За оперативними даними НБУ, у травні вклади в українських банках «схудли» на 10,3 млрд грн. Хто забирав гроші, та які умови приватним вкладникам зараз пропонують фінансові установи з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Вклади в банках «схудли» на 10 млрд грн: хто виводить гроші і де зараз найкращі ставки
Відтік вкладів минулого місяця відбувся за рахунок бізнесу: корпоративні вкладники забрали з рахунків майже 15 млрд грн — 10,6 млрд у нацвалюті, 4,4 млрд — у ВКВ (у гривневому еквіваленті).
Натомість депозити населення в гривні зросли до нового історичного рекорду — 835,03 млрд грн (плюс 1,4%, або 11,62 млрд грн). Хоча, як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, «приріст у травні був вдвічі меньшим за квітень, а річні темпи сповільнились з 14% до 13,6%».
«Потрібно розуміти, коли ми кажемо про депозити, ми маємо на увазі, що на 69,8% - це гроші до запитання, зі ставкою 5−10% річних у гривні (залежно від банку). Ще 17,5% - це короткі депозити до 3 місяців. Лише 12,7% мають депозити 3 місяці й більше.
Тобто фактично левова частина суми — це просто гроші на рахунках, отримані від зарплат, пенсій, гробових, та довгострокові збереження людей з високим рівнем доходу. Інфляція в продуктовій корзині зростає, витрати зростають, отже, й залишки на рахунках теж зростають", — пояснює він.
При цьому валютні вклади населення за минулий місяць «схудли» на 1,9 млрд грн (у гривневому еквіваленті).
Середньозважені ставки за новими депозитами для бізнесу у гривні за місяць зросли лише на 0,1% (до 9,87% річних), для населення — на 0,39% (до 10,98% річних).
Ставки на валютні вклади банки різали для обох категорій вкладників: у корпоративному секторі вони скоротились на 0,03% (до 0,7% річних). На такий же відсоток зменшились й ставки для фізосіб (до 0,98% річних).
Найсуттєвіші підвищення дохідності гривневих депозитів у травні, порівнюючи з квітнем, відбулись у банках із іноземним капіталом: вони збільшували дохідність як тримісячних вкладів, так і довших — 9-місячних. Невеликі підвищення відбулися й у банках із державною часткою. Натомість банки з приватним капіталом зменшували ставки майже за всією лінійкою строкових вкладів, хоча і не суттєво.
Динаміка середніх ставок великих банків за групами, %
|Група
|3 міс
|м/м
|р/р
|6 міс
|м/м
|р/р
|9 міс
|м/м
|р/р
|12 міс
|м/м
|р/р
|«Комбанки»
|14,69
|0,28
|0,29
|15,11
|0,22
|0,2
|14,83
|0,48
|0,06
|15,15
|0,07
|0,4
|«Держбанки»
|9,86
|0,41
|1,62
|11,7
|0,16
|0,84
|11,63
|0,3
|0,6
|12,46
|0,13
|0,38
|«Іноземні»
|11,76
|1,29
|0
|12,03
|0,99
|0,01
|11,75
|2
|2,5
|10,97
|0,97
|0,01
*м/м — порівнюючи з квітнем 2025 р., р/р — порівнюючи з травнем 2024 р.
Як великі банки змінили ставки за останні два тижні
Радабанк додав 1,75 в.п. до дохідності гривневих вкладів строком на 9 місяців, і тепер платить за ними 17,75% річних. Банк також збільшив ставку за вкладами на 9 місяців у євро на 0,2 в.п. — до 1,6% річних.
Кредит Дніпро Банк підвищив ставки на 3 та 6 місяців у гривні на 2 в.п. Тепер на таких вкладах тут можна заробити 16% та 16,5% річних відповідно.
Комінбанк скоригував дохідність всіх строкових вкладів у гривні. Тепер найбільше у гривні тут можна заробити на річних вкладах — 15,75% річних, найнижчі ставки банк встановив за тримісячними вкладами —14,8% річних.
Єдиною фінустановою, яка цього разу зменшувала дохідність вкладів у гривні, став Укрексімбанк. Ставки за найкоротшими вкладами скоротились на 0,75 в.п., на півроку та рік — на 0,4 в.п. Найбільше банк зараз платить за вкладами на 9 місяців (11,85% річних), найменше — за піврічними (10,8% річних).
Банк також порізав на 0,25 в.п. ставки за всіма строковими вкладами у доларі, та у межах 0,39−0,4 в.п. — за вкладами в євро. Після цих змін ставки в євро на всі строки складають 0,1% річних. У доларі діапазон дохідності варіюється у межах 0,25% - 0,4% річних.
Хто платить більше
На найкоротші тримісячні вклади найбільші відсотки можна отримати у Банку Львів та Радабанку (17% річних). 16,55% річних платить Акордбанк, 16,5% річних — МТБ Банк.
Найбільше за піврічними вкладами у нацвалюті зараз платить Радабанк (17,5% річних), 16,8% річних можна заробити в МТБ Банку. Ще дві великі фінустанови — Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк — пропонують за цими строковими депозитами 16,5% річних.
Радабанк також пропонує найбільшу ставку — 17,75% річних — за вкладами на 9 місяців. Ставка на ці строкові депозити від МТБ Банку відстає на 0,85 в.п., і становить 16,9% річних. 16,75% річних можна отримати в Ідея Банку.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|16,55%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|16,55%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|17,75%
|1,75%
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,75%
|0,25%
|15,35%
|0,35%
|15,35%
|0,35%
|14,80%
|0,30%
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,10%
|-
|14,60%
|-
|14,60%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|2,00%
|16,00%
|2,00%
|-
|-
|Восток Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|11,35%
|0,40%
|11,85%
|-
|10,80%
|0,40%
|11,30%
|0,75%
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2025−16.06.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім.
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,35%
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|0,25%
|0,40%
|0,15%
|0,15%
|0,25%
|0,25%
|0,25%
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2025−16.06.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|0,20%
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,10%
|0,40%
|0,10%
|0,40%
|0,01%
|0,39%
|0,01%
|0,39%
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|
-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2025−16.06.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі