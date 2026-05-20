20 травня 2026, 11:47

НБУ змінив правила роботи з платіжними картками та онлайн-оплатами

Нацбанк вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток, з метою посилення прозорості платіжних операцій під час надання послуги еквайрингу: йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток, з метою посилення прозорості платіжних операцій під час надання послуги еквайрингу: йдеться у повідомленні регулятора.

На що це вплине

Зміни сприятимуть протидії використанню платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, запобіганню міскодингу (підміни коду категорії діяльності торговця) та, як наслідок, детінізації економіки та підвищенню рівня захисту прав користувачів платіжних інструментів.

Нові правила

Національний банк передбачив такі новації для фінансових установ, що надають послугу еквайрингу платіжних інструментів:

1) Розширив перелік обов’язкової інформації про платіжну операцію, яка передаватиметься емітенту та, відповідно, буде доступна користувачеві платіжного інструменту

Зокрема, Національний банк зобов’язав еквайра за платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг передавати емітенту інформацію про кожного отримувача (торговця):

  • про юридичну особу — код за ЄДРПОУ;
  • про фізичну особу-підприємця (ФОП) — реєстраційний номер облікової картки платника податків − фізичної особи або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Водночас Національний банк надав право еквайру в разі здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у відомостях про отримувача зазначати свій код за ЄДРПОУ, а не кожного окремого постачальника. Це спростить механізм оплати житлово-комунальних послуг однією операцією на користь кількох постачальників

Унесені зміни, зокрема, дадуть змогу учасникам платіжної операції точно визначити, на чию користь проводиться платіж, та забезпечити належне виконання платіжної операції. У підсумку це сприятиме зниженню ризиків міскодингу й використання платіжної інфраструктури у протиправних цілях, а також кращому інформуванню користувачів про здійснені платежі, у тому числі під час здійснення однієї операції на користь кількох отримувачів;

2) Визначив чіткі правила надання послуги еквайрингу фізичним особам

Зокрема, Національний банк визначив фізичних осіб, яким еквайр має право надавати послугу еквайрингу, а також встановив перелік інформації, яку еквайр зобов’язаний передавати емітенту за операціями на користь таких фізичних осіб.

Це пов’язано з особливостями українського платіжного ринку, коли еквайринг платіжних інструментів використовується для волонтерських зборів, продажів товарів та послуг через цифрові платформи, оплати чайових у закладах харчування.

Так, Національний банк передбачив, що послуга еквайрингу може надаватися фізичній особі, яка:

  • офіційно зареєстрована як волонтер;
  • має встановлені договірні відносини із суб'єктом господарювання, з яким еквайр уклав договір про здійснення еквайрингу (наприклад, фізичні особи, які продають вживані товари на цифрових платформах, та офіціанти).

Таке рішення дасть змогу врегулювати практику, яка вже давно є частиною повсякденного життя українців, та зробити її більш прозорою, безпечною і зрозумілою. Зауважуємо, що ця регуляція не створює жодних обмежень для користувачів платіжних послуг, зокрема волонтерів, які і далі продовжать безперешкодно та в правовому полі використовувати сучасні платіжні інструменти для зборів.

У підсумку це підвищить прозорість розрахунків, сприятиме розвитку цифрових сервісів, зниженню рівня тінізації підприємницької діяльності та посиленню довіри до платіжної інфраструктури.

3) Розширив перелік обов’язкових реквізитів квитанції, що надається за платіжною операцією користувачеві платіжного інструменту

Зокрема, у ній мають зазначатися дані про отримувача, сума комісії, призначення платежу та код категорії діяльності отримувача (МСС). Належне інформування користувача про виконану платіжну операцію сприятиме посиленню захисту його прав;

4) Зобов’язав еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення Інтернеті, що також спрямовано на забезпечення належного інформування користувача про те, через яку фінансову установу здійснюється платіжна операція.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
