Дохідність депозитів падає: що робитимуть банки, щоб втримати вкладників

За останні два тижні великі банки майже не зменшували дохідність гривневих вкладів: всі основні корегування вони провели ще до оголошення нової ставки НБУ 13 червня. Які умови зараз пропонують фінустанови з депозитними портфелями від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Зміна облікової ставки не стала сюрпризом для ринку. Більшість банкірів очікували на зниження, прогнозуючи нову ставку на рівні 12,5−13%. Не відкидали фінустанови й можливості зниження ставок за депозитними сертифікатами, які залишаються основним джерелом заробітку фінустанов.

Тепер дохідність депозитних сертифікатів «овернайт» дорівнює обліковій ставці (13%), ставки за тримісячними депозитними сертифікатами знизились до 16% річних. Водночас маржа між останніми та ставкою залишилась на рівні 3% річних, хоча ще у березні вона становила 4%.

На думку регулятора, така різниця між ключовою ставкою і дохідністю депосертифікатів НБУ разом із додатковими вимогами щодо обсягів залучення коштів населення до банків, які хочуть заробляти на цьому інструменті, дозволяє тримати відсотки за вкладами на привабливих рівнях.

На думку Богдана Данилишина, користі від такої політики щодо тримісячних депозитних сертифікатів для залучення строкових вкладів населення небагато: за статистикою, 60% гривневих вкладів належать 1% вкладників.

Він вважає, що політика «приваблення гривневих активів» дуже дорого обходиться економіці й оплачується коштом державного бюджету, і врешті дає слабкі результати: менше 5% приросту гривневої маси потрапляє на строкові вклади населення.

За його словами, всі реальні відсоткові ставки НБУ все ще залишаються значно вищими за рівень інфляції. Якщо рівень ключової ставки втричі перевищує інфляцію, це формує стимули до спрямування коштів із реальної економіки в банківську систему, а не навпаки.

Чи нестимуть надалі українці гроші на депозити

Дохідність вкладів знижується вже декілька місяців поспіль, а отже, знижується й їх привабливість для банківських клієнтів. Люди все частіше задумуються над альтернативними варіантами вкладенням коштів, що загрожує відтоком грошей з банків.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитро Замотаєв визнає, що приріст нових вкладів пригальмовує: за останні 2 місяці він в середньому складав 1−1,5%. «В контексті очікуваного прискорення інфляції цілком можливо, що цей період продовжиться. Це абсолютно нормальна і очікувана реакція громадян на економічні події, на зростання курсу долара та євро», — додає він.

Директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович не відкидає можливості відтоку вкладів. «Для втримання клієнтів тут, думаю, можуть спрацювати пропозиція вигідних курсів для перерозміщення національної валюти в іноземну або ж пропозиція оформлення військових ОВДП, дохідність яких вища від звичайних депозитів», — каже Супрунович.

Начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов вважає, що можна говорити, радше, про зниження темпів приросту депозитного портфелю, але ж ніяк не про відтік коштів, оскільки ставки Радабанку залишаються одними з найпривабливіших на ринку навіть після знижень.

Поки що, за даними Богдана Данилишина, станом на 12 червня, депозитів, включених в грошовий агрегат М3, побільшало на 22%, обсягу готівки в позабанківському обігу — на 14,1%. Депозитні портфелі бізнесу збільшились р/р на 24,8% (+267,84 млрд грн), фізосіб — на 18,7% (+176,71 млрд грн р/р).

Які ставки прогнозують банкіри

«Ставки за гривневими депозитами формуються, переважно з огляду на ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами. На останньому засіданні монетарного комітету Нацбанку її також було знижено — на 0,5% - до 16%. Однак навряд чи це стане вагомим приводом для перегляду дохідності депозитів», — вважає Дмитро Замотаєв із банку Глобус.

За його прогнозом, протягом червня середні ставки за гривневими вкладами терміном 3−6 місяців складуть 12% річних, на 9−12 місяців — 13−14% річних. Середні ставки за депозитами тривалістю 1,5−2 роки будуть на рівні 14−14,5% річних, а середній дохід від вкладів на 2−2,5 роки — 15% річних.

Значного зниження не очікують й в Кредобанку. «Після останніх змін облікової ставки та цін на депозитні сертифікати ринок вже відреагував зниженням ставок на 1−2% в.п. Наразі зниження облікової ставки незначне. Очікуємо, що воно не повинно суттєво вплинути на пропозицію вкладів для фізичних осіб», — каже Олександр Супрунович.

Сергій Гнезділов із Радабанку каже, що банк вже ухвалив рішення щодо зменшення ставок за гривневими депозитами на 1% у червні. В банку уточнили, що ставки за всіма строковими вкладами гривні знижені на 1% із 18 червня.

Планують «поступове, незначне зменшення процентної ставки по депозитам» й в МТБ, повідомив «Мінфін» заступника голови правління банку Ростислав Іванов.

Що буде далі

Дмитро Замотаєв називає два чинники, які можуть вплинути на депозитну активізацію: м'яке зростання інфляції та $50 млрд фінансової підтримки від партнерів. «Україна отримує імпульс до активного розвитку економіки та стабільності національної валюти вже у 2025 році. Саме тому я вважаю, що популярність гривневих вкладів після незначної паузи продовжить зростати, але вже з „ухилом“ в триваліші вклади», — аргументує Замотаєв.

На його думку, вибір на користь тривалих вкладів банки робитимуть, оскільки намагатимуться реанімувати та розвивати власні кредитні програми, а це можливо лише за умов активного розвитку довгих вкладів.

«Зниження облікової ставки — це показник вартості грошей і автоматичний поштовх до поступового зниження ставок за кредитами. Можна навіть сказати, що поступово українська банківська система набуває все більше „звичних“ рис: коли активно розвиваються і депозитні, і кредитні програми», — резюмує Замотаєв.

На це сподіваються й інші учасники ринку. «Існуючий рівень облікової ставки НБУ робить вартість національної валюти привабливою для бізнесу в частині фінансування, що в цілому дасть змогу зменшити вплив на обсяги фінансування бізнесу за підтримки державної програми», — каже Ростислав Іванов.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні дохідність гривневих вкладів зменшили лише три великі фінустанови. Найсуттєвіше схудла дохідність найкоротших вкладів — на 3 місяці.

Правекс Банк порізав дохідність 3-місячних депозитів на 0,5 в.п. — до 13,5% річних. Водночас дохідність вкладів на цей термін залишається у банку найвищою. Найменше банк пропонує за вкладами на рік — 11% річних.

КомінБанк знизив ставки за гривневими депозитами на всі терміни на 0,5 в.п., виключення — річні вклади, дохідність яких зменшено лише на 0,25 в.п. За ними банк наразі пропонує найвищу дохідність — 15,5% річних, найменшу — на короткі вклади на 3 місяці (14,75% річних).

Найсуттєвіші зниження за останні два тижні відбулися у банку Глобус. Банк помірно знижував ставки за довгими вкладами: 9-місячні втратили 1,25 в.п., річні — 1 в.п. Дохідність вкладів на 3 місяці та півроку втратила 4 в.п. та 3,5 в.п. відповідно. Дохідність 3-місячних вкладів відтепер тут найнижча — 11% річних, найбільшу ж банк пропонує за вкладами на рік — 15% річних.

Із-поміж великих банків найвищу дохідність за 3-місячними вкладами наразі тримає Радабанк (17% річних). На півроку та на 9 місяців найвищі ставки у Таскомбанку (15,5% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.06.2024−17.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.06.2024−17.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.06.2024−17.06.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.