До мільйона гривень на три роки: які умови кредитів для ФОПів від Ідея Банку

Ідея Банк уже десять років активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі на суму до одного мільйона гривень. Далі детальніше.

ІдеяБанк пропонує кредитні продукти для ФОПів із 2016 року, а минулоріч видав фізособам-підприємцям 2544 кредити на загальну суму 472 млн грн, що більше на 63 %, ніж 2024 року. Про це розповіла керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.

«Серед головних переваг кредитів для ФОПів від Ідея Банку — мінімальний пакет документів і швидке ухвалення рішення про видачу кредиту — фактично впродовж двох годин клієнт дізнається про схвалення заявки. Також важливо, що таку заявку можна подати дистанційно через сайт банку або застосунок O.Bank», — зазначила керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.

Серед головних умов отримання ФОПами кредитів у банку — реєстрація бізнесу від шести місяців. Водночас банк пропонує чіткі та прозорі умови без прихованих платежів, а також дострокове погашення кредиту без штрафів і додаткових комісій. Кожен підприємець може отримати персональний супровід і професійні консультації менеджерів щодо всіх деталей кредиту.

«Дуже важливо, що в Ідея Банк усі кредити для ФОПів беззаставні. Тобто клієнтам не потрібно шукати можливості та витрачати час на оформлення в заставу автомобілів чи приміщень. А от суму можна отримати ту, що допоможе розвитку бізнесу, надасть можливість придбати потрібне обладнання для бізнесу, генератори чи інше енергообладнання, сплатити поточні зобов’язання — оренду, зарплати працівникам», — зауважилаекспертка Ідея Банку.

Які умови кредиту для ФОПів від Ідея Банку:

· термін кредиту: до трьох років;

· сума кредиту: від 151 тис. грн до 1 млн грн;

· разова комісія 1,1 %;

· щомісячна комісія 2,2 %;

· відсоткова ставка 0,01 % річних;

· схема погашення — однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування;

· дострокове закриття кредиту без додаткових комісій;

· документи для оформлення кредиту для ФОПів: паспорт, реєстраційний номер картки платника податків (раніше — ІПН), для сум понад 150 тис. грн — фінансова звітність за шість місяців.

Погасити позику можна кількома способами, серед яких — система інтернет-банкінгу, мобільний застосунок O.Bank, каса у відділенні, переказ із рахунку в іншому банку або внесення платежів через мережу терміналів самообслуговування.

«Ми розуміємо важливість обігових коштів для малих підприємців, які працюють як ФОП, і докладаємо зусиль, щоб кредитна підтримка для таких клієнтів ставала дедалі доступнішою. Банк уже багато років працює з підприємцями і має плани розвитку зручного та зрозумілого беззаставного кредитування, зокрема це — надання ринкових пропозиції за умовами кредитування ФОП, а також зростання обсягів виданих кредитів за підсумками 2026 року щонайменше на 35 %», — розповіла експертка Ідея Банк.

Нагадаємо, у квітні Ідея Банк запустив нову кредитну картку, яку можна оформити онлайн, а миттєвий кредитний ліміт без довідки про доходи на нову картку банку становить 150 тис. грн.