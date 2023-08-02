Великі банки готуються знижувати депозитні ставки

Після зниження облікової ставки з 25% до 22%, банки починають корегувати ставки за депозитами. «Мінфін» спитав банкірів, що вони наразі пропонують приватним вкладникам та які стратегії радять обрати для депозитного портфеля.

Що буде далі з депозитними відсотками

Фактично, пік облікової ставки — 25% — уже зафіксований та пройдений, — каже Борис Рафалович, заступник голови правління Комінбанку. З тим, що на сьогодні ринок досяг свого максимуму за відсотковими ставками, погоджується й директор з маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку Дмитро Коваленко.

«Ринок очікував на зниження облікової ставки у липні, проте, все ж я думав, що воно буде трохи скромнішим. Як і очікувалося, банки, що пропонували депозити в гривні за ставками, наближеними до стелі економічної доцільності, миттєво почали їх знижувати», — каже голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Щоправда, не всі банки миттєво реагують на зміни від регулятора. У деяких, як показало наше минуле опитування, цей процес може забрати місяці, в інших — тиждень.

Поки що ставки все ще тримаються на доволі високому рівні. На думку голови правління Акордбанку Олексія Руднєва, наразі ставки в гривні «є максимально високими — до 20% річних, і перекривають ризики девальвації та поточний рівень інфляції». Дещо іншу оцінку надає Іван Світек. «Вже станом на початок серпня максимальна дохідність депозитів в гривні не перевищує 18−19% річних», — вважає він.

«Відсоткові ставки поки що перебувають на максимальному рівні. Найближчі тиждень-два на ринку почне спостерігатися їх зниження, що пов’язано зі зменшенням облікової ставки НБУ та оптимістичним прогнозом макроекономічних показників щодо рівня інфляції та курсу національної валюти», — каже начальник управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку Валентина Розанова.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, до вересня ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися в середньому на 1−2 в.п. Максимальні ставки з розміщенням вкладу від 3 міс. до 1 року з наявних 21% скоротяться до 19%, середні ставки за депозитами від 3 міс. становитимуть до 11−12%, а від 3 міс. до 1 року — до 16%.

Що радять приватним вкладникам банкіри

Тенденції щодо зниження дохідності депозитів були прогнозовані, — каже Іван Світек, і додає, що ще на початку літа чимало банкірів рекомендували українцям відкривати депозити на триваліші терміни, щоб зафіксувати високі ставки.

«Ця порада є слушною й зараз. Немає жодного сумніву, що Національний банк продовжить знижувати облікову ставку — отже, знижуватимуться й ставки за вкладами. Звісно, вже зараз отримати 20−21% річних неможливо, але й 18−19% - досить непогана дохідність, яку треба використовувати», — каже банкір.

Про більшу доцільність вкладатись в саме такі строкові депозити в гривні, каже й керівник проєктів та програм Головного управління роздрібного бізнесу Правекс Банку Богдан Щетінін. На його думку, передумовами для цього є складна економічна ситуація в Україні та залежність від міжнародної допомоги.

«Ставка дохідності за ними (строкові депозити на 3−6 міс. у гривні — прим. „Мінфін“) буде трошки меншою, ніж у річних депозитів, проте, у вас буде можливість перевкласти кошти на нових умовах або в іншій валюті, враховуючи чинну ситуацію з економікою, курсом валюти, рівнем депозитних ставок, розвитком подій на полі бою, та буде 100% гарантія держави на повернення ваших коштів», — каже банкір.

«Наразі вкладникам можемо порадити накопичувати кошти в національній валюті, оскільки ставки за гривневими депозитами набагато вищі, ніж ставки за валютними депозитами. Найоптимальнішим для клієнта варіантом, із погляду дохідності та терміну вкладу, будуть строкові депозити терміном від 3-х до 6-ти місяців. При цьому при оформленні вкладу онлайн відсоткова ставка буде вищою, порівнюючи з оформленням такого ж депозиту у відділенні банку» — погоджується Валентина Розанова з ОТП Банку.

Заступник голови правління банку «Південний» Максим Цимбал радить залишити 50% депозитного портфеля на гривню, і спрямувати ці кошти у найдовший гривневий депозит. «Адже НБУ чітко окреслив траєкторію зниження інфляції, а значить, і вартості грошей — тобто відсоткові ставки в гривні знижуватимуться», — додає він.

