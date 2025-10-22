Великі банки почали змінювати дохідність гривневих депозитів

Великі банки почали коригувати депозитні ставки вкладів у гривні. За минулі два тижні 4 фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянули свої пропозиції для приватних вкладників. Зміни були різноспрямованими. Докладніше — у традиційному огляді «Мінфіну».

Заощадження українців у банках у вересні поставили черговий рекорд: за оперативними даними НБУ, за вересень вони збільшилися на 1,6% — до 1 322,996 млрд грн. При цьому активніше приростають гривневі вклади. За вересень вони зросли на 2,2% — до 886,152 млрд грн, тоді як вклади у валюті за цей же період зросли на 0,3% — до 436,844 млрд грн.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за 2 тижні

Ідея Банк на 0,25 в.п. знизив ставки за гривневими вкладами на 12 та 9 місяців — до 16,75% річних та 17% річних відповідно.

КомінБанк на 0,2 в.п. підвищив дохідність вкладів у гривні на 9 та 6 місяців і тепер платить за ними 15,5% річних.

Кредит Дніпро Банк на 0,5 в.п. — до 16% річних — зрізав ставку депозитів у гривні на 6 місяців. Вклади у нацвалюті на 3 місяці, навпаки, подорожчали на ті ж 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

Кредобанк підвищив на 0,5 в.п. дохідність гривневих вкладів на 12 і 6 місяців і тепер сплачує за ними 12,5% річних та 13,5% річних відповідно.

Найвищу дохідність серед великих банків нашого огляду за депозитами у нацвалюті на 12 місяців зараз пропонує така трійка банків: Ідея Банк та МТБ Банк, які платять за такими депозитами 16,75% річних, та Абанк, де можна заробити 16,4% річних.

Найвищі ставки за депозитами у гривні на 9 місяців у такої трійки фінустанов: Радабанк платить за такими вкладами 17,5% річних, МТБ Банк — 16,9% річних, Ідея Банк — 16,5% річних.

За депозитами на 6 місяців найкращі пропозиції у таких банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк (17% річних), МТБ Банк (16,8% річних).

На депозитах у гривні на 3 місяці більше можна заробити у таких банках: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк та Банк Львів (17% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.10.2025−20.10.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.10.2025−20.10.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.10.2025−20.10.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут