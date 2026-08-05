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5 серпня 2026, 11:35

Частка непрацюючих кредитів у банках оновила 17-річний мінімум

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 липня 2026 року скоротилася до 12,5%, що є найнижчим показником майже за 17 років — з жовтня 2009 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 липня 2026 року скоротилася до 12,5%, що є найнижчим показником майже за 17 років — з жовтня 2009 року.
Фото: НБУ

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За даними регулятора, з початку року частка проблемних боргів зменшилася на 1,5 в. п., а порівняно з березнем 2022 року — скоротилася на 14,1 в. п.

Фактори

Факторами зменшення частки NPL у січні-червні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за перше півріччя 2026 року зріс на 154,3 млрд грн, або на 11,3%, до 1,514 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 739 млн грн, або на 0,4%, до 188,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя 2026 року зменшилася на 0,6 в. п. до 10,1%, бізнесу — на 2,0 в. п. до 15%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

  • у державних банках — до 18,0%;
  • у приватних українських банках — до 7,7%;
  • у банках з іноземним капіталом — до 5,5%.

Кредитування продовжує зростати

У Нацбанку нагадали, що в перший рік повномасштабного вторгнення рівень дефолтів за кредитами сягав близько 20%, а частка NPL у кредитному портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року цей показник поступово знижується.

Крім того, в Україні триває найдовший за понад 15 років період кредитної експансії. Уже більше року гривневе кредитування бізнесу зростає приблизно на третину щороку, а кредити населенню демонструють аналогічні темпи приросту вже два роки поспіль. Банки нарощують фінансування підприємств різного масштабу, зокрема компаній оборонного сектору та проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що частка непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі станом на 1 червня 2026 року становила 12,8%.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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