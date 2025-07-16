Що буде з депозитними ставками та яку стратегію обрати для вищих прибутків на вкладі

Великі банки тримають паузу: за останні два тижні лише дві фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн змінили ставки. Чому це відбувається та яку стратегію обрати власнику депозита, аби отримати максимальний прибуток, розповімо у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

З початку місяця депозитні ставки для приватних вкладів залишаються практично незмінними. Зокрема, середня дохідність депозитів у гривні на 3 місяці станом на 15 липня збільшилася з 13,24% до 13,35% річних, на 6 місяців — з 13,35% до 13,37% річних, на рік — з 13,11% до 13,38% річних.

Таке затишшя на депозитному ринку пояснюється не тільки традиційно спокійним літнім періодом, а й очікуванням банків на нові сигнали від НБУ. Вже 24 липня буде оголошено рішення Правління Нацбанку щодо рівня облікової ставки, яка є орієнтиром для фінансистів для визначення депозитних пропозицій для своїх клієнтів.

Посилювати монетарну політику регулятор почав у відповідь на розкручування інфляції. Але, за результатами червня, зростання споживчих цін у річному вимірі склало 14,3%, проти 15,9% місяцем раніше. Тож теоретично регулятор може відреагувати на це зниженням своїх ставок. Але експерти поки що не очікують на пом'якшення монетарної політики.

«НБУ воліє побачити підтверждення цієї тенденції — тобто чи продовжить інфляція сповільнуватися і надалі. У фокусі НБУ передусім агросектор. Цьогорічний врожай не такий високий, як хотілося б. І це тиснутиме на ціни. Тож, найімовірніше, регулятор візьме паузу у перегляді ставок», — вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Аналогічної думки дотримується і його коллега з групи ICU.

«Темпи інфляції в червні очікувано знизилися, не в останню чергу через високу базу порівняння. В червні 2024 року ціни зросли, зокрема на електроенергію для населення, тому цього червня темпи зростання цін сповільнилися арифметично.

Проте прогнози на другу половину року переглядаються в гіршу сторону — інфляція сповільнюватиметься не так різко, як раніше очікувалося. Це означає, що в Нацбанку буде не такий широкий простір для маневру. Ми очікуємо на зниження ставки цього року, проте меншого за масштабами, ніж передбачалося раніше. Найймовірніше, нас чекає два зниження облікової по 0,5 п.п. — в жовтні та грудні. При цьому в 2026 році теж не варто чекати на помітне зниження ставки", — говорить Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

Сценарій збереження облікової ставки закладає і ринок.

«НБУ зберігатиме облікову ставку на поточному рівні, оскільки поточна динаміка інфляції вже частково врахована у попередньому рішенні. Водночас на горизонті 3−6 місяців можливі кроки до помірного пом’якшення монетарної політики за умови стійкого поліпшення макроекономічних індикаторів», — розповіла «Мінфіну» Інна Провотар, начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банк.

В Ощаді також із великою вірогідністю очікують, що облікова ставка залишиться, за результатами найближчого засідання регулятора, на поточному рівні 15,5%. — Про це «Мінфіну» повідомила пресслужба банку.

Якщо прогнози ринку справдяться, банки також не будуть активно різати свої депозитні ставки, навіть за умов подальшого сповільнення інфляції. Оскільки різке зниження дохідності тільки прискорить перетікання коштів приватних клієнтів в ОВДП.

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«Протягом найближчих двох місяців не очікуємо суттєвої зміни відсоткових ставок за депозитами, на ринку сформувалась певна стабільність, — підтверждує Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банк.

Регулятор неоднаразово говорив, що банкам потрібно активніше залучати гроші на депозити: зв'язування гривневої маси також гратиме на сповільнення інфляції.

«Банки отримали сигнал від регулятора, вони не поспішатимуть знижувати ставки за депозитами в гривні. Я не очікую якогось помітного зниження ставок за депозитами до першого кварталу наступного року», — прогнозує Михайло Демків з ICU.

Всі ці чинники потрібно враховувати, аби отримати більшу дохідність на свій вклад.

Як зазначають в пресслужбі Ощадбанку, найбільший прибуток принесуть довгострокові вклади з найвищими відсотками.

«Крім того, можна використовувати стратегію, яка поєднує в собі: довгострокові вклади з капіталізацією відсотків, диверсифікацію валют та вибір банку з надійною репутацією та конкурентними ставками», — зазначають там.

Також на ринку можна знайти цікаві пропозиції, якщо стоїть завдання розмістити кошти на короткий строк.

«Найбільшим попитом серед клієнтів традиційно користуються вклади строком 3−6 місяців. ОТП Банк пропонує своїм клієнтам максимальні ставки за депозитами строком від 3-х до 7-ми місяців, що забезпечує вищу дохідність, порівнюючи з депозитами банку на інші строки», — говорить Максим Гончарук.

Якщо ж обирати мід гривневими і доларовими вкладами, з погляду дохідності, то тут очевидних переможців немає.

«Найщедріші банки зараз платять за вкладом у доларі близько 1,5% річних, плюс девальвація, якщо відштовхуватися від прогнозних цифр, з 42 до 44 грн за долар дасть ще 5% до кінця року. Натомість середня дохідність за річним депозитом в гривні складає 13,38% річних (6% до кінця року), а на ринку можна знайти пропозиції до 17% річних, що близько до доходності ОВДП (7% до кінця року). Таким чином, в середньому до кінця року дохід від доларового депозиту та гривневого будет десь близький по цифрах», — підрахував Андрій Шевчишин.

Як банки змінили ставки за 2 тижні

Акордбанк зрізав ставку за річними вкладами в гривні на 0,3 в.п. — до 16,25% річних. Банк також підвищив на 0,62 в.п. ставку за депозитами в гривні на 3 місяці і тепер платить за ними 17,17% річних.

Восток Банк збільшив на 1 в.п. дохідність річних вкладів в нацвалюті. На них тепер у цьому банку можна заробити 14% річних. Також на 0,5 в.п. підросла тут дохідність вкладів на 3 і 6 місяців — до 14,5 річних. На ті ж 0,5 в.п. (до 0,5% річних) банк порізав дохідність доларових вкладів на 3 місяці, і на 3 і 6 місяців в євро.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.07.2025−14.07.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.07.2025−14.07.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.07.2025−14.07.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.