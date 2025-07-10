Гривневі ОВДП чи купівля валюти: рахуємо дохідність з різним горизонтом вкладень

«Мінфін» вже писав про те, що зростаючі витрати бюджету на оборону будуть покриті за рахунок додаткових випусків ОВДП. Для потенційних інвесторів у держоблігації-фізосіб важливо знати відповіді на два головних питання: чи перекриватиме їхня дохідність інфляцію, і за якого курсу долара та євро вкладення у гривневі ОВДП все ще приноситимуть дохід. Про це і поговоримо докладніше.

Серед потенційних покупців наших гривневих ОВДП можна виділити:

Іноземців, але зараз вони малоактивні в умовах війни, і здебільшого поки що тільки виходять із цього активу.

Банки та бізнес. Фінустанови купують папери як собі в портфель для покриття резервів, так і для торгівлі на ринку, а компанії розглядають держпапери, як ліквідну заставу за своїми кредитами та як інструмент заробітку на вільних ресурсах.

Населення. Саме воно якраз — найреальніша група інвесторів, які мають «живі» гроші. Нагадаю, що лише у банках у громадян та ФОПів знаходиться еквівалент понад 1,4 трлн гривень.

НБУ. На початку війни він уже викуповував ОВДП собі у портфель для покриття дефіциту бюджету. У 2022 році регулятор купив у Мінфіну облігацій на 400 млрд гривень, чим фактично провів емісію на цю суму. Ця операція обернулася суттєвою девальвацією гривні — майже на 30%.

У результаті станом на 8.07.2025 маємо портфель випущених облігацій у загальній сумі 1,847 трлн гривень в еквіваленті.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Тобто покупцями нових обсягів облігацій будуть банки, бізнес та населення.

Трохи статистики: за даними Депозитарію НБУ, за січень — червень 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 194,8 млрд грн, $647,8 млн і 393,8 млн. євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 190,8 млрд грн, $952,8 млн та 475,7 млн євро.

Тобто поки що ситуація з «ролловером» раніше куплених та погашених облігацій із розміщенням ресурсів у нові випуски є прийнятною для Мінфіну за гривневими паперами, але вже «від'ємна» за доларом (мінус $305 млн) та євро (мінус 81,9 млн євро).

Нагадаю, що, за даними Нацбанку, з початку повномасштабного вторгнення до 30 червня 2025 року уряд на первинних аукціонах залучив:

1,247 трлн грн,

$8,99 млрд,

2,9 млрд євро.

На погашення за ОВДП спрямовано:

866 млрд грн,

$9,6 млрд,

2,6 млрд євро.

Тобто віддали вже у валюті більше, ніж залучили, — на $0,61 млрд. Щоправда, поки що за євро зберегли плюс 300 млн євро і в гривні залучили на 381 млрд грн більше, ніж виплатили.

Невеликий мінус за доларовими паперами за період війни та паперами в євро у 2025 році з лишком покривається надходженнями валюти від наших західних партнерів. Але обсяг західної фінансової допомоги у 2026 році може суттєво знизитися. Отже, Мінфіну, щоб успішно розміщувати нові випуски ОВДП, доведеться робити ставку саме на гривневі облігації та на внутрішній ринок.

Ці інструменти будуть цікаві інвестору, якщо дохідність гривневих ОВДП:

щонайменше перекриває рівень інфляції в Україні. Офіційна інфляція у річному вимірі на 1 липня склала 14,3% проти 15,9% на 1 червня.

вище для інвестора, ніж дохідність операцій із купівлі валюти та подальшого зростання курсу долара та євро через девальвацію гривні.

Перед Вами дані щодо останніх рівнів дохідності ОВДП на первинному ринку станом на 9.07.2025 року:

Поки що останні розміщення ОВДП у гривні під 16,35 — 17,80% річних перекривають офіційну інфляцію, навіть з огляду на те, що на вторинному ринку (де й купують облігації громадяни) дохідність нижча на 0,3−1% річних, ніж на первинці.

А ось на питанні, що вигідніше — купити гривневі облігації чи валюту (особливо після зростання євро до рівнів близько 50 гривень), доведеться зупинитись детальніше.

ОВДП чи купівля валюти: рахуємо дохідність

Варто нагадати декілька важливих моментів для такого розрахунку:

дохід від вкладень в ОВДП не оподатковується;

дохідність облігацій на вторинному ринку, зазвичай, на 0,3−1% річних нижче, ніж на первинці.

Нацбанк поки що офіційно прив'язує гривню до долара, а не до євро. Тому, за відносно жорсткого коридору щодо долара в межах 41−42 гривень на міжбанку, за євро ми зараз спостерігаємо значні коливання курсу в межах 46−50 гривень за рахунок синергії девальвації гривні на внутрішньому ринку щодо долара та одночасно зростання євро щодо долара на світових майданчиках.

