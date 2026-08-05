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5 серпня 2026, 9:29

Ощадбанк, OTP та Sense Bank запустили відкритий банкінг: що змінилося для клієнтів

Як повідомили в Асоціації учасників платіжних систем України EMA, OTP Bank, Sense Bank та Ощадбанк офіційно приєдналися до екосистеми відкритого банкінгу України. Банки виконали вимоги НБУ до 1 серпня 2026 року, впровадивши відкриті програмні інтерфейси на базі рішення API KIT від Open API HUB Ukraine.

Як повідомили в Асоціації учасників платіжних систем України EMA, OTP Bank, Sense Bank та Ощадбанк офіційно приєдналися до екосистеми відкритого банкінгу України.

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Тако є повідомлення, що Crédit Agricole та МТБ Банк завершують впровадження найближчим часом.

Це означає, що мільйони клієнтів цих банків тепер можуть за власною згодою надавати ліцензованим постачальникам платіжних послуг доступ до інформації про свої рахунки та ініціювати платежі через сторонні застосунки.

Що це дає клієнтам

Відкритий банкінг відкриває сценарії, які раніше або були неможливі, або вимагали ручного перенесення даних:

  • агрегація рахунків у різних банках в одному інтерфейсі;
  • автоматизований облік для ФОПів та малого бізнесу;
  • персональне фінансове планування;
  • кредитний та скоринговий аналіз на основі підтверджених банківських даних;
  • ініціювання платежів напряму з рахунку без карткової інфраструктури.

Для фінтех-компаній запуск трьох великих банків — велике полегшення, адже тепер з'явилася критична маса установ, до яких можна підключитися за єдиною специфікацією без окремих домовленостей із кожним.

Чому банки обрали on-premise рішення

Технічну основу для всіх трьох банків забезпечило рішення API KIT, яке встановлюється безпосередньо в контурі банку. Для системно важливих установ це виявилося вирішальним: дані клієнтів не залишають периметр банку, а вся конфігурація, ключі та журнали доступу залишаються під повним контролем установи.

Рішення включає:

  • модуль керування згодами користувачів із можливістю блокування сервісів для конкретного клієнта;
  • перевірку постачальників платіжних послуг у реєстрі НБУ в режимі реального часу;
  • пісочницю для тестування сторонніми розробниками;
  • адміністративну платформу для моніторингу доступу та побудови звітності.

Наступні етапи розвитку екосистеми передбачають розширення переліку даних, які банки надають у межах інформаційних сервісів, вихід на ринок незалежних небанківських постачальників послуг, а також поступове розширення від відкритого банкінгу до відкритих фінансів, коли до екосистеми долучаться також страхові та інвестиційні продукти.

Нагадаємо

Мінфін вже аналізував, наскільки банки готові до Open Banking, чи можуть платежі з рахунку на рахунок скласти конкуренцію карткам та які зміни чекають на фінансовий сектор у найближчі п’ять років.

Станом на червень 2026 року вже три банки — ПУМБ, Приватбанк та Укрсиббанк — отримали в Національному банку авторизацію діяльності з надання нефінансових платіжних послуг: послуг з надання відомостей з рахунків і послуг з ініціювання платіжних операцій.

Тепер до цього списку додалися нові гравці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2026, 14:40
#
Может они и куда-то присоединились, но при указании
счета в IBAN-формате от Сенс-банка при попытке добавить
его в мобильное приложение банка ПУМБ получаю сообщение
о том, что «этот банк не обменивается данными».
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