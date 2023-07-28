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28 июля 2023, 19:30 Читати українською

Курс доллара и евро на выходных: продолжится ли игра «на повышение»

Эта неделя оказалась чрезвычайно насыщенной событиями и новостями, которые существенно повлияли на поведение международного и украинского валютного рынков.

Эта неделя оказалась чрезвычайно насыщенной событиями и новостями, которые существенно повлияли на поведение международного и украинского валютного рынков.

Курс евро в Украине четко реагировал на все перипетии во время оглашений решений Федрезерва США и ЕЦБ по процентным ставкам. В итоге, ожидаемые валютные ралли по паре евро/доллар прошли в коридоре от 1,0955 до 1,1160 доллара за евро, а пик скачков евровалюты пришелся на 26 — 28 июля.

И если на международном рынке график пары евро/доллар в эти дни выглядел следующим образом:

то в Украине межбанк по евро среагировал так:

а наличный курс евро повел себя вот так:

«Не пас задних» и НБУ, который 27 июля наконец-то снизил учетную ставку на 3% годовых: с действовавших более года 25% годовых до 22%. Но в отличие от всех предыдущих календарных заседаний чиновников НБУ по вопросу учетной ставки и состоянию денежно-кредитного рынка, в этот раз Нацбанк не стал добавлять изменений по правилам работы валютного рынка. Регулятор лишь заявил о том, что общую «дорожную карту» в этом вопросе он уже озвучивал и следующие шаги будут проходить уже по мере возникновения для этого реальных условий.

Тут с чиновниками Нацбанка можно полностью согласиться. В условиях войны, значительного дефицита бюджета, который финансируется за счет, в основном, западной помощи, и постоянных обстрелов россией нашей инфраструктуры, спешить в вопросе валютных послаблений точно нельзя. Иначе, все достижения относительной стабильности курса доллара можно будет похоронить очень быстро.

Несмотря на достаточно оптимистичные заявления НБУ относительно перспектив экономики, на наличном рынке уже с самого начала этой недели наблюдается спекулятивная попытка «разогреть» курс. И в сочетании с определенным реальным ростом спроса на валюту со стороны граждан это несколько добавило «драйва» всему украинскому валютному межбанку и наличному рынку, что и повысило ценники продажи доллара и евро в обменниках и кассах банков.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Но все основные новости по повышению ФРС США и ЕЦБ процентных ставок, а также понижения Нацбанком учетной ставки уже отгремели.

И теперь только от самого населения зависит насколько «разогреют» наличный курс обменники. «Поведутся» на рост ценников граждане — увеличение котировок обменниками финкомпаний и банков продолжится.

Не станет население увеличивать объемы покупки валюты — финансисты будут вынуждены перестать играть «на повышение». Поэтому вопрос предела взлета котировок обменников — сейчас в руках самих покупателей валюты.

В итоге, за неделю в период с 24 по 28 июля на межбанке:

  • Доллар оставался в уже стабильном коридоре от 36,5686 до 36,9343 гривен. Главную роль в такой стабильности по-прежнему играл Нацбанк, который проводил частые интервенции по продаже дефицитной валюты по курсу 36,9343 гривны за доллар.
  • Евровалюта, несмотря на все скачки пары евро/доллар 26−28 июля, в конечном итоге, подешевела на 46 копеек. С уровня 40,7227/41,1263 утра понедельника 24-го июля до 40,2656/40,6572 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия пятничной сессии 28-го числа.

А на наличном рынке доллар вечером в эту пятницу в обменниках финкомпаний продавали по 37,60−37,90 гривен, евро — по 41,70−42,00 гривен.

Частично активность на межбанке выросла и в связи с приближением конца отчетного периода. Большинство работающих, несмотря на войну, клиентов предпочли закрыть свои основные валютные операции по июлю на этой неделе, чтобы не откладывать их на последний рабочий понедельник, 31-е июля.

Прогноз наличного курса доллара и евро на выходные

После недавних валютных ралли 26−28 июля, основная часть обменников финкомпаний вернется к формату работы «с оборота» со спредом по доллару в пределах 15−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Но при этом сохранятся активные попытки отдельных сетей обменников сыграть «на повышение», особенно в тех регионах, где граждане начнут активнее скупать валюту.

А в районах с низкой конкуренцией между обменниками и в крупных торговых центрах, где у людей повышенный спрос на гривну, — финансисты попытаются при этом еще и расширить спред по доллару до 25−50 копеек, а по евро — до 1 гривны.

Курс доллара в основной части обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием 37,20 — 37,50 гривен и продажа от 37,60 до 37,90 гривен.

А курс евро в большинстве пунктов обмена 29−30 июля будет в пределах: прием от 40,70 до 41,50 гривен и продажа от 41,70 до 42,30 гривен.

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