Саме тому зараз маємо наступну картину за офіційним курсом долара та євро щодо гривні:

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

готівковий ринок останнім часом своїми цінниками не особливо відрізняється від міжбанку. Ще рік-два тому курс продажу готівкового ринку зазвичай на 0,3−0,6 гривні, а в окремі моменти і на 2−3 гривні був вищим за безготівковий курс.

для розрахунків чистої дохідності облігації необхідно брати різницю між ціною її купівлі (вона може бути вищою або нижчою від номіналу в 1 000 гривень) та сумою, яку інвестору виплатить держава під час погашення даного паперу.

Отже, для зручності у підрахунку, що вигідніше купувати — валюту чи гривневі ОВДП, візьмемо періоди пів року, близько 1 року та близько 2 років (дані щодо дохідності окремих випусків облігацій для населення взяті у «Дії»). А курси придбання готівкового долара та євро на сьогодні взяті з порталів «Мінфін» та Finance.

Отже, станом на вечір 8 червня долар громадяни могли здати в обмінники в середньому за 41,4 гривні, а купити собі — за 41,9 гривень. Євро здати за 48,80 гривень, а купити — за 49,5 гривень. Номінал кожної з облігацій дорівнює 1 000 гривень, а її вартість у «Дії» вказана з огляду на всі витрати покупця облігацій та «зашитої» у вартість комісії банків та фінкомпаній — продавців облігацій.

Вкладення на 6 місяців

Облігації до 04 лютого 2026 року «Токмак» (у «Дії» наразі немає доступних для купівлі облігацій рівно на пів року, ці — на неповних 7 місяців) розміщуються Сенс банком із дохідністю для інвестора в 15% річних. Продаються за ціною 1 067 грн (за курсом 41,40 гривень це $25,77, або 21,86 євро за курсу 48,80 гривень). Виплачується дохід 1 150,90 гривень. Чистий дохід інвестора дорівнює 1 150,9−1 067 = 83,9 гривні.

Тоді, з дуже невеликою часткою похибки, пов'язаної з «нерівним» строком до погашення облігації, ми маємо:

Вартість через умовних пів року «Токмак» із чистою дохідністю (різниця між ціною купівлі облігації та ціною, за якою її закрила держава при погашенні):

1 000 +83,9 = 1 083,9 гривень

Або це максимальний курс продажу вам долара за пів року:

1 083,9/25,77 = 42,06 гривень за долар

Або максимальний курс продажу вам євро за пів року, щоб вийти «у нуль»:

1 083,9/21,86 = 49,58 гривень за євро.

За нинішніх суттєвих стрибків євро та відносного коридору за доларом у межах 41−42 гривень така доходність у поєднанні з розрахунковими курсами не дає інвестору відчутного виграшу від вкладення у гривневі ОВДП. А з огляду на поступову девальвацію гривні, подібне вкладення особливого результату не дасть. Тобто купівля валюти та купівля облігацій у цьому разі для інвестора приблизно однакові.

Вкладення на 1 рік:

Облігації до 24.06.2026 року «Соледар» (немає у «Дії» рівно на 1 рік, тобто ці — на 11,5 місяців) розміщуються відразу 5 продавцями: Кінто, Укргазбанк, Bоnd.UA, ICU та Сенс банком із дохідністю для інвестора 16,4%. Продаються за ціною 1 000,16 грн (за курсом 41,40 гривень це $24,15, або 20,49 євро за курсом 48,80 гривень), виплачується дохід 1 151 гривня. Чистий дохід інвестора — 151 гривня.

Вартість через умовний рік «Соледар» із чистою дохідністю (різниця між ціною купівлі облігації та ціною, за якою її закрила держава при погашенні):

1 000 +151 = 1 151 гривня

Або це максимальний курс продажу вам долара за рік:

1 151/24,15 = 47,66 гривень за долар

Або максимальний курс продажу вам євро за рік, щоб вийти «в нуль»:

1 151/20,49 = 56,17 гривень за євро.

Прогнозне значення курсу долара в середині 2026 року — близько 45−46 гривень. Відповідно, така дохідність для інвестора закривається одержуваним доходом у вигляді розрахункового курсу 47,66 гривень. Якщо курс буде нижчим за цей рівень, інвестор виходить в очевидний плюс. Прогнозований курс у 45−46 гривень у цей період нижчий від отриманого розрахункового. Тобто ці облігації при перерахунку через долар є привабливими для інвестора.

Якщо ж говорити про перерахунок через євро, то тут включається чинник поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках. За прогнозом аналітиків, євро щодо долара протягом року може зрости до 1,2 долара із нинішнього коридору 1,168−1,18 долара за євро.

