Приват і ще 9 великих банків знову порізали дохідність депозитів

Великі банки продовжують знижувати ставки за гривневими вкладами. За останні два тижні дохідність депозитів у нацвалюті для приватних клієнтів порізали відразу 10 фінустанов нашого огляду. Під які відсотки тепер люди можуть розмістити гривню у банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Як банки змінювали ставки

Кредобанк порізав ставки на свою гривневу лінійку на 1,5 в.п. На піврічних вкладах тепер тут можна заробити 12,5% річних, а на 12 місяців — 11,5% річних.

На 1,5 в.п. зменшив дохідність вкладів на півроку Кредит Дніпро Банк. Інші пропозиції зменшились на 1 в.п. Найкращі відсотки банк пропонує зараз за вкладами на 3 місяці (14,5% річних), найменші — за вкладами на рік (12,5% річних).

1 в.п. відмінусував від всіх ставок за гривневими вкладами (окрім 3-місячних) Приватбанк. Найбільше банк платить зараз за річними вкладами (11% річних), за вкладами на 6 та 9 місяців — 10% річних. На 3-місячних вкладах, як і раніше, тут можна заробити 2,5% річних.

Банк Південний знизив ставку за гривневими вкладами на 3 місяці на 0,5 в.п., а на півроку — на 1 в.п., і тепер платить за ними однаково — 13,75% річних.

Банк Львів зменшив дохідність всіх вкладів у гривні на 0,5 в.п. Найбільше банк тепер платить за вкладами на 6 місяців — 15% річних, за всіма іншими — 14,5% річних.

Акордбанк також знизив ставки за вкладами в нацвалюті на всі терміни на 0,5 в.п. Зараз найбільше тут платять за вкладами на 3 місяці — 15,5% річних, найменше — за вкладами на 12 місяців (14% річних).

Банк Глобус не змінював ставки вкладів на 3 та 6 місяців, але зменшив дохідність вкладів на 9 місяців (-0,25 в.п.) та 12 місяців (-0,5 в.п.). Найвища дохідність залишається у річних вкладів (16% річних), найменша — у вкладів на 3 місяці (15% річних).

Альянс Банк знизив ставки за вкладах на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 15% річних. Ця дохідність залишається найвищою, яку пропонує зараз банк. Найменша — зберігається за річними вкладами (13,5% річних).

МТБ Банк знизив ставку вкладів у гривні на 3 місяці на 0,2 в.п. — до 14,6% річних. Це найвища дохідність, яку пропонує банк, найменша — у вкладів на 12 місяців (13,5% річних).

ОТП Банк на 0,1 в.п. зменшив ставку вкладів на 3 місяці, натомість на 0,34 в.п. збільшив дохідність піврічних вкладів. Найвищу дохідність банк зараз пропонує за вкладами на 6 місяців (11,09% річних), найнижчу — за вкладами на 12 та 9 місяців (6,5% річних).

Таскомбанк єдиний збільшив дохідність всіх строкових вкладів і пропонує за ними акційні умови з 16 травня. На 1,25 в.п. підвищено дохідність вкладів на 9 місяців, на 1 в.п. — на 12 місяців. Ставки на інші терміни зросли на 0,5 в.п. Дохідність всіх вкладів зрівнялась і становить зараз 15,5% річних.

Що буде з дохідністю вкладів далі

Пом’якшення монетарної політики НБУ активізувало перегляд депозитних ставок.

«Після квітневого зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 16,5% (саме на її основі формується більшість банківських депозитних програм), стало очевидно, що банки будуть змушені відкоригувати дохідність за гривневими вкладами в середньому на 1−1,5%. Цей процес триває вже понад місяць.

Глобус Банк відкоригував ставки, знизивши їх в середньому на 1%, але це відбувалося у 2 етапи. Дохідність гривневих вкладів на 1−2,5% менша за рівень ставки за депсертифікатами. І така тенденція прослідковується в усіх банках, що розвивають різноманітні депозитні програми", — розповів «Мінфіну» директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

До дій НБУ банкіри прив’язують і подальшу траєкторію дохідності вкладів.

«Перегляд ставок за депозитами у червні залежатиме від подальшого рішення НБУ щодо монетарної політики», — каже директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції банку Південний Сергій Новошицький.

Водночас фінансисти узгоджуватимуть свою депозитну політику із поточними потребами банку і, звичайно, уважно слідкуватимуть за діями колег.

«Наступні перегляди ставок здійснюватимуться, відповідно до змін НБУ щодо облікової ставки та ставок на депозитні сертифікати. АТ „Кредобанк“ уважно слідкує за учасниками банківському ринку та приймає рішення, відповідно до своїх потреб у тих чи інших коштах», — додає директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Щоправда, як уточнили нам в Ощадбанку, зменшення ставок, виходячи з ринкових умов, можливі, «проте не суттєві».

