він міститиме 21 випуск цінних паперів, а саме: UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UAUA4000239057, UA4000239073, UA4000239099 та новий UA4000239123.

Нагадаємо

Обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування). Ця сума має бути сформована в середньому за період резервування.

Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

З метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку та сприяння уникненню фінансування бюджетного дефіциту через емісійні джерела банкам дозволено частину обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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