Тобто при прогнозному курсі 45−46 гривень за долар і співвідношенні євро/долар 1,2 долара за євро, євро може зрости до рівнів 54−55,2 гривень. У нас розрахункова цифра курсу в межах 56,17 гривень за євро. Тобто купівля облігацій цієї серії через євро буде для інвестора також вигідною.

Вкладення на 2 роки:

Облігації до 09.06.2027 року «Лівадія» (немає у «Дії» рівно на 2 роки, ці — на 23,5 місяців) розміщуються 4 продавцями: Кінто, Bоnd.UA, ICU та Сенс банком із дохідністю для інвестора від 17,2% до 17,5% річних. Для розрахунку братимемо максимальну дохідність для інвестора, тобто 17,5% річних. Продається за ціною 1 003,35 грн (за курсом 41,40 гривень це $24,24, або 20,56 євро за курсом 48,80 гривень), виплачується дохід 1 324 гривня. Чистий прибуток інвестора = 320,65 гривеньн.

Вартість через умовні 2 роки «Лівадія» з чистою дохідністю (різниця між ціною купівлі облігації та ціною, за якою її закрила держава під час погашення):

1 000 +320,65 = 1 320,65 гривень

Або це максимальний курс продажу вам долара через 2 роки:

1 320,65/24,24 = 54,48 гривень за долар

Або максимальний курс продажу євро через 2 роки, щоб вийти «в нуль»:

1 320,65/20,56 = 64,23 гривень за євро.

За прогнозом Міністерства економіки, середньорічний курс долара очікується наступним:

2026 рік — 44,7 гривень (44,8 гривень у грудні);

2027 рік — 45,2 гривень (45,3 гривень у грудні);

2028 рік — 45,6 гривень (45,8 гривень у грудні).

Ми у своїх розрахунках із «Лівадії» виходимо на розрахунковий курс для інвестора у 54,48 гривні за долар за прогнозного курсу Мінекономіки у 2027 році на рівні 45,3 гривень у грудні. Тобто інвестор у облігації у відчутному виграші, якщо працює через долар.

Тепер щодо євро: якщо прийняти на 2027 рік прогноз щодо пари євро/долар на рівні близько 1,2 долара за євро, то за вхідних даних Мінекономіки на 2027 рік щодо долара в межах 45,3 гривень за долар, євро в Україні виходить на рівень 45,3*1,2= 54,36 гривні.

Ми за облігаціями «Лівадія» через євро виходимо на розрахунковий рівень 64,23 гривні, а через долар — на рівень 54,48 гривень. Тобто отримуємо відчутний потенційний виграш у межах 10 гривень на євро та близько 9 гривень на доларі. Тобто це придбання облігацій цієї серії як через долар, так і через євро буде для інвестора вигідним.

На що варто зважати інвесторові під час купівлі ОВДП

В Україні фіксуються суттєві стрибки курсу євро щодо гривні. Це пов'язано з високою волатильністю курсу долара у світі та одночасною девальвацією гривні. Все це робить принциповим, оцінюючи ефективність придбання гривневих ОВДП, до чого інвестор «прив'язується» у своїх валютних перерахунках — до долара чи до євро.

Я б рекомендував «прив'язуватися» інвестору в гривневі ОВДП до тієї валюти, до якої «прив'язав» гривню Нацбанк. Тобто зараз — до долара. Доки регулятор через політику «курсової гнучкості» тримає певний коридор за доларом це знижує для інвестора вплив міжнародних стрибків пари євро/долар.

Найцікавішими для придбання на вторинному ринку є гривневі облігації строком на рік-два, які поки що перекривають своєю дохідністю як рівень офіційної інфляції, так і прогнозні значення девальвації гривні на 2026−2028 рік.

Гривневі ОВДП залишаються досить надійним засобом заробітку для інвестора в умовах війни. Але з огляду на підвищені світові валютні ризики за парою євро/долар, внутрішні українські ризики через війну та зростання дефіциту бюджету з відсутністю чіткого розуміння щодо обсягів фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів, я б поки що розміщувався на період не більше 1 року, максимум 1,5 роки.

І обов'язково диверсифікував би свої заощадження як у гривні, так і у валюті. Нині світові та внутрішньоукраїнські ризики лише зростають. І тому подібний інвестиційний портфель я переглядав би не менше 1 разу на квартал, а то й частіше, оскільки ситуація швидко змінюється.

Поки що у Нацбанку є достатній запас міцності у вигляді золотовалютних резервів, що зросли на 1 липня 2025 року, в межах $45,1 млрд, що в умовах жорстких валютних обмежень дозволяє йому тримати ситуацію на валютному ринку під своїм повним контролем. Але військова, економічна та геополітична ситуація залишаються дуже складними. Це, безперечно, і надалі тиснутиме на курс гривні та на поведінку всіх учасників валютного та фондового ринків України.