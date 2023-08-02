Після зниження облікової ставки з 25% до 22%, банки починають корегувати ставки за депозитами. «Мінфін» спитав банкірів, що вони наразі пропонують приватним вкладникам та які стратегії радять обрати для депозитного портфеля.
Великі банки готуються знижувати депозитні ставки
Що буде далі з депозитними відсотками
Фактично, пік облікової ставки — 25% — уже зафіксований та пройдений, — каже Борис Рафалович, заступник голови правління Комінбанку. З тим, що на сьогодні ринок досяг свого максимуму за відсотковими ставками, погоджується й директор з маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку Дмитро Коваленко.
«Ринок очікував на зниження облікової ставки у липні, проте, все ж я думав, що воно буде трохи скромнішим. Як і очікувалося, банки, що пропонували депозити в гривні за ставками, наближеними до стелі економічної доцільності, миттєво почали їх знижувати», — каже голова правління Юнекс Банку Іван Світек.
Щоправда, не всі банки миттєво реагують на зміни від регулятора. У деяких, як показало наше минуле опитування, цей процес може забрати місяці, в інших — тиждень.
Поки що ставки все ще тримаються на доволі високому рівні. На думку голови правління Акордбанку Олексія Руднєва, наразі ставки в гривні «є максимально високими — до 20% річних, і перекривають ризики девальвації та поточний рівень інфляції». Дещо іншу оцінку надає Іван Світек. «Вже станом на початок серпня максимальна дохідність депозитів в гривні не перевищує 18−19% річних», — вважає він.
«Відсоткові ставки поки що перебувають на максимальному рівні. Найближчі тиждень-два на ринку почне спостерігатися їх зниження, що пов’язано зі зменшенням облікової ставки НБУ та оптимістичним прогнозом макроекономічних показників щодо рівня інфляції та курсу національної валюти», — каже начальник управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку Валентина Розанова.
За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, до вересня ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися в середньому на 1−2 в.п. Максимальні ставки з розміщенням вкладу від 3 міс. до 1 року з наявних 21% скоротяться до 19%, середні ставки за депозитами від 3 міс. становитимуть до 11−12%, а від 3 міс. до 1 року — до 16%.
Що радять приватним вкладникам банкіри
Тенденції щодо зниження дохідності депозитів були прогнозовані, — каже Іван Світек, і додає, що ще на початку літа чимало банкірів рекомендували українцям відкривати депозити на триваліші терміни, щоб зафіксувати високі ставки.
«Ця порада є слушною й зараз. Немає жодного сумніву, що Національний банк продовжить знижувати облікову ставку — отже, знижуватимуться й ставки за вкладами. Звісно, вже зараз отримати 20−21% річних неможливо, але й 18−19% - досить непогана дохідність, яку треба використовувати», — каже банкір.
Про більшу доцільність вкладатись в саме такі строкові депозити в гривні, каже й керівник проєктів та програм Головного управління роздрібного бізнесу Правекс Банку Богдан Щетінін. На його думку, передумовами для цього є складна економічна ситуація в Україні та залежність від міжнародної допомоги.
«Ставка дохідності за ними (строкові депозити на 3−6 міс. у гривні — прим. „Мінфін“) буде трошки меншою, ніж у річних депозитів, проте, у вас буде можливість перевкласти кошти на нових умовах або в іншій валюті, враховуючи чинну ситуацію з економікою, курсом валюти, рівнем депозитних ставок, розвитком подій на полі бою, та буде 100% гарантія держави на повернення ваших коштів», — каже банкір.
«Наразі вкладникам можемо порадити накопичувати кошти в національній валюті, оскільки ставки за гривневими депозитами набагато вищі, ніж ставки за валютними депозитами. Найоптимальнішим для клієнта варіантом, із погляду дохідності та терміну вкладу, будуть строкові депозити терміном від 3-х до 6-ти місяців. При цьому при оформленні вкладу онлайн відсоткова ставка буде вищою, порівнюючи з оформленням такого ж депозиту у відділенні банку» — погоджується Валентина Розанова з ОТП Банку.
Заступник голови правління банку «Південний» Максим Цимбал радить залишити 50% депозитного портфеля на гривню, і спрямувати ці кошти у найдовший гривневий депозит. «Адже НБУ чітко окреслив траєкторію зниження інфляції, а значить, і вартості грошей — тобто відсоткові ставки в гривні знижуватимуться», — додає він.
«Ми рекомендуємо розміщувати вклади саме в гривні. До речі, ті вкладники, що рік тому почали розміщувати депозити в гривні, отримали доволі високу дохідність за своїми заощадженнями (понад 35% річних), оскільки, окрім відсоткової ставки, вони отримали дохідність від ревальвації курсу гривні.