«Ми рекомендуємо розміщувати вклади саме в гривні. До речі, ті вкладники, що рік тому почали розміщувати депозити в гривні, отримали доволі високу дохідність за своїми заощадженнями (понад 35% річних), оскільки, окрім відсоткової ставки, вони отримали дохідність від ревальвації курсу гривні.

Надалі ми не бачимо передумов для суттєвої зміни курсу дол. США, враховуючи зростання золотовалютних резервів НБУ і збереження підтримки фінансовими ресурсами зі сторони США і ЄС для покриття дефіциту бюджету України. І звичайно, високі ставки за депозитами в гривні перекривають на сьогодні ці ризики.

Варто зазначити, що НБУ почав цикл зниження облікової ставки, і з певним часовим лагом ставки за депозитами для населення почнуть знижуватись. Тому оптимально розміщувати депозит в гривні на 6−12 міс.", — вважає Олексій Руднєв.

На термінах 6−12 міс., — каже Борис Рафалович з Комінбанку, клієнти, зазвичай, знаходять цікавішу для себе дохідність, якщо немає потреби найближчим часом витратити ці заощадження.



Він додає, що тим клієнтам, яким поки що не вдалося заощадити 200−300 тис. грн і більше, зручніше не ускладнювати, і користуватися депозитами в одній валюті. «Зазвичай, це депозит у гривні, і отримані відсотки слугують клієнту як „додаткова щомісячна надбавка“ до заробітної плати чи пенсії», — радить банкір.

За словами Дмитра Коваленка з Креді Агріколь Банку, краще не зволікати з розміщенням коштів, і звернути увагу на вклади терміном від 6 місяців. «Якщо вкладник хоче отримати дохід і при цьому максимально застрахуватися від ризику девальвації гривні, краще диверсифікувати кошти — відкрити вклад у гривні та доларах США. Але дохідність вкладів у доларах, звичайно, є значно нижчою, ніж у гривні», — додає він.

Що робити з валютними депозитами

«Розміщення депозиту в іноземній валюті через низькі відсоткові ставки та стабільність на валютному ринку — не є інструментом отримання додаткового доходу, і може розглядатися лише як інструмент збереження коштів», — вважає Валентина Розанова з ОТП Банку.

Особливого змісту вкладень у валютні депозити не бачить і Богдан Щетінін із Правекс Банку, оскільки ставки за ними наближені до нуля. На його думку, вкладатись в них можна, якщо вкладник очікує значної девальвації гривні на період дії депозитного договору. Історично, для України мирного часу, девальвація гривні починається у серпні-вересні, а вже у січні-лютому національна валюта починає зміцнюватися, — додає банкір.

«У разі, якщо курс не зміниться, ваші кошти практично не зростуть, та у цьому випадку гривневий вклад був би привабливішим. Протилежний випадок, якщо ви вклали у гривні, проте курс долара/євро суттєво зріс, і зароблені відсотки з депозиту можуть не перекрити курсову різницю, у підсумку, у вас коштів в іноземній валюті навіть з заробленими відсотками буде менше, ніж було до розміщення вкладу.

Тобто, якщо вірите у стабільність курсу національної валюти, — вкладайте у гривні, а якщо очікуєте турбулентність та девальвацію — вкладайте в іноземній валюті. Якщо не впевнені у жодному сценарії, для вас диверсифікація стане найкращим варіантом — це 50% коштів вкладайте у гривні, 50% - у доларах/євро", — радить Щетінін.

На традиційні сезонні курсові коливання звертає увагу й Максим Цимбал із банку «Південний». Він пропонує 50% вкладень розділити порівну між депозитами у доларах США та євро терміном на 3 місяці.

«Саме на 3 місяці, бо традиційно в Україні відбувається ослаблення гривні саме восени — у жовтні-листопаді. І якщо все відбудеться за планом, ви отримаєте вищий курс долара та євро до гривні, можна буде восени продати долари та євро, і перевкласти цю частину грошей в гривневий депозит, звичайно, зважаючи на майбутні поточні обставини та макропрогнози», — пояснює він.

«Із кожним місяцем стабілізації економіки, у міру покращення прогнозів щодо її відновлення, зростає й ймовірність поступового повернення до плаваючого курсу гривні до долару. Навряд чи це питання актуалізується найближчі 3−6 місяці, але все ж ймовірність і більш раннього переходу до інфляційного таргетування не є нульовою. Передбачити, що саме буде з курсом після ухвалення цього рішення, неможливо. Зрозуміло, що НБУ наважиться на цей крок лише за умови більш-менш рівної та безпечної ситуації на валютному ринку. Але очевидно, що курсові коливання при цьому можуть бути дуже значними. Цей чинник не можна ігнорувати, вибудовуючи стратегію заощаджень», — розмірковує Іван Світек.

