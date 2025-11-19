Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 14:50

Курс долара та євро продовжує зростати: чому люди зменшують банківські накопичення у валюті

Великі банки продовжують тримати паузу у перегляді депозитних ставок для своїх приватних клієнтів. Натомість населення потроху змінює свої пріоритети у розміщенні коштів на банківських рахунках. Про актуальні пропозиції за вкладами від банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн і нові тенденції на депозитному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

За останні два тижні лише один великий банк переглянув свої депозитні пропозиції для клієнтів-фізичних осіб.

Радабанк порізав дохідність всієї лінійки вкладів у гривні відразу на 1 в.п. і тепер платить за депозитом із розміщенням на 12 місяців 14,75 річних, на 9 місяців — 16,5% річних, на 6 місяців — 16,25% річних, на 3 місяці — 16% річних.

Але, як свідчить статистика НБУ, населення продовжує накопичувати гроші на банківських рахунках. За даними Огляду банківського сектору за листопад 2025 року, обсяг коштів фізичних осіб на кінець ІІІ кварталу поставив черговий рекорд і сягнув 1 трлн 330 млн грн, або плюс 27 млрд грн за три місяці. І це при тому, що, як фіксує регулятор, «ставка за новими гривневими коштами від населення (включно з коштами на вимогу) впродовж кварталу скоротилася на 0.2 в.п. — до 10,3% річних».

Така невідповідність поведінки людей динаміці дохідності стає зрозумілою, якщо враховувати, що близько 70% всіх коштів розміщені на рахунках, а от вкладати їх на депозити люди не поспішають. Як вказує Нацбанк, «частка гривневих строкових коштів фізосіб за квартал майже не змінилася, зменшившись на 0,1 в. п. — до 33,9% (-0,4 в. п. р/р) через швидше зростання поточних коштів».

За даними НБУ

Зростанням грошей на поточних рахунках, точніше масованими соціальними виплатами, пояснюється й ще один статистичний факт, який наводить у своєму звіті Нацбанк: «частка держбанків у коштах населення збільшилася вперше за п’ять кварталів — на 0,2 в. п. — до 62,8%, переважно внаслідок активного залучення коштів Приватбанком».

«Загалом у коштах населення зросла тільки частка Приватбанку, з 36,6% до 37,1%, а от частка решти державних банків впала з 26% до 25,8%. Це відбувається через перерозподіл депозитів — люди активніше розміщують кошти у приватних банках, які пропонують вищі ставки, ніж державні банки», — прокоментував «Мінфіну» фінансову статистику фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Водночас продовжує зменшуватися кількість вкладників, які готові розміщувати свої кошти в банках на довгий строк.

«У структурі нових депозитів дещо зросла частка депозитів до 3 місяців. Частка депозитів до 1 місяця збільшилася на 3,7 в.п., так само як частка депозитів до 6 міс. — на 4,2 в.п. Водночас частка депозитів понад 6 місяців знизилася на 7,1 в.п. Загалом частка нових депозитів строком понад 3 міс. становить 81,8%», — йдеться в Огляді банківського сектору за листопад 2025 року.

За даними НБУ

Із звіту регулятора також випливає, що кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 44 млрд грн за результатами ІІ кварталу.

«Таку динаміку можна пов'язати з тим, що НБУ зберігає умови, що сприяють розвитку саме гривневих інструментів збереження й заощадження коштів.

По-перше, незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти з одного боку підтримують «вагу» гривні, а з іншого — дають змогу банкам запропонувати найвищі відсоткові ставки за депозитами, що подекуди сягають 17,5% річних.

По-друге, стратегія НБУ на валютному ринку фактично унеможливлює різкі курсові зміни: вона є стримувальною, адже завдяки валютним інтервенціям вдається «загасити» зависокий попит на валюту.

По-третє, прогнози та очікування зниження інфляції у річному вимірі до 9,2−10%. Крім того, ми припускаємо, що до кінця року (тобто сукупно за майже півтора місяця) у місячному вимірі інфляція не перевищить 1,5%.

По-четверте, найвищі ставки дохідності гривневих депозитів встановлюються на не дуже тривалі вклади (як, наприклад, депозит на 6−9 місяців), що також є додатковим чинником «свободи» для вкладника, адже його гроші «не прикуті навічно» до банку.

По-п'яте, валютні депозити за рівнем дохідності досі не можуть конкурувати з гривневими вкладами", — пояснює Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Він порівняв для «Мінфіну» гривневі й доларові вклади, застосувавши умовну конвертацію пари гривня/долар.

Так середній прибуток вкладів строком на 1 рік на суму 20 тис. грн за середньою ставкою 14,5% річних принесе 2 700 грн доходу, а з огляду на податки, чистий дохід складе 2 079 грн.

Якщо ж взяти цю ж суму (20 тис. грн) і придбати долари за максимальним зараз курсом 41,7 грн/$, то отримаємо близько $480.

Розмістивши їх на вклад строком 1 рік під середній відсоток 1,2% річних, дохід складе $5,76, а вирахувавши із цієї суми 23% податків, отримаємо лише близько $4,43 чистого прибутку. Якщо ж провести зворотну конвертацію — з долара на гривню — то отримаємо дохід у розмірі 177 грн. Тобто реальна дохідність гривневих вкладів, порівнюючи з доларовими, у понад 11 разів вища.

Але є й інші пояснення скороченню коштів у ВКВ в банках.

«Потрібно брати до уваги, що статистика НБУ враховує всі гроші, розміщені в банках — на рахунку, на картці, депозити. Отже, зафіксований відтік — це далеко не відтік із депозитів, це здебільшого оплата в валюті, або конвертація в гривню. А відтак, картина виглядає вже зовсім інакше.

Також потрібно враховувати відтік населення за кордон, використання валютних заощажень для купівлі електричного обладнання під час блекаутів, просто конвертацій в гривню бо євро досягло піку, для переїзду й аренди житла. Це все на фоні послаблення долару в серпні-початку вересня говорить, що нічого особливого по валюті не відбулося", — говорить Андрій Шевчишин.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,75% - 16,50% - 17,00% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,75% 0,25% 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,50% - 15,50% - 15,50% - 14,70% - - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% 1,00% 16,50% 1,00% 16,25% 1,00% 16,00% 1,00% - -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 16,00% - 16,50% - - -
Південний 14,50% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Альянс Банк 14,25% - 15,35% - 14,75% - 14,75% - 5,50% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Укргазбанк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 12,00% - - -
Кредобанк 12,50% - - - 13,50% - - - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,50% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Bank.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Акордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Універсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,25% - 1,25% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євродепозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Акордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Універсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.11.2025−17.11.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