Надалі ми не бачимо передумов для суттєвої зміни курсу дол. США, враховуючи зростання золотовалютних резервів НБУ і збереження підтримки фінансовими ресурсами зі сторони США і ЄС для покриття дефіциту бюджету України. І звичайно, високі ставки за депозитами в гривні перекривають на сьогодні ці ризики.
Варто зазначити, що НБУ почав цикл зниження облікової ставки, і з певним часовим лагом ставки за депозитами для населення почнуть знижуватись. Тому оптимально розміщувати депозит в гривні на 6−12 міс.", — вважає Олексій Руднєв.
На термінах 6−12 міс., — каже Борис Рафалович з Комінбанку, клієнти, зазвичай, знаходять цікавішу для себе дохідність, якщо немає потреби найближчим часом витратити ці заощадження.
Він додає, що тим клієнтам, яким поки що не вдалося заощадити 200−300 тис. грн і більше, зручніше не ускладнювати, і користуватися депозитами в одній валюті. «Зазвичай, це депозит у гривні, і отримані відсотки слугують клієнту як „додаткова щомісячна надбавка“ до заробітної плати чи пенсії», — радить банкір.
За словами Дмитра Коваленка з Креді Агріколь Банку, краще не зволікати з розміщенням коштів, і звернути увагу на вклади терміном від 6 місяців. «Якщо вкладник хоче отримати дохід і при цьому максимально застрахуватися від ризику девальвації гривні, краще диверсифікувати кошти — відкрити вклад у гривні та доларах США. Але дохідність вкладів у доларах, звичайно, є значно нижчою, ніж у гривні», — додає він.
Що робити з валютними депозитами
«Розміщення депозиту в іноземній валюті через низькі відсоткові ставки та стабільність на валютному ринку — не є інструментом отримання додаткового доходу, і може розглядатися лише як інструмент збереження коштів», — вважає Валентина Розанова з ОТП Банку.
Особливого змісту вкладень у валютні депозити не бачить і Богдан Щетінін із Правекс Банку, оскільки ставки за ними наближені до нуля. На його думку, вкладатись в них можна, якщо вкладник очікує значної девальвації гривні на період дії депозитного договору. Історично, для України мирного часу, девальвація гривні починається у серпні-вересні, а вже у січні-лютому національна валюта починає зміцнюватися, — додає банкір.
«У разі, якщо курс не зміниться, ваші кошти практично не зростуть, та у цьому випадку гривневий вклад був би привабливішим. Протилежний випадок, якщо ви вклали у гривні, проте курс долара/євро суттєво зріс, і зароблені відсотки з депозиту можуть не перекрити курсову різницю, у підсумку, у вас коштів в іноземній валюті навіть з заробленими відсотками буде менше, ніж було до розміщення вкладу.
Тобто, якщо вірите у стабільність курсу національної валюти, — вкладайте у гривні, а якщо очікуєте турбулентність та девальвацію — вкладайте в іноземній валюті. Якщо не впевнені у жодному сценарії, для вас диверсифікація стане найкращим варіантом — це 50% коштів вкладайте у гривні, 50% - у доларах/євро", — радить Щетінін.
На традиційні сезонні курсові коливання звертає увагу й Максим Цимбал із банку «Південний». Він пропонує 50% вкладень розділити порівну між депозитами у доларах США та євро терміном на 3 місяці.
«Саме на 3 місяці, бо традиційно в Україні відбувається ослаблення гривні саме восени — у жовтні-листопаді. І якщо все відбудеться за планом, ви отримаєте вищий курс долара та євро до гривні, можна буде восени продати долари та євро, і перевкласти цю частину грошей в гривневий депозит, звичайно, зважаючи на майбутні поточні обставини та макропрогнози», — пояснює він.
«Із кожним місяцем стабілізації економіки, у міру покращення прогнозів щодо її відновлення, зростає й ймовірність поступового повернення до плаваючого курсу гривні до долару. Навряд чи це питання актуалізується найближчі 3−6 місяці, але все ж ймовірність і більш раннього переходу до інфляційного таргетування не є нульовою. Передбачити, що саме буде з курсом після ухвалення цього рішення, неможливо. Зрозуміло, що НБУ наважиться на цей крок лише за умови більш-менш рівної та безпечної ситуації на валютному ринку. Але очевидно, що курсові коливання при цьому можуть бути дуже значними. Цей чинник не можна ігнорувати, вибудовуючи стратегію заощаджень», — розмірковує Іван Світек.
«20−30% із загальної суми можна покласти на довгий депозит у доларах чи євро. Але варто бути максимально уважним та обирати вклади в банках, що пропонують бодай 2% річних. Інфляція в США досить динамічно уповільнюється, і такий рівень дохідності в перспективі може нівелювати втрати від інфляційних процесів», — додає банкір.
Втім, на думку Дмитра Замотаєва, приблизно третина банків у цьому кварталі можуть переглянути депозитні ставки у ВКВ у бік збільшення. На його думку, поступове зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням до 1 року триватиме, щонайменше, до вересня. Прогноз банкіра — до вересня максимальні ставки за доларовими депозитами можуть зрости до 3,3% річних, а за вкладами в євро — до 2,5%.
Чого не варто робити, та які ще поради будуть корисними приватним вкладникам
Всі банкіри, звісно, радять не тримати гроші «під матрацом», оскільки це знецінює кошти. Крім того, може трапитись й таке, про що нещодавно розповідав один із читачів «Мінфіну» під ніком vipost.
Директор Департаменту розвитку продуктів Ідея Банк Сергій Міщенко для «Мінфіну» підрахував та порівняв річну дохідність вкладів у доларі, гривні, та від інвестиційної нерухомості від суми $40 тис.
- Купити готову однокімнатну квартиру та здавати її. Щомісячний дохід, згідно останніх оглядів вартості оренди такої однокімнатної квартири в Києві, сягне 10 тис грн. За рік ми отримаємо 120 тис грн. Маємо ще сплатити податки, отже «на руки» отримуємо 96,6 тис. грн.
- Покласти 40 тис. доларів під максимум 3% на 12 міс. Через рік отримаємо 1 200 доларів мінус податки, і візьмемо за прогнозом НБУ курс долара, який зросте з 37,5 грн до 41,2 грн. У підсумку, на курсовій різниці, виплативши податки на відсотки (19,5%), ми заробимо, обмінявши все на гривню, 187 799 грн.
- Переведемо $40 тис в гривню під 37,4 і покладемо на депозит під 18,5%. Через рік ви заробите 223 387 грн після сплати податків.
«В кожному варіанті є свої ризики — такі як: ризик володіння нерухомістю під час війни, курсові ризики. Кожен має сам оцінити та прийняти свій ризик. Але, загалом, тим людям, у яких горизонт планування 1 рік, або хто хоче жити на відсотки, я б так і радив: покласти всі кошти в гривні на річний депозит.
Хто зберігає в довгостроковій перспективі, тому я б радив все ж таки диверсифікувати свій депозитний портфель: 50% заощаджень покласти на депозит у гривні, 30% - у доларах, 20% - в іншій валюті (євро, швейцарський франк, фунт стерлінгів)", — радить Сергій Міщенко.
Хто з великих банків змінював ставки
Цього разу з-поміж великих банків із депозитними портфелями понад 2 млрд грн два банки підвищували дохідність деяких депозитних вкладів, два — знижували.
Таскомбанк знизив всі ставки за вкладами у гривні. Найбільше — на вклади на 12 міс. у гривні. Після зниження річна дохідність цих вкладів складає 14%. По 1,5 в.п. банк забрав від гривневих вкладів терміном на 6 та 9 міс. (до 15,5% та 14,5% річних відповідно). Найменше знизилась ставка на гривневі вклади терміном на 3 міс.: її зменшили на 0,75 в.п. — до 15,25% річних.
Акордбанк зменшив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 міс. Дохідність коротших знизилась на 1,75 в.п. — до 17,25% річних, а піврічних — на 1,5 в.п. — до 17,5% річних. Банк також зменшив ставки за депозитами в доларі та євро. В обох валютах — на вклади терміном на 3, 6 та 12 міс. У доларі найменше «постраждали» вклади на 3 міс.: їх дохідність після зниження на 0,5 в.п. складає 2% річних. В євро — вклади на 6 міс: їх знизили на 0,5 в.п. — до 1,25% річних.
Натомість, Ідея Банк цього разу підвищив ставку на гривневі вклади терміном на 3 міс. Їх дохідність зросла до 13,25% після збільшення на 2,75 в.п.
Збільшував ставки в гривні й Універсал Банк. Він додав по 1 в.п. до вкладів в гривні на 3 та 6 міс. — до 13% та 14% річних відповідно.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|13,25%
|2,75%
|-
|-
|КомінБанк*
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|18,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Акордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|17,50%
|1,50%
|17,25%
|1,75%
|5,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|18,00%
|-
|20,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,75%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|17,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|8,00%
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,00%
|2,00%
|14,50%
|1,50%
|15,50%
|1,50%
|15,25%
|0,75%
|4,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|9,00%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|10,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.07.2023−31.07.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|3,55%
|-
|2,55%
|-
|2,55%
|-
|2,05%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|2,00%
|1,00%
|-
|-
|2,00%
|1,00%
|2,00%
|0,50%
|0,10%
|-
|Укрексімбанк
|1,85%
|-
|1,85%
|-
|1,50%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|МТБ Банк
|1,70%
|-
|1,65%
|-
|1,60%
|-
|1,35%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.07.2023−31.07.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|1,75%
|0,75%
|-
|-
|1,25%
|0,50%
|0,75%
|0,75%
|0,10%
|-
|Банк Львів
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|
-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.07.2023−31.07.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
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