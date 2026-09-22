Верховний Суд змінив правила для депозитів: чи можна подарувати вклад іншій людині

Право вкладника вимагати від банку повернення депозиту є майновим правом, яке можна подарувати іншій особі. Такий висновок зробила Об'єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 359/523/23. Про це повідомила Судово-юридична газета.



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Йдеться про ситуацію, коли власник депозиту за життя укладає нотаріальний договір дарування, а після його смерті обдарована особа звертається до банку по гроші. Раніше суди могли виходити з того, що без фактичного звернення до банку депозит залишився за первісним вкладником і має перейти у спадщину.

Тепер Верховний Суд чітко розмежував самі гроші на рахунку та право вимагати їх від банку. Саме це право може бути предметом договору дарування.

Що сталося з депозитом на 300 тисяч гривень

10 лютого 2020 року чоловік відкрив у банку депозит «Гарантований капітал» на 300 тис. грн під 5,70% річних.

24 серпня 2022 року він уклав із донькою нотаріально посвідчений договір дарування. У документі зазначалося, що батько передає їй 300 тис. грн із нарахованими відсотками, які перебували на депозитному рахунку.

Згодом чоловік помер.

Після цього 5 грудня 2022 року донька звернулася до банку. Вона попросила переоформити депозит на її ім'я або достроково розірвати договір і виплатити гроші.

Банк відмовив.

Його позиція була такою: за життя вкладника донька не звернулася до банку і фактично не отримала кошти. Тому право на депозит, на думку банку, залишилося за батьком і після його смерті увійшло до складу спадщини.

Іншими словами, банк вважав, що донька має спочатку оформити спадщину через нотаріуса.

У чому полягала проблема

На перший погляд може здатися, що батько просто подарував доньці 300 тис. грн.

Але ці гроші фізично не перебували у батька. Вони вже були внесені до банку.

Тому виникає юридична різниця.

Якщо людина передає іншій особі 300 тис. грн готівкою, відбувається передача самих грошей.

А якщо 300 тис. грн лежать на депозиті, вкладник має перед банком право вимагати повернення цієї суми та належних виплат.

Саме це право і стало ключовим у справі.

Що вирішили перші суди

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у позові доньці відмовив.

Суд виходив із того, що після укладення договору дарування ні батько, ні донька за його життя не звернулися до банку для виконання договору щодо передачі та прийняття коштів.

Апеляційний суд погодився з цим підходом.

Він також зазначив, що після розміщення грошей на депозиті між клієнтом і банком виникають зобов’язальні правовідносини. Тому передача доньці самого договору банківського вкладу ще не означала передачу їй грошей.

При цьому суди посилалися на попередню позицію Верховного Суду від 15 травня 2019 року у справі № 700/2095/15.

Верховний Суд змінив підхід

Об'єднана палата Касаційного цивільного суду не погодилася з таким трактуванням.

Верховний Суд пояснив: після внесення грошей на депозит вкладник уже має не просто гроші як річ, а майнове право вимоги до банку.

Тобто вкладник може вимагати:

повернення суми депозиту;

виплати передбачених договором відсотків;

інших належних за договором виплат.

Таке право є майновим правом вимоги, а Цивільний кодекс дозволяє бути предметом дарування не лише речам, а й майновим правам.

Тому людина може подарувати іншій особі право вимагати від банку повернення депозиту.

Це принципово відрізняється від ситуації, коли хтось намагається фізично «подарувати» гроші, які вже перебувають у банку.



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Що змінилося порівняно з попередньою практикою

Раніше в подібних спорах акцент робився на тому, що гроші з депозиту фактично не були передані обдарованій особі.

Тепер Верховний Суд запропонував дивитися на ситуацію інакше.

Суд має встановити, що саме сторони передали за договором дарування.

Якщо йдеться про майнове право вимоги до банку, фізична передача грошей не потрібна. Адже гроші вже перебувають у банку, а предметом договору є право іншої людини вимагати їх повернення.

Об'єднана палата КЦС ВС прямо відступила від відповідного висновку, сформульованого у справі № 700/2095/15 від 15 травня 2019 року.

Тобто судова практика тепер виходить із того, що право на банківський вклад може бути самостійним об'єктом цивільного обороту та предметом договору дарування.

Рішення Верховного Суду не означає автоматичної виплати депозиту кожному, хто покаже договір дарування.

У кожній конкретній справі потрібно встановити, чи був договір дарування належним чином укладений, що саме сторони передали за цим договором та чи набула обдарована особа відповідне майнове право.



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