Гривневий депозит чи валютна готівка: що обрати на наступні пів року

На депозитному ринку триває літнє затишшя. «Мінфін» вже писав , що паузу у перегляді дохідності вкладів для населення взяли невеликі банки. А за останні два тижні лише 2 фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн трохи відкоригували свої пропозиції. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, та чи варто розміщувати свої гривневі заощадження на строковому депозиті, «Мінфін» розповість у своєму свіжому огляді.

Що пропонують великі банки приватним вкладникам

З початку місяця у групі великих банків відбулися такі зміни депозитних пропозицій:

Південний підвищив ставку за вкладами в гривні на 1 рік на 1,25 в.п. І тепер його приватні клієнти заробляють на таких депозитах 15,25% річних.

ВСТ Банк на ті ж 1,25 в.п. зрізав дохідність гривневих вкладів на 3 місяці і тепер платить за ними 14,25% річних.

Найкращі пропозиції за вкладами на 12 місяців у гривні серед великих банків пропонують: Радабанк, в якому можна заробити 16,75% річних, Ідея Банк (16,6% річних) та Таскомбанк (16,5% річних).

Найбільші відсотки за вкладами у нацвалюті на 9 місяців пропонують: Радабанк (17,5% річних), Таскомбанк (17% річних) та Банк KД (16,45% річних).

Трійка великих банків із найвищими ставками за гривневими депозитами на 6 місяців виглядає так: Радабанк (17,25% річних), Кредит Дніпро Банк та Ідея Банк платять 17% річних.

Найвищі заробітки за депозитами в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк та Банк Львів (17% річних).

Конвертувати гривню в доллар чи знову депозит?

Фінансисти говорять, що принаймні до осені відчутних змін на депозитному ринку очікувати не варто. Банки вже збалансували свої пропозиції, відповідно до макроекономічної ситуації та власних потреб у ліквідності. Натомість долар та євро продовжують дорожчати, що знижує привабливість гривневих депозитів.

Для власника заощаджень у нацвалюті картина виглядає наступним чином: із початку року офіційний курс долара зріс на 6% (із 42,3 грн/$ на 1 січня до 44,88 грн/$ на 15 липня). Водночас Український індекс ставок за депозитами на 6 місяців із початку року збільшився лише на о,2% (із 13,92% до 13,98% річних станом на 14 липня).

Панічно переводити всі кошти у валюту через очікуване зростання курсу не варто, оскільки гривневі інструменти заощаджень залишаються достатньо привабливими, вважає Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

За його розрахунками, при розміщенні 100 тис. грн на депозиті на 6 місяців під 14% річних, після сплати податків чистий дохід становитиме близько 5,4 тис. грн. Тобто приблизно 5,4% від суми вкладу.

Для того, щоб, наприклад, придбання долара дало схожий результат, курс за шість місяців мав би зрости з умовних 45 грн/$ приблизно до 47,4 грн/$. Якщо ж вкладник розміщує кошти під 16,5−17,5% річних, то «поріг» вигідності валюти буде близько 47,9−48 грн/$.

Водночас експерт не бачить підстав говорити про різку або неконтрольовану девальвацію гривні: курс може поступово змінюватися, однак Національний банк у межах режиму «керованої гнучкості» має достатньо інструментів, щоб згладжувати надмірні коливання.

«Ми очікуємо, що до кінця року курс долара може досягти позначки в 46−46,5 грн/$, при цьому курс євро коливатиметься в діапазоні 52,5−53,5 грн/€. Однак такі показники не варто сприймати буквально — це орієнтири», — підкреслив Сергій Мамедов.

Водночас він наголосив, що валюту не варто повністю виключати зі структури заощаджень. Вона може виконувати роль резерву на випадок непередбачуваних подій. Однак зберігати всі кошти лише у валюті не завжди раціонально.

«Я б не радив мислити категоріями: або лише гривня, або лише валюта. Хоча дуже часто, можливо, інерційно громадяни сприймають готівкову валюту, як щось заспокійливе та надійне на „віки“. Раціональніше мати певний баланс», — сказав експерт.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.07.2026−13.07.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.07.2026−13.07.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.07.2026−13.07.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут