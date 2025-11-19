Курс долара та євро продовжує зростати: чому люди зменшують банківські накопичення у валюті

Великі банки продовжують тримати паузу у перегляді депозитних ставок для своїх приватних клієнтів. Натомість населення потроху змінює свої пріоритети у розміщенні коштів на банківських рахунках. Про актуальні пропозиції за вкладами від банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн і нові тенденції на депозитному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».
За останні два тижні лише один великий банк переглянув свої депозитні пропозиції для клієнтів-фізичних осіб.
Радабанк порізав дохідність всієї лінійки вкладів у гривні відразу на 1 в.п. і тепер платить за депозитом із розміщенням на 12 місяців 14,75 річних, на 9 місяців — 16,5% річних, на 6 місяців — 16,25% річних, на 3 місяці — 16% річних.
Але, як свідчить статистика НБУ, населення продовжує накопичувати гроші на банківських рахунках. За даними Огляду банківського сектору за листопад 2025 року, обсяг коштів фізичних осіб на кінець ІІІ кварталу поставив черговий рекорд і сягнув 1 трлн 330 млн грн, або плюс 27 млрд грн за три місяці. І це при тому, що, як фіксує регулятор, «ставка за новими гривневими коштами від населення (включно з коштами на вимогу) впродовж кварталу скоротилася на 0.2 в.п. — до 10,3% річних».
Така невідповідність поведінки людей динаміці дохідності стає зрозумілою, якщо враховувати, що близько 70% всіх коштів розміщені на рахунках, а от вкладати їх на депозити люди не поспішають. Як вказує Нацбанк, «частка гривневих строкових коштів фізосіб за квартал майже не змінилася, зменшившись на 0,1 в. п. — до 33,9% (-0,4 в. п. р/р) через швидше зростання поточних коштів».
За даними НБУ
Зростанням грошей на поточних рахунках, точніше масованими соціальними виплатами, пояснюється й ще один статистичний факт, який наводить у своєму звіті Нацбанк: «частка держбанків у коштах населення збільшилася вперше за п’ять кварталів — на 0,2 в. п. — до 62,8%, переважно внаслідок активного залучення коштів Приватбанком».
«Загалом у коштах населення зросла тільки частка Приватбанку, з 36,6% до 37,1%, а от частка решти державних банків впала з 26% до 25,8%. Це відбувається через перерозподіл депозитів — люди активніше розміщують кошти у приватних банках, які пропонують вищі ставки, ніж державні банки», — прокоментував «Мінфіну» фінансову статистику фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Водночас продовжує зменшуватися кількість вкладників, які готові розміщувати свої кошти в банках на довгий строк.
«У структурі нових депозитів дещо зросла частка депозитів до 3 місяців. Частка депозитів до 1 місяця збільшилася на 3,7 в.п., так само як частка депозитів до 6 міс. — на 4,2 в.п. Водночас частка депозитів понад 6 місяців знизилася на 7,1 в.п. Загалом частка нових депозитів строком понад 3 міс. становить 81,8%», — йдеться в Огляді банківського сектору за листопад 2025 року.
За даними НБУ
Із звіту регулятора також випливає, що кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 44 млрд грн за результатами ІІ кварталу.
«Таку динаміку можна пов'язати з тим, що НБУ зберігає умови, що сприяють розвитку саме гривневих інструментів збереження й заощадження коштів.
По-перше, незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти з одного боку підтримують «вагу» гривні, а з іншого — дають змогу банкам запропонувати найвищі відсоткові ставки за депозитами, що подекуди сягають 17,5% річних.
По-друге, стратегія НБУ на валютному ринку фактично унеможливлює різкі курсові зміни: вона є стримувальною, адже завдяки валютним інтервенціям вдається «загасити» зависокий попит на валюту.
По-третє, прогнози та очікування зниження інфляції у річному вимірі до 9,2−10%. Крім того, ми припускаємо, що до кінця року (тобто сукупно за майже півтора місяця) у місячному вимірі інфляція не перевищить 1,5%.
По-четверте, найвищі ставки дохідності гривневих депозитів встановлюються на не дуже тривалі вклади (як, наприклад, депозит на 6−9 місяців), що також є додатковим чинником «свободи» для вкладника, адже його гроші «не прикуті навічно» до банку.
По-п'яте, валютні депозити за рівнем дохідності досі не можуть конкурувати з гривневими вкладами", — пояснює Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.
Він порівняв для «Мінфіну» гривневі й доларові вклади, застосувавши умовну конвертацію пари гривня/долар.
Так середній прибуток вкладів строком на 1 рік на суму 20 тис. грн за середньою ставкою 14,5% річних принесе 2 700 грн доходу, а з огляду на податки, чистий дохід складе 2 079 грн.
Якщо ж взяти цю ж суму (20 тис. грн) і придбати долари за максимальним зараз курсом 41,7 грн/$, то отримаємо близько $480.
Розмістивши їх на вклад строком 1 рік під середній відсоток 1,2% річних, дохід складе $5,76, а вирахувавши із цієї суми 23% податків, отримаємо лише близько $4,43 чистого прибутку. Якщо ж провести зворотну конвертацію — з долара на гривню — то отримаємо дохід у розмірі 177 грн. Тобто реальна дохідність гривневих вкладів, порівнюючи з доларовими, у понад 11 разів вища.
Але є й інші пояснення скороченню коштів у ВКВ в банках.
«Потрібно брати до уваги, що статистика НБУ враховує всі гроші, розміщені в банках — на рахунку, на картці, депозити. Отже, зафіксований відтік — це далеко не відтік із депозитів, це здебільшого оплата в валюті, або конвертація в гривню. А відтак, картина виглядає вже зовсім інакше.
Також потрібно враховувати відтік населення за кордон, використання валютних заощажень для купівлі електричного обладнання під час блекаутів, просто конвертацій в гривню бо євро досягло піку, для переїзду й аренди житла. Це все на фоні послаблення долару в серпні-початку вересня говорить, що нічого особливого по валюті не відбулося", — говорить Андрій Шевчишин.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|0,25%
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,70%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|16,25%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Південний
|14,50%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Альянс Банк
|14,25%
|-
|15,35%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Долар США
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євродепозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
