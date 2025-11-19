Курс долара та євро продовжує зростати: чому люди зменшують банківські накопичення у валюті

Великі банки продовжують тримати паузу у перегляді депозитних ставок для своїх приватних клієнтів. Натомість населення потроху змінює свої пріоритети у розміщенні коштів на банківських рахунках. Про актуальні пропозиції за вкладами від банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн і нові тенденції на депозитному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

За останні два тижні лише один великий банк переглянув свої депозитні пропозиції для клієнтів-фізичних осіб.

Радабанк порізав дохідність всієї лінійки вкладів у гривні відразу на 1 в.п. і тепер платить за депозитом із розміщенням на 12 місяців 14,75 річних, на 9 місяців — 16,5% річних, на 6 місяців — 16,25% річних, на 3 місяці — 16% річних.

Але, як свідчить статистика НБУ, населення продовжує накопичувати гроші на банківських рахунках. За даними Огляду банківського сектору за листопад 2025 року, обсяг коштів фізичних осіб на кінець ІІІ кварталу поставив черговий рекорд і сягнув 1 трлн 330 млн грн, або плюс 27 млрд грн за три місяці. І це при тому, що, як фіксує регулятор, «ставка за новими гривневими коштами від населення (включно з коштами на вимогу) впродовж кварталу скоротилася на 0.2 в.п. — до 10,3% річних».

Така невідповідність поведінки людей динаміці дохідності стає зрозумілою, якщо враховувати, що близько 70% всіх коштів розміщені на рахунках, а от вкладати їх на депозити люди не поспішають. Як вказує Нацбанк, «частка гривневих строкових коштів фізосіб за квартал майже не змінилася, зменшившись на 0,1 в. п. — до 33,9% (-0,4 в. п. р/р) через швидше зростання поточних коштів».

За даними НБУ

Зростанням грошей на поточних рахунках, точніше масованими соціальними виплатами, пояснюється й ще один статистичний факт, який наводить у своєму звіті Нацбанк: «частка держбанків у коштах населення збільшилася вперше за п’ять кварталів — на 0,2 в. п. — до 62,8%, переважно внаслідок активного залучення коштів Приватбанком».

«Загалом у коштах населення зросла тільки частка Приватбанку, з 36,6% до 37,1%, а от частка решти державних банків впала з 26% до 25,8%. Це відбувається через перерозподіл депозитів — люди активніше розміщують кошти у приватних банках, які пропонують вищі ставки, ніж державні банки», — прокоментував «Мінфіну» фінансову статистику фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Водночас продовжує зменшуватися кількість вкладників, які готові розміщувати свої кошти в банках на довгий строк.

«У структурі нових депозитів дещо зросла частка депозитів до 3 місяців. Частка депозитів до 1 місяця збільшилася на 3,7 в.п., так само як частка депозитів до 6 міс. — на 4,2 в.п. Водночас частка депозитів понад 6 місяців знизилася на 7,1 в.п. Загалом частка нових депозитів строком понад 3 міс. становить 81,8%», — йдеться в Огляді банківського сектору за листопад 2025 року.

За даними НБУ

Із звіту регулятора також випливає, що кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 44 млрд грн за результатами ІІ кварталу.

«Таку динаміку можна пов'язати з тим, що НБУ зберігає умови, що сприяють розвитку саме гривневих інструментів збереження й заощадження коштів.

По-перше, незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти з одного боку підтримують «вагу» гривні, а з іншого — дають змогу банкам запропонувати найвищі відсоткові ставки за депозитами, що подекуди сягають 17,5% річних.

По-друге, стратегія НБУ на валютному ринку фактично унеможливлює різкі курсові зміни: вона є стримувальною, адже завдяки валютним інтервенціям вдається «загасити» зависокий попит на валюту.

По-третє, прогнози та очікування зниження інфляції у річному вимірі до 9,2−10%. Крім того, ми припускаємо, що до кінця року (тобто сукупно за майже півтора місяця) у місячному вимірі інфляція не перевищить 1,5%.

По-четверте, найвищі ставки дохідності гривневих депозитів встановлюються на не дуже тривалі вклади (як, наприклад, депозит на 6−9 місяців), що також є додатковим чинником «свободи» для вкладника, адже його гроші «не прикуті навічно» до банку.

По-п'яте, валютні депозити за рівнем дохідності досі не можуть конкурувати з гривневими вкладами", — пояснює Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Він порівняв для «Мінфіну» гривневі й доларові вклади, застосувавши умовну конвертацію пари гривня/долар.

Так середній прибуток вкладів строком на 1 рік на суму 20 тис. грн за середньою ставкою 14,5% річних принесе 2 700 грн доходу, а з огляду на податки, чистий дохід складе 2 079 грн.

Якщо ж взяти цю ж суму (20 тис. грн) і придбати долари за максимальним зараз курсом 41,7 грн/$, то отримаємо близько $480.

Розмістивши їх на вклад строком 1 рік під середній відсоток 1,2% річних, дохід складе $5,76, а вирахувавши із цієї суми 23% податків, отримаємо лише близько $4,43 чистого прибутку. Якщо ж провести зворотну конвертацію — з долара на гривню — то отримаємо дохід у розмірі 177 грн. Тобто реальна дохідність гривневих вкладів, порівнюючи з доларовими, у понад 11 разів вища.



Але є й інші пояснення скороченню коштів у ВКВ в банках.

«Потрібно брати до уваги, що статистика НБУ враховує всі гроші, розміщені в банках — на рахунку, на картці, депозити. Отже, зафіксований відтік — це далеко не відтік із депозитів, це здебільшого оплата в валюті, або конвертація в гривню. А відтак, картина виглядає вже зовсім інакше.

Також потрібно враховувати відтік населення за кордон, використання валютних заощажень для купівлі електричного обладнання під час блекаутів, просто конвертацій в гривню бо євро досягло піку, для переїзду й аренди житла. Це все на фоні послаблення долару в серпні-початку вересня говорить, що нічого особливого по валюті не відбулося", — говорить Андрій Шевчишин.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк, Bank. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут