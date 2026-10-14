Як невеликі банки переписали ставки за депозитами і де найвигідніше розмістити гривню

На депозитний ринок прийшло пожвавлення. За останні два тижні кожний третій банк із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн змінив свої ставки за вкладами для приватних клієнтів. Скільки зараз можна аробити на депозиті в невеликому банку і де розмістити свою гривню, долари і євро під найвищі відсотки, розповідаємо у свіжому огляді від «Мінфіну».

Нині на депозитному рикнку відсутній єдиний тренд щодо змін депозитних ставок, хоча НБУ продовжує посилювати монетарну політику. Через зміну умов розміщення депозитних сертифікатів одним із ключових факторів визначення депозитної політики стала бізнес-модель банку. Фінустанови, які активно кредитують і потребують додаткової ліквідності, готові платити більше. Саме тому, на ринку утворилася нетипово велика розбіжність у рівні депозитних ставок.

Найпопулярніші у приватних вкладників, які обирають строкові розміщення, тримісячні депозити у гривні — яскравий приклад. Найщедрішу пропозицію має Юнекс Банк — 17,2% річних, тоді як найнижчу ставку пропонує Полікомбанк — лише 7,1% річних. Таким чином, різниця між максимальною та мінімальною дохідністю становить 10,1 відсоткового пункту. Тобто, обираючи банк для розміщення заощаджень, вкладник може отримати ставку більш ніж удвічі вищу за найменш вигідну пропозицію.

Як змінилися депозитні ставки у невеликих банках за останні 2 тижні

Бізбанк підвищив дохідність депозитів у гривні на 12 та 3 місяці на 0,7 в.п. і тепер платить за ними 17,15% та 16,95% річних відповідно. Також банк додав 0,04 в.п. до ставки на 6 місяців, яка тепер становить 17,25% річних.

Асвіо банк підвищив ставки на всі строкові вклади у нацвалюті. Депозити на 12 місяців подорожчали на 0,5 в.п. — до 17,1% річних. Вклади на 9 місяців принесуть своїм власникам дохід у 16,7% річних (плюс 0,35 в.п.). На депозитах на 6 та 3 місяці тепер можна заробити на 0,3 в.п. більше — 16,6% та 16,55% річних відповідно.

Альтбанк переглянув ставки за гривневими депозитами в бік зростання. Вклади на 12 місяців подорожчали на 0,25 в.п. і тепер на них можна заробити 17% річних. Розміщення вільної гривні на 9 місяців принесе її власникам 16,9% річних (плюс 0,4 в.п.), а на 6 місяців — 16,8% річних (плюс 0,3 в.п.).

Український капітал зрізав дохідність вкладів у гривні. Дохідність депозитів на 12 місяців «схудла» на 0,5 в.п. (до 16% річних), на 6 місяців — на 1,75 в.п. (до 14,5% річних), а на 3 місяці — на 1 в.п. (до 14% річних). Ставка за безстроковими вкладами впала відразу на 2,99 в.п. і тепер становить лише 0,01% річних.

Індустріалбанк додав до ставки 6-місячних депозитів у гривні 1,5 в.п. і платить тепер за ними 14% річних.

Найкращі пропозиції для власників гривні від невеликих банків

Серед невеликих банків найвищі ставки за гривневими депозитами сягають 17,5% річних. Водночас лідери за дохідністю відрізняються залежно від строку розміщення коштів.

На 3 місяці найвигіднішу пропозицію має Юнекс Банк — 17,2% річних. Друге місце посідає Кредитвест Банк зі ставкою 17%, третє — Бізбанк, який пропонує 16,95% річних.

На 6 місяців найбільше платять Юнекс Банк і Бізбанк — по 17,25% річних. Третю позицію посідає Кредитвест Банк із дохідністю 17% річних.

На 9 місяців найвищу ставку пропонує Юнекс Банк — 17% річних. Далі йдуть Альтбанк із 16,9% річних та Кредитвест Банк із 16,75% річних.

На 12 місяців лідером також залишається Юнекс Банк, який пропонує 17,5% річних. На другому місці Бізбанк із дохідністю 17,15% річних, на третьому — Асвіо Банк зі ставкою 17,1% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.09.2026−12.10.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.09.2026−12.10.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.09.2026−12.10.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.