Зниження незабаром відбудуться й у ПУМБ. «Ми змушені відреагувати на зміну облікової ставки НБУ, тож розглядаємо сценарії зниження відсоткових ставок за депозитами в гривні з 01.06», — каже Дмитро Коваль, директор Департаменту -Трайбу некредитних продуктів ПУМБ.

Утім, банкіри не мають сумнівів, шо населення й надалі нестиме гроші до банків.

«За нашим розрахунком, популярність гривневих вкладів залишатиметься на досить високому рівні (очікуваний приріст кількості вкладів у червні, порівнюючи з травнем, може скласти до 1,5−2%), адже це де-факто єдиний найзрозуміліший і найпростіший спосіб отримання високого пасивного прибутку.

На фоні низької інфляції, яка з початку року склала 1,4%, а у річному вимірі — 3,2%, громадяни можуть отримати «чистими» до 7% (що наразі втричі перевищує прибутковість валютних вкладів)", — пояснює цю тенденцію Дмитро Замотаєв.

«Ставки за депозитами в нацвалюті у травні-червні мають стійку тенденцію на зниження. На початку травня ця тенденція уповільнилась у зв’язку зі зростанням курсу долара, але щойно курс нацвалюти більш-менш стабілізувався, ставки за депозитами фізосіб продовжили знижуватись.

Корекцію можуть викликати тільки внутрішні потреби окремих банків у забезпеченні ліквідності для своєї діяльності, але це буде тільки на нетривалий термін", — резюмує директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

Де шукати вигідні пропозиції

Майже у всіх банках нам повідомили, що населення й надалі не готове надовго залишати гроші на строкових депозитах.

«Пріоритетними вкладами для Укрсиббанку та найпопулярнішими серед клієнтів-фізичних осіб залишаються строкові вклади на 3 місяці. Популярність вкладів терміном на 3 місяці зберігається від початку 2024 року», — каже Ольга Пінчук, начальниця центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів департаменту інноваційного розвитку та продуктів Радабанку Дмитро Лаврушин також каже про популярність вкладів на 3 місяці.

Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції банку Південний каже про посилення цієї тенденції: з початку року питома вага гривневих вкладів з терміном розміщення на 3 місяці у цьому банку зросла з 40% до 50% депозитного портфелю фізосіб.

Частково це також можна пояснити привабливими умовами, які пропонує банк саме за депозитами на цей термін.

«З одного боку, клієнти в поточних умовах надають перевагу коротшим термінам. Із іншого — банк пропонує найвигідніші ставки саме на цей термін на фоні очікувань подальшого зниження облікової ставки та зміни дизайну роботи з тримісячними депозитними сертифікатами», — пояснює Сергій Новошицький.

Для тих, хто готовий розміщувати свої гроші на довші терміни, варто пошукати банки, які потребують «довгих» ресурсів. У такому випадку фінансисти пропонують за ним цікавіші, ніж загалом на ринку, умови. Аналогічні правила діють і в тому випадку, коли банк потребує короткострокових ресурсів.

«У клієнтів найбільшою популярністю користуються вклади на 3 місяці, в тому числі оформлені на умовах акції „Новий сезон“. Перерозподіл строковості вкладів за портфелем із початку року поступово зміщувався з 3 місяців до 6 місяців, у залученні коштів спостерігаємо зростання частки оформлення 1-місячних вкладів», — розповідає Катерина Мелеш із банку Кредит Дніпро.

Дмитро Коваль з ПУМБ каже, що наразі в банку найбільшим попитом користуються строкові депозити з найбільшою ставкою терміном 3 і 6 місяців, такі як «Дохідний» та акційний депозит «15 ПРО МАКС» із дохідністю до 15% річних. Про такі ж терміни каже й Сергій Анніков, керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку.

«Якщо раніше найпопулярнішим був термін 3 місяці, то наразі це 6 місяців. Це пов’язано з вищою дохідністю на більший термін», — розповіли «Мінфіну» в пресслужбі Укргазбанку.

Дмитро Замотаєв із Глобус Банку каже, що банк продовжує орієнтуватись на довгі вклади: від 1 року і вище (до 2−2,5 років), і саме за такими вкладами пропонує найвигідніші відсоткові ставки. «Наразі можна говорити, що понад 60% нових вкладів у банку — це депозити терміном від 1 року та більше», — додає він.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.05.2024−20.05.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.05.2024−20.05.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.05.2024−20.05.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.