Великі банки підвищують дохідність вкладів у гривні і ріжуть ставки депозитів у ВКВ

За останні два тижні відразу три великі банки підвищили ставки за депозитами у нацвалюті. Які банки із депозитним портфелем фізосіб понад 2 млрд грн пропонують найбільшу дохідність своїм приватним клієнтам, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Великі фінустанови підходять до початку літа з найвищими з початку року відсотками за гривневими вкладами.

Середні депозитні ставки великих банків на 20.05.25, %

Банки 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс З приватним капіталом 15,06 0,09 15,44 0,11 15,46 0,15 15,43 0,35 З іноземним капіталом 10,47 - 11,14 - 9,75 - 10 - З державною часткою 9,45 - 11,54 - 11,33 - 12,45 0,12

* порівнюючи з квітнем

Щобільше, вони продовжують підвищувати депозитні ставки. Щоправда, здебільшого це великі банки з приватним капіталом.

Ідея Банк додав 0,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на всі строки. Найбільше банк тепер платить за депозитами на рік — 17% річних, найменше — за піврічними — 16,5% річних.

КомінБанк збільшив відсотки за річними вкладами у гривні на 0,25 в.п. — до 15,5% річних, за тримісячними — на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.

Кредит Дніпро Банк додав до дохідності вкладів у гривні на рік 2,5 в.п. і тепер платить за ними 14,5% річних. Стільки ж тут можна заробити на 6-місячному вкладі.

Втім, більшість банкірів визнає, що саме березень та квітень стали «найактивнішими» місяцями щодо підняття ставок. У травні, вважають вони, чекати на такі ж темпи зростання дохідності не варто.

«Тенденція зростання ставок за гривневими вкладами для фізичних осіб зберігається. У травні ставки також підвищуються, але темп зростання сповільнився, порівнюючи з квітнем. Якщо у квітні середнє підвищення становило 1−1,5 в.п., то надалі ми не очікуємо значного зростання», — підтверджує Володимир Малий, директор із розвитку бізнесу та член Правління Ідея Банку.

Тенденції до збільшення ставок у травні не бачать в Укргазбанку, Укрсиббанку та Райффайзен Банку.

«У травні ринок демонструє стабілізацію: після підвищення ставок у квітні більшість банків утримують їх на досягнутому рівні. Деякі установи продовжують коригувати умови, але загалом ситуація залишається збалансованою», — підсумовує начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова.

Як змінилась дохідність валютних вкладів

За останні два тижні відразу чотири великі банки зменшили і без того невелику дохідність вкладів у доларі, троє — у євро.

«На ставки за вкладами в іноземній валюті для фізичних осіб найбільше впливає не монетарна політика ЄЦБ чи ФРС, а можливість банків ефективно розміщувати валютні ресурси в активні операції.

На сьогодні ставки за такими вкладами залишаються мінімальними й, радше, мають лояльний характер — як форма підтримки постійних клієнтів, а не як ринковий інструмент залучення коштів. Тож суттєвого зниження вже низьких ставок найближчим часом не очікується", — пояснює Володимир Малий.

Акордбанк відмінусував 0,5 в.п. від дохідності строкових вкладів своєї лінійки депозитів у доларі та євро. Найвища ставка за депозитами у доларі тут тепер складає 2,5% річних, у євро — 1,5% річних. Найменше банк платить за тримісячними вкладами: у доларі ставки за цими строковими депозитами зменшились до 1,75% річних, у євро — до 0,75% річних.

Універсал Банк зменшив дохідність всіх доларових вкладів на 0,4 в.п., окрім тримісячних. За ними банк платить найменше — 0,1% річних. Найбільше можна отримати тут за річними вкладами — 1,7% річних. У євро банк знизив дохідність вкладів на пів року та рік — до 0,5% та 0,7% річних відповідно.

monobank порізав ставки строкових доларових вкладів на 0,4 в.п. Найнижча дохідність — у тримісячних вкладів (0,1% річних), найвища — у річних (1,7% річних). В євро банк знизив ставки вкладів у діапазоні 0,5−0,7 в.п. (окрім депозитів на 3 місяці). Найбільше в євро банк зараз платить за річними вкладами — 0,7% річних.

