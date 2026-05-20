20 травня 2026, 12:20

До мільйона гривень на три роки: які умови кредитів для ФОПів від Ідея Банку

Ідея Банк уже десять років активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі на суму до одного мільйона гривень. Далі детальніше.

ІдеяБанк пропонує кредитні продукти для ФОПів до мільйона гривень на три роки

ІдеяБанк пропонує кредитні продукти для ФОПів із 2016 року, а минулоріч видав фізособам-підприємцям 2544 кредити на загальну суму 472 млн грн, що більше на 63 %, ніж 2024 року. Про це розповіла керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.

«Серед головних переваг кредитів для ФОПів від Ідея Банку — мінімальний пакет документів і швидке ухвалення рішення про видачу кредиту — фактично впродовж двох годин клієнт дізнається про схвалення заявки. Також важливо, що таку заявку можна подати дистанційно через сайт банку або застосунок O.Bank», — зазначила керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.

Серед головних умов отримання ФОПами кредитів у банку — реєстрація бізнесу від шести місяців. Водночас банк пропонує чіткі та прозорі умови без прихованих платежів, а також дострокове погашення кредиту без штрафів і додаткових комісій. Кожен підприємець може отримати персональний супровід і професійні консультації менеджерів щодо всіх деталей кредиту.

«Дуже важливо, що в Ідея Банк усі кредити для ФОПів беззаставні. Тобто клієнтам не потрібно шукати можливості та витрачати час на оформлення в заставу автомобілів чи приміщень. А от суму можна отримати ту, що допоможе розвитку бізнесу, надасть можливість придбати потрібне обладнання для бізнесу, генератори чи інше енергообладнання, сплатити поточні зобов’язання — оренду, зарплати працівникам», — зауважилаекспертка Ідея Банку.

Які умови кредиту для ФОПів від Ідея Банку:

· термін кредиту: до трьох років;

· сума кредиту: від 151 тис. грн до 1 млн грн;

· разова комісія 1,1 %;

· щомісячна комісія 2,2 %;

· відсоткова ставка 0,01 % річних;

· схема погашення — однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування;

· дострокове закриття кредиту без додаткових комісій;

· документи для оформлення кредиту для ФОПів: паспорт, реєстраційний номер картки платника податків (раніше — ІПН), для сум понад 150 тис. грн — фінансова звітність за шість місяців.

Погасити позику можна кількома способами, серед яких — система інтернет-банкінгу, мобільний застосунок O.Bank, каса у відділенні, переказ із рахунку в іншому банку або внесення платежів через мережу терміналів самообслуговування.

«Ми розуміємо важливість обігових коштів для малих підприємців, які працюють як ФОП, і докладаємо зусиль, щоб кредитна підтримка для таких клієнтів ставала дедалі доступнішою. Банк уже багато років працює з підприємцями і має плани розвитку зручного та зрозумілого беззаставного кредитування, зокрема це — надання ринкових пропозиції за умовами кредитування ФОП, а також зростання обсягів виданих кредитів за підсумками 2026 року щонайменше на 35 %», — розповіла експертка Ідея Банк.

Нагадаємо, у квітні Ідея Банк запустив нову кредитну картку, яку можна оформити онлайн, а миттєвий кредитний ліміт без довідки про доходи на нову картку банку становить 150 тис. грн.

Джерело: Ідея Банк
