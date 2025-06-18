Вклади в банках «схудли» на 10 млрд грн: хто виводить гроші і де зараз найкращі ставки

За оперативними даними НБУ, у травні вклади в українських банках «схудли» на 10,3 млрд грн. Хто забирав гроші, та які умови приватним вкладникам зараз пропонують фінансові установи з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Відтік вкладів минулого місяця відбувся за рахунок бізнесу: корпоративні вкладники забрали з рахунків майже 15 млрд грн — 10,6 млрд у нацвалюті, 4,4 млрд — у ВКВ (у гривневому еквіваленті).

Натомість депозити населення в гривні зросли до нового історичного рекорду — 835,03 млрд грн (плюс 1,4%, або 11,62 млрд грн). Хоча, як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, «приріст у травні був вдвічі меньшим за квітень, а річні темпи сповільнились з 14% до 13,6%».

«Потрібно розуміти, коли ми кажемо про депозити, ми маємо на увазі, що на 69,8% - це гроші до запитання, зі ставкою 5−10% річних у гривні (залежно від банку). Ще 17,5% - це короткі депозити до 3 місяців. Лише 12,7% мають депозити 3 місяці й більше.

Тобто фактично левова частина суми — це просто гроші на рахунках, отримані від зарплат, пенсій, гробових, та довгострокові збереження людей з високим рівнем доходу. Інфляція в продуктовій корзині зростає, витрати зростають, отже, й залишки на рахунках теж зростають", — пояснює він.

При цьому валютні вклади населення за минулий місяць «схудли» на 1,9 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Середньозважені ставки за новими депозитами для бізнесу у гривні за місяць зросли лише на 0,1% (до 9,87% річних), для населення — на 0,39% (до 10,98% річних).

Ставки на валютні вклади банки різали для обох категорій вкладників: у корпоративному секторі вони скоротились на 0,03% (до 0,7% річних). На такий же відсоток зменшились й ставки для фізосіб (до 0,98% річних).

Найсуттєвіші підвищення дохідності гривневих депозитів у травні, порівнюючи з квітнем, відбулись у банках із іноземним капіталом: вони збільшували дохідність як тримісячних вкладів, так і довших — 9-місячних. Невеликі підвищення відбулися й у банках із державною часткою. Натомість банки з приватним капіталом зменшували ставки майже за всією лінійкою строкових вкладів, хоча і не суттєво.

Динаміка середніх ставок великих банків за групами, %

Група 3 міс м/м р/р 6 міс м/м р/р 9 міс м/м р/р 12 міс м/м р/р «Комбанки» 14,69 0,28 0,29 15,11 0,22 0,2 14,83 0,48 0,06 15,15 0,07 0,4 «Держбанки» 9,86 0,41 1,62 11,7 0,16 0,84 11,63 0,3 0,6 12,46 0,13 0,38 «Іноземні» 11,76 1,29 0 12,03 0,99 0,01 11,75 2 2,5 10,97 0,97 0,01

*м/м — порівнюючи з квітнем 2025 р., р/р — порівнюючи з травнем 2024 р.

Як великі банки змінили ставки за останні два тижні

Радабанк додав 1,75 в.п. до дохідності гривневих вкладів строком на 9 місяців, і тепер платить за ними 17,75% річних. Банк також збільшив ставку за вкладами на 9 місяців у євро на 0,2 в.п. — до 1,6% річних.

Кредит Дніпро Банк підвищив ставки на 3 та 6 місяців у гривні на 2 в.п. Тепер на таких вкладах тут можна заробити 16% та 16,5% річних відповідно.

Комінбанк скоригував дохідність всіх строкових вкладів у гривні. Тепер найбільше у гривні тут можна заробити на річних вкладах — 15,75% річних, найнижчі ставки банк встановив за тримісячними вкладами —14,8% річних.

Єдиною фінустановою, яка цього разу зменшувала дохідність вкладів у гривні, став Укрексімбанк. Ставки за найкоротшими вкладами скоротились на 0,75 в.п., на півроку та рік — на 0,4 в.п. Найбільше банк зараз платить за вкладами на 9 місяців (11,85% річних), найменше — за піврічними (10,8% річних).

Банк також порізав на 0,25 в.п. ставки за всіма строковими вкладами у доларі, та у межах 0,39−0,4 в.п. — за вкладами в євро. Після цих змін ставки в євро на всі строки складають 0,1% річних. У доларі діапазон дохідності варіюється у межах 0,25% - 0,4% річних.

Хто платить більше

На найкоротші тримісячні вклади найбільші відсотки можна отримати у Банку Львів та Радабанку (17% річних). 16,55% річних платить Акордбанк, 16,5% річних — МТБ Банк.

Найбільше за піврічними вкладами у нацвалюті зараз платить Радабанк (17,5% річних), 16,8% річних можна заробити в МТБ Банку. Ще дві великі фінустанови — Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк — пропонують за цими строковими депозитами 16,5% річних.

Радабанк також пропонує найбільшу ставку — 17,75% річних — за вкладами на 9 місяців. Ставка на ці строкові депозити від МТБ Банку відстає на 0,85 в.п., і становить 16,9% річних. 16,75% річних можна отримати в Ідея Банку.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2025−16.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2025−16.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2025−16.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.