Укрексімбанк ставки депозитів у доларі зменшив на 0,2 в.п. Найменше банк пропонує за піврічними вкладами (0,4% річних), найбільше — за вкладами на 9 та 12 місяців (0,55% річних).

Що буде далі з відсотками за вкладами

Майже всі опитані банкіри спираються на прогнози НБУ щодо сповільнення інфляції у другому півріччі, а тому не очікують на суттєве зростання дохідності вкладів найближчими місяцями.

Серед інших важливих чинників, які впливатимуть на депозитну політику банків, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш називає заходи НБУ з підтримання стійкості на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень.

«За умови стабільності облікової ставки та відсутності змін у монетарній політиці НБУ, а також при збереженні високої ліквідності в банківській системі, ми не прогнозуємо помітного зростання дохідності депозитів», — каже начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин.

«Найбільші банки завершили перегляд ставок і лише окремі з них несуттєво коригуватимуть ставки в червні. Особливих змін ми не очікуємо», — доповнює колегу директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

Суттєвого зростання дохідності строкових депозитів найближчими місяцями не очікує й керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков.

«За всіма ознаками, до кінця травня може завершитися період перегляду дохідності за гривневими вкладами. Можна сказати, що до кінця травня остаточно будуть сформовані „тренди“ на найближчі 2−3 місяці. При цьому деякі банки можуть завершити акційний період, за яким новим вкладникам пропонуються „посилені“ відсоткові ставки в розмірі 1−1,5 в.п.», — вважає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

На його думку, з огляду на монетарні плани Нацбанку, згідно з якими варто очікувати на збереження ставки за 3-місячними депсертифікатами щонайменше протягом 2−3 місяців, середні ставки не перетнуть позначку в 14,5% річних — на найзатребуваніші вклади строком від 6 до 9 місяців. На решту вкладів середні ставки варіюватимуться від 13% до 14% річних. Як і протягом останніх декількох тижнів, максимальні ставки, з огляду на стартові бонуси, можуть сягати 16−17% річних.

«Найближчими тижнями ми побачимо «загострення» конкуренції між банками за нових вкладників, однак у такому «змаганні» перемагатимуть ті банки, що, окрім вигідних для громадян ставок, зможуть запропонувати додаткові умови лояльності — аж до можливості зручного відкриття/закриття депозиту у банківському мобільному застосунку. Цифровізація та максимальна зручність банківських послуг можуть стати рушійними для потенційних клієнтів.

Таким чином, розвиток банківських депозитів поступово перейде в площину якості та зручності послуг, а також загальної системи лояльності до клієнта. Розуміємо, що в умовах майже однакових, або співмірних ставок, конкурувати можна також сервісом", — вважає банкір.

«Деякі банки підвищують ставки за 3-місячними вкладами, очікуючи, що вже за 2−3 місяці ринок перейде до зниження ставок. На сьогодні дохідність за депозитами багато в чому залежить від цілей, що встановлюють фінансові установи. Ідея банк традиційно тримає ставки на різні строки, що відповідає настроям клієнтів в умовах поточної економічної ситуації в країні. Інші банки коригують ставки для строків від 6 місяців і більше. Під час розміщення вкладів клієнти зважують потенційні ризики девальвації національної валюти та очікувану дохідність депозитів», — розповідає Володимир Малий.

«Ми прогнозуємо збереження високої дохідності гривневих вкладів до кінця осені, початку зими», — каже Катерини Мелеш.

Як отримати більші відсотки

Банки вдаються до обмежених у часі акцій, під час яких можна отримати вищі відсотки. Також доволі розповсюджені програми лояльності для різних груп клієнтів, завдяки яким можна підшукати дохідність побільше.

Серед інструментів, які активно використовують банки для залучення вкладників, — банківські застосунки. Під час відкриття депозитів у застосунках, можна також отримати кращі умови, ніж під час стандартного оформлення вкладу у відділенні.

Наприклад, при розміщенні депозиту в гривні в мобільному застосунку Укргазбанку діє надбавка в розмірі 0,5 в.п. річних до відсоткової ставки. «Також при розміщенні нових коштів на депозит строком 100 днів встановлюється відсоткова ставка 14% річних, яка є значно вищою, ніж при розміщенні інших депозитів», — розповіли нам у фінустанові.



Там додали, що онбординг клієнта здійснюється або у мобільному застосунку з обов'язковим шерингом документів через застосунок «Дія», або при зверненні до відділення банку. Після закінчення строку розміщення депозиту обмеження щодо використання коштів відсутні (крім обмежень на зняття готівки, встановлених Постановою НБУ № 18).

Банк Кредит Дніпро при оформленні вкладів у гривні дистанційно додає 1% до ставок, які пропонуються у відділеннях банку. Також, у випадку автоматичного подовження вкладів, оформлених онлайн, ця надбавка 1% зберігається і на новий строк вкладу.

«Для нових клієнтів онбординг, відкриття картки та оформлення вкладу, відбувається дистанційно та без потреби візиту до відділення банку. При дистанційному зарахуванні коштів на картку банку, з якої можна поповнювати вклад, у банку налаштовано фінасово-моніторингові перевірки та аналіз, які на етапі заходу коштів у банк дають можливість уточнювати питання підтвердження походження коштів нового клієнта», — каже Катерина Мелеш.

Збільшені відсотки (залежно від суми вкладу) під час відкриття вкладу онлайн пропонують й в Сенс Банку. Нові клієнти, розповідає Ірина Стрепетова, також можуть пройти повну ідентифікацію онлайн.

1% до депозиту можна отримати й в Акордбанку, розповідає Микола Войтків. «Клієнт може пройти віддалену ідентифікацію та відкрити депозит в Акордбанку онлайн. Для окремих депозитних програм діють додаткові бонусні ставки до +1% річних, за умови відкриття онлайн (у застосунку).

Скоринг клієнтських операцій (додаткове вивчення джерел походження коштів, за необхідності) в Акордбанку виконується при зарахуванні коштів на рахунок, аби надалі не було незручностей.

Клієнт після завершення терміну вкладу може перерахувати кошти на свої рахунки в іншому банку без обмежень за сумою, зняти готівкою в межах щоденних лімітів НБУ, перекинути на картковий рахунок і проводити карткові транзакції тощо", — пояснює банкір.

Райффайзен Банк теж пропонує підвищені відсоткові ставки під час відкриття вкладів онлайн. «У межах спеціальних акцій, що регулярно проводяться для залучення строкових вкладів», — уточнює Сергій Анніков.

Щодо фінмоніторингу, то для нових клієнтів передбачено віддалений онбординг через мобільний застосунок MyRaif, який включає ідентифікацію особи та відкриття рахунку без фізичної присутності, розповіли у банку.

Більші відсотки можна отримати й в Ідея Банку. Зараз банк пропонує найвищу серед великих банків дохідність на річні вклади — 17% річних. Але якщо оформити такий строковий вклад через застосунок O.Bank, можна отримати ще 0,5% до ставки.

«Варто також враховувати, що за більших сум або довших строків доступні надбавки до ставок, які можуть суттєво збільшити дохід», — пояснює Володимир Малий та додає, що у мобільному застосунку клієнти мають можливість додатково бачити дохідність за кожним вкладом.

За цим вкладом також передбачений легкий онбордінг вкладників: реєстрація через «Дію» або BankID, дистанційне підписання договору та верифікація.

Відкриття вкладів через мобільний O.Bank надає клієнтам ще декілька переваг, розповідають у банку:

Поповнення рахунку без комісії — наприклад, поповнення карток «Платіжна ідея» та «О.Картка+», як і подальше зарахування коштів на депозитний рахунок.

Можливість контролю та керування депозитом 24/7.

Самостійний вибір параметрів депозиту — строк, сума, тип виплати відсотків.

Надійність та безпека — усі операції в O.Bank захищені сучасними системами безпеки.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.05.2025−19.05.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.05.2025−19.05.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.05.2025−19.05.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.