«20−30% із загальної суми можна покласти на довгий депозит у доларах чи євро. Але варто бути максимально уважним та обирати вклади в банках, що пропонують бодай 2% річних. Інфляція в США досить динамічно уповільнюється, і такий рівень дохідності в перспективі може нівелювати втрати від інфляційних процесів», — додає банкір.

Втім, на думку Дмитра Замотаєва, приблизно третина банків у цьому кварталі можуть переглянути депозитні ставки у ВКВ у бік збільшення. На його думку, поступове зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням до 1 року триватиме, щонайменше, до вересня. Прогноз банкіра — до вересня максимальні ставки за доларовими депозитами можуть зрости до 3,3% річних, а за вкладами в євро — до 2,5%.

Чого не варто робити, та які ще поради будуть корисними приватним вкладникам

Всі банкіри, звісно, радять не тримати гроші «під матрацом», оскільки це знецінює кошти. Крім того, може трапитись й таке, про що нещодавно розповідав один із читачів «Мінфіну» під ніком vipost.

Директор Департаменту розвитку продуктів Ідея Банк Сергій Міщенко для «Мінфіну» підрахував та порівняв річну дохідність вкладів у доларі, гривні, та від інвестиційної нерухомості від суми $40 тис.

Купити готову однокімнатну квартиру та здавати її. Щомісячний дохід, згідно останніх оглядів вартості оренди такої однокімнатної квартири в Києві, сягне 10 тис грн. За рік ми отримаємо 120 тис грн. Маємо ще сплатити податки, отже «на руки» отримуємо 96,6 тис. грн. Покласти 40 тис. доларів під максимум 3% на 12 міс. Через рік отримаємо 1 200 доларів мінус податки, і візьмемо за прогнозом НБУ курс долара, який зросте з 37,5 грн до 41,2 грн. У підсумку, на курсовій різниці, виплативши податки на відсотки (19,5%), ми заробимо, обмінявши все на гривню, 187 799 грн. Переведемо $40 тис в гривню під 37,4 і покладемо на депозит під 18,5%. Через рік ви заробите 223 387 грн після сплати податків.

«В кожному варіанті є свої ризики — такі як: ризик володіння нерухомістю під час війни, курсові ризики. Кожен має сам оцінити та прийняти свій ризик. Але, загалом, тим людям, у яких горизонт планування 1 рік, або хто хоче жити на відсотки, я б так і радив: покласти всі кошти в гривні на річний депозит.

Хто зберігає в довгостроковій перспективі, тому я б радив все ж таки диверсифікувати свій депозитний портфель: 50% заощаджень покласти на депозит у гривні, 30% - у доларах, 20% - в іншій валюті (євро, швейцарський франк, фунт стерлінгів)", — радить Сергій Міщенко.

Хто з великих банків змінював ставки

Цього разу з-поміж великих банків із депозитними портфелями понад 2 млрд грн два банки підвищували дохідність деяких депозитних вкладів, два — знижували.

Таскомбанк знизив всі ставки за вкладами у гривні. Найбільше — на вклади на 12 міс. у гривні. Після зниження річна дохідність цих вкладів складає 14%. По 1,5 в.п. банк забрав від гривневих вкладів терміном на 6 та 9 міс. (до 15,5% та 14,5% річних відповідно). Найменше знизилась ставка на гривневі вклади терміном на 3 міс.: її зменшили на 0,75 в.п. — до 15,25% річних.

Акордбанк зменшив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 міс. Дохідність коротших знизилась на 1,75 в.п. — до 17,25% річних, а піврічних — на 1,5 в.п. — до 17,5% річних. Банк також зменшив ставки за депозитами в доларі та євро. В обох валютах — на вклади терміном на 3, 6 та 12 міс. У доларі найменше «постраждали» вклади на 3 міс.: їх дохідність після зниження на 0,5 в.п. складає 2% річних. В євро — вклади на 6 міс: їх знизили на 0,5 в.п. — до 1,25% річних.

Натомість, Ідея Банк цього разу підвищив ставку на гривневі вклади терміном на 3 міс. Їх дохідність зросла до 13,25% після збільшення на 2,75 в.п.

Збільшував ставки в гривні й Універсал Банк. Він додав по 1 в.п. до вкладів в гривні на 3 та 6 міс. — до 13% та 14% річних відповідно.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.07.2023−31.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.07.2023−31.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.07.2023−31.07.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.