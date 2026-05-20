Банкіри розповіли, коли і чому можуть підвищувати ставки за депозитами в гривні

Населення продовжує накопичувати кошти на банківських рахунках. Квітневий приріст вкладів показав один із найкращих результатів за всю історію вітчизняної банківської системи. «Мінфін» попросив фінансистів пояснити причини таких досягнень і спрогнозувати, як рухатимуться депозитні ставки у найближчій перспективі.

За минулий місяць обсяг грошей фізосіб у банках (на рахунках і строкових депозитах) збільшився на 31,27 млрд грн. «Це 4-тий за історію банківського сектору приріст за обсягом. Населення встановило нові історичні рекорди за розміром накопичень як в гривні, так й у валюті. На 1 травня на банківських рахунках у гривні було розміщено 986,67 млрд грн, у валюті — $11,17 мрлд», — підрахував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, спираючись на свіжу статистику НБУ.

Чому люди продовжують нести гроші в банки

Фінансисти назвали відразу декілька причин суттєвого приросту вкладів населення у квітні.

Ця динаміка зумовлена комбінацією таких ключових чинників: по-перше, це зростання доходів населення: індексація заробітних плат, збільшення виплат у державному секторі та об'ємні військові виплати, значна частина яких акумулюється на рахунках. По-друге, це довіра до системи, стабільна робота банків, що додатково підкріплюється дією 100% гарантії повернення вкладів від держави на період воєнного стану", — говорить Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк.

Окрім цього, Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний», звернув увагу, що частина клієнтів переорієнтовувала кошти з готівкової валюти та поточних рахунків у строкові гривневі депозити.

Цьому сприяло підвищення дохідності депозитів у нацвалюті: зростання ставок було невеликим, але стабільним, і продовжилося у травні. Так, Індекс ставок за 3-місячними вкладами зріс із 13,38% на 1 квітня до 13,69% річних на 19 травня, на 6 місяців — із 13,84% річних до 14,07% річних, на 9 місяців — із 14,09% річних до 14,59% річних. В окремих банках зростання було ще суттєвішим.

«Це насамперед пояснюється монетарною архітектурою та стратегією Нацбанку, спрямованою на те, щоб гривня залишалася в банківській системі й давала відсутній дохід її власникам.

Ставка за 3-місячними депсертифікатами становить 18,5%, що дає змогу банкам пропонувати досить високі ставки за власними депозитними програмами, які наразі подекуди сягають 17,5% річних (із огляду на додаткові ставки за відкриття нових вкладів)", — коментує Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Андрій Шевчишин також серед суттєвих чинників, які сприяли зростанню депозитних ставок, називає зростання кредитування. «Банкам, які розширюють кредитні програми для населення, потрібна ліквідність, і вони готові залучати додаткові обсяги через збільшення ставок. Хоча не будемо забувати, що левову частку грошей, близко 70%, розміщено на поточних рахунках, а не на срокових депозитах», — уточнює він.

Гривня чи валюта: що вибирають українці

Офіційна статистика Нацбанку фіксує приріст як гривневих, так і валютних депозитів. Однак зростання валютних депозитів банкіри оцінюють, як помірне.

«Динаміка приросту валютних депозитів населення у 2026 році залишається стриманішою, порівнюючи з гривневими вкладами. Це пояснюється насамперед значно нижчим рівнем дохідності валютних депозитів, який наразі не компенсує навіть інфляційні ризики. Валютні депозити зараз частіше виконують лише одну функцію — збереження коштів.

Крім того, частина клієнтів надає перевагу альтернативним інструментам збереження валютних коштів, зокрема, ОВДП чи комбінації валютного СВОПу з гривневим депозитом, що дозволяє отримати вищу дохідність без додаткового валютного ризику. Водночас стабілізація валютного ринку та помірні курсові очікування сприяють тому, що відтоку валютних коштів із банківської системи не спостерігається", — коментує поточну ситуацію Сергій Новошицький.

Дмитро Замотаєв найближчим часом не очікує на структурні зміни в пріоритетах вкладників.

«Гривневі вклади залишатимуться в топі, натомість валютні вклади матимуть функцію трохи іншу — надійний прихисток для великих сум. І варто сказати, що за даної кон’юнктури валютні депозити аж ніяк не „суперники“ гривневим вкладам. Навпаки: вони реалізують тонку нішу для незначної кількості людей», — вважає він.

Чи будуть банкіри і далі підвищувати депозитні ставки

Фінансисти підкреслюють, що вже відіграли в депозитних ставках чинник монетарної політики НБУ. Нагадаємо, в кінці квітня Нацбанк залишив ключову ставку на поточному рівні 15% річних. Наступного разу регулятор оприлюднить своє рішення щодо цього питання 18 червня. Наразі Правління Національного банку очікує на утримання ставки на цьому рівні до II кварталу 2027 року.

«У квітні банки переважно утримували ставки на поточних рівнях, запускали лише точкові акційні пропозиції. Основними чинниками залишалися конкуренція за гривневу ліквідність та необхідність підтримувати привабливість депозитів на фоні інфляції. Найближчим часом ринок, ймовірно, збереже поточний рівень ставок без різких змін», — прогнозує Ірина Стрепетова.

Сергій Новошицький вважає, що надалі тенденція до підвищення ставок може сповільнитися і навіть призупинитися.

«Однак багато залежатиме від подальших рішень НБУ та загальної ліквідності банківської системи. У разі незмінної монетарної політики НБУ, суттєвого перегляду дохідності депозитів найближчим часом ринок не очікує», — додає він.

Андрій Шевчишин говорить, що влітку банкіри зазвичай беруть паузу у перегляді депозитних ставок, і помітний рух на депозитному ринку може відновитися лише восени.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

Радабанк додав до ставки депозитів у гривні на 9 місяців 0,5 в.п. і тепер платить за ними 17,5% річних.

Кредит Дніпро Банк збільшив дохідність 3-місячних депозитів у нацвалюті на 0,5 в.п. — до 17% річних.

Піреус додав до ставки гривневих депозитів на 12 місяців відразу 2,5 в.п. Приватні клієнти банку тепер можуть заробити на таких вкладах 14,5% річних. Вклади на 6 місяців у цій же валюті здорожчали тут на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.

ВСТ Банк підвищив дохідність депозитів гривні на 3 місяці на 1,25 в.п. і тепер платить за ними 15,5% річних.

Південний, навпаки, зрізав заробітки на 3-місячних депозитах у гривні на 1,25 в.п. — до 14,75% річних. Також менше клієнти банку можуть тепер заробити на 3-місячних вкладах у доларі та євро — лише 1,45% річних (на 0,55 в.п. менше).

Кліринговий Дім підвищив ставки всієї своєї лінійки депозитів у нацвалюті: банк підвищив ставку вкладів на 9 місяців на 2,45 в.п., і на 6 місяців —на 0,65 в.п., і тепер платить за ними 16,45% річних. Заробітки на 3-місячних вкладах зросли на 0,2 в.п. — до 16,2% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.05.2026−18.05.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.05.2026−18.05.2026.

*В АТ «Банк Кредит Дніпро» діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

Максимальні ставки по євровкладам

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.05.2026−18.05.2026.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут