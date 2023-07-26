Банкіри розповіли, коли почнуть різати дохідність депозитів

Вже у четвер, 27 липня, Правління з питань монетарної політики НБУ оголосить своє рішення щодо ключової ставки, яке впливатиме на депозитні пропозиції банків. «Мінфін» з’ясував у фінансистів, до чого готуватися приватним клієнтам, і розповість, як вже змінилися ставки за останні два тижні за вкладами у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Що кажуть банкіри про депозитний орієнтир НБУ

Ключова ставка НБУ на рівні 25% річних залишалася незмінною з червня минулого року. Тоді встановлення такого високого рівня було обумовлене бажанням регулятора вгамувати шалене зростання споживчих цін (на момент ухвалення відповідного рішення інфляція в річному вимірі пришвидшилася з 16,4% у квітні до 18% у травні 2022 року). Висока ставка (у поєднанні з новим дизайном монетарної політики регулятора) також задала тренд на підвищення дохідності депозитів.

Але зараз, коли інфляція сповільнюється навіть швидше за прогноз НБУ (у червні - до 12,8% в річному вимірі), а ефект від вжитих стимулів підвищення депозитних ставок вичерпано (за спостереженням Комітету з монетарної політики Національного банку), залишати незмінною таку надвисоку облікову ставку немає сенсу.

Банкіри вже не мають сумнівів, що регулятор почне її знижувати вже зараз, але без різких кроків.

У Банку Львів припускають, що Нацбанк зріже ключову ставку на 1−2 в.п. Аналогічні прогнози дає голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

«Впевнений, що перший етап пом’якшення монетарної політики буде, більшою мірою, „сигнальним“. Національний банк навряд чи вдасться до різких кроків, адже йому вкрай важливо для збереження позитивного інфляційного тренду та курсової стабільності підтримувати привабливість гривневих депозитів, як інструменту зберігання заощаджень населення. Тому на першому етапі, вважаю, ставку буде знижено до 23−24%», — пояснює він.

Сергій Міщенко, директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку, говорить, що поступове зниження ключової ставки краще сприйматиметься ринком.

«Коли ринок розуміє подальшу політику НБУ, починає перебудовувати власну стратегію розвитку, відповідно до подальшої політики, і всі зміни відбуваються і сприймаються як закономірні», — додає він.

Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків Правекс Банку, вважає, що у випадку зниження на 1−2 в.п. у липні, у вересні НБУ може знову понизити ставку на 2−3 в.п. «На мій погляд, зниження облікової ставки відбуватиметься по 1−3 відсоткових пункти на кожному засіданні з монетарної політики НБУ, та дійде до рівня близько 19−21% на кінець року», — прогнозує він.

Дехто з банкірів припускає, що воєнні ризики можуть змусити НБУ відкласти зниження на осінь. На думку Наталії Калугер, керівниці офісу управління проєктами РВС Банку, для липневого зниження передумов небагато, а зниження облікової ставки до 21%, як це було раніше анонсовано НБУ, було б можливим, якби Україна не зіткнулася з новими викликами.

«Всі ми очікували на зміцнення курсу гривні щодо долара завдяки значним валютним надходженням від сільськогосподарського експорту. Однак, події останніх десяти днів змінили ситуацію і передумов стало менше для цього.

Наразі зниження може бути відкладене через останні події у країні. Зараз Україна в «зерновій блокаді» — і це у розпалі жнив. Будемо сподіватися на стабілізацію ситуації, як в частині партнерської підтримки нашої країни, так і військовому плані. Вважаю можливим зниження облікової ставки до кінця 2023 року до 23%. Наш прогноз — це відбуватиметься в декілька етапів, і, можливо, починаючи з вересня", — каже вона.

Ще одна поважна причина довше тримати високу облікову ставку — дохідність депозитів.

«Обсяги ліквідності у банківській системі продовжують зростати, тому що Україна отримує значний обсяг міжнародної допомоги. Для того, щоб ця гривнева маса не „заважала“ валютному ринку, та з метою збереження привабливості гривневих інструментів, ставки ще будуть додатними до рівня інфляції. Але цілком можливе зниження облікової ставки до 21% річних раніше останнього макропрогнозу НБУ», — вважає Оксана Шведа, заступниця голови правління Банку Кредит Дніпро.

Що буде з дохідністю депозитів

«Якщо ключову ставку буде знижено, на зростання депозитних ставок не варто очікувати. Можливо, навіть буде певний тренд до зниження», — впевнений Дмитро Коваль, директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБу.

Зменшувати дохідність фінансисти планують, залежно від термінів розміщення депозитів.

«Якщо облікова ставка НБУ знизиться, то на відповідну різницю відкоригуються і ставки за короткими депозитами до 3 місяців, які наразі є максимальними. Ставки за довшими вкладами можуть менше втратити в ціні», — припускає Людмила Коршевнюк, начальник управління казначейства Агропросперіс Банку.

Водночас, банкіри кажуть, що дохідність вкладів визначає не тільки ставка НБУ.

«Багато залежатиме від інших можливих змін в операційному дизайні монетарної політики: чи зміняться умови програми щодо тримісячних депозитних сертифікатів, чи поверне знову НБУ двотижневі депозитні сертифікати, чи зміниться величина спреду між обліковою ставкою та ставкою депозитних сертифікатів овернайт тощо», — уточнює Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків Правекс Банку.

Крім того, рівень ставок залежатиме від поточних потреб конкретного банку.

Деякі банки готові будуть скоригувати ставки відразу після рішення щодо зниження облікової ставки. Про це «Мінфіну», зокрема, казали Артем Красовський з Правекс Банку, Наталія Калугер із РВС Банку та Анатолій Кухарчук із Таскомбанку.

Інші змінюватимуть ставки протягом тривалішого періоду. «В разі зменшення облікової ставки, Банк почне, відповідно, коригування через тиждень, зважуючи власну потребу в фінансування», — каже Сергій Міщенко з Ідея Банку.



«Звичайно, очікується, що зміна облікової ставки позначиться на ставках за депозитними сертифікатами та, відповідно, на депозитних ставках банків. Зазвичай, це відбувається протягом декількох місяців від моменту затверджених змін», — каже Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів АТ «Кредобанк».

«Приймаючи рішення щодо ставок за депозитами, ми звертаємо увагу не лише на облікову ставку, але й конкурентне середовище та дії інших банків. Поки що ми не очікуємо зниження ставок за депозитами фізосіб, однак, можливе зниження ставок за депозитами бізнесу» — пояснює Костянтин Хведчук, аналітик стратегічного розвитку банку «Південний», можливі подальші дії свого банку.

«За чинного дизайну монетарної політики ми не очікуємо стрімкого коригування в депозитних продуктах від Укрексімбанку, де ставки наразі можуть сягати 17% за термінами понад 3 місяці. Але в подальшому рівень ставок залежатиме від темпів пом’якшення монетарної політики НБУ», — припускає Антон Болдирєв, директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку.

У Банку Львів знижувати дохідність депозитів поки не планують. «До вересня зниження депозитних ставок у Банку Львів ми не прогнозуємо. Навпаки, нещодавно у нас збільшились ставки за валютними вкладами в євро та доларах, поки що тримаємо такий курс», — повідомили «Мінфіну» у банку.

Як змінилася дохідність депозитів у невеликих банках

Кристалбанк додав по 0,8 в.п. до дохідності вкладів у гривні на 3 та 6 місяців, та по 0,5 в.п. — до ставок за депозитами на 9 та 12 місяців. Після цього дохідність депозитів у нацвалюті на 3 і 6 місяців становить 15,3% річних, на 9 і 12 місяців — 17,5% річних. Водночас, банк знизив ставку за безстроковими вкладами на 0,3 в.п. — до 1,2% річних.

РВС Банк збільшив дохідність гривневих вкладів на 12 місяців на 0,8 в.п. — до 17,95% річних, на 3 місяці — на 0,75 в.п. — до 15,35% річних. Ставку на вклади на 6 місяців зрізано на 0,55 в.п. — до 16,5% річних.

Дохідність вкладів у доларі та євро на 6 місяців збільшено на 0,15 в.п. — до 1% річних, річні депозити у цих валютах подорожчали на 0,2 в.п. — до 2,3% річних.

Комінвестбанк цього разу збільшив ставки за вкладами на 12 місяців в усіх валютах. Так, гривневі депозити на цей термін подорожчали на 0,45 в.п. — до 17,25% річних, в доларі та євро — на 0,2 в.п. — до 2,3% річних.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.07.2023−24.07.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.07.2023−24.07.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.07.2023−24.07.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.