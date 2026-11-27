Українські банки зменшують ліміти на перекази з рахунків фізосіб-підприємців і посилюють фінансовий моніторинг окремих категорій клієнтів. Найпильніше перевірятимуть новостворених і неактивних ФОПів, а також підприємців із незвичною для їхнього бізнесу фінансовою активністю. Якщо встановленого ліміту не вистачатиме для роботи, підприємець зможе звернутися до банку й підтвердити потребу у більших сумах документами про свою діяльність. ПриватБанк та Ощадбанк уже змінили обмеження, а частина інших великих фінустанов запровадить нові правила з 1 грудня. Про це пише Dilo.

Оцінити реальний вплив обмежень можна буде приблизно через шість-вісім місяців після їх повноцінного запровадження. Фото: Pexels

Які ліміти встановлюють для ФОПів

Нові обмеження передбачені Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Його оновлену редакцію, яка стосується підприємців, банки підписали 14 травня 2026 року. Документ передбачає спільні підходи до фінансового моніторингу та обмеження видаткових операцій за рахунками клієнтів.

Для ФОПів передбачене поступове зменшення місячних лімітів. Підприємці першої групи зможуть здійснювати видаткові операції на суму до 400 тис. грн на місяць замість попередніх 600 тис. грн. Для другої та третьої груп ліміт зменшується з 3 млн до 1 млн грн.

Йдеться про загальну суму всіх видаткових операцій протягом місяця, а не про обмеження на один переказ. До них належать перекази коштів з рахунку та зняття готівки. Отримувати оплату від клієнтів і покупців підприємці можуть без цих обмежень.

Ліміти розраховують окремо в кожному банку. Тобто підприємець, який має рахунки у двох фінустановах, матиме окреме обмеження в кожній із них. Це дає змогу здійснювати більший загальний обсяг видаткових операцій, ніж передбачено лімітом одного банку.

Якщо ФОП вичерпає встановлену суму, банк не проведе наступний платіж понад ліміт. Гроші залишаться на рахунку. Щоб збільшити доступну суму, підприємець має звернутися до банку й надати документи про свою діяльність. Це можуть бути договори з контрагентами, податкові декларації, накладні або виписки про рух коштів в інших банках. Після перевірки документів фінустанова може переглянути ліміт.

Які банки вже змінили обмеження

Хоча правила передбачені одним меморандумом, банки запроваджують їх у різні строки. Документ не є постановою Національного банку, тому фінустанови самостійно визначають порядок і дати виконання домовленостей.

За інформацією Delo.ua, яке опитало найбільші банки за кількістю вкладників, ПриватБанк та Ощадбанк застосовують нові ліміти з 14 листопада 2026 року. У ПриватБанку персональні обмеження для частини клієнтів перерахували ще 12 листопада.

Інші великі фінустанови назвали такі дати запровадження нових правил:

Універсал Банк, який обслуговує клієнтів monobank, — з 1 грудня;

А-Банк — з 1 грудня;

ПУМБ — з 1 грудня.

Підприємцям варто перевірити умови обслуговування у своєму банку. Дата запровадження обмежень і доступний ліміт можуть відрізнятися залежно від фінустанови.

Кого банки перевірятимуть частіше

Нові правила не передбачають автоматичного застосування знижених лімітів до всіх ФОПів. Посилені обмеження стосуються передусім трьох категорій підприємців.

Перша категорія — новостворені ФОПи, які нещодавно розпочали діяльність і відкрили рахунки в банках.

Друга — так звані неактивні, або «сплячі», підприємці. Це ФОПи, які тривалий час не проводили операцій, а потім відновили діяльність або різко збільшили обороти.

До третьої категорії належать підприємці, чиї операції банк вважає ризиковими. Наприклад, підозру може викликати поділ платежу на суму понад 400 тис. грн на кілька менших переказів одному контрагенту. Також банки звертатимуть увагу на групи пов'язаних ФОПів, які фактично ведуть спільний бізнес.

Посилення контролю пов'язане з протидією ухиленню від оподаткування, дробленню бізнесу та використанню так званих дропів. Так називають людей, які відкривають рахунки або оформлюють підприємницьку діяльність на своє ім'я, а потім передають їх іншим особам для проведення фінансових операцій.

Окремий нюанс стосується підприємців, які змінюють банк. Навіть якщо ФОП роками працював з іншою фінустановою та мав стабільні обороти, новий банк може вважати його незнайомим клієнтом і встановити базовий ліміт. Для його збільшення доведеться підтвердити свою діяльність документами.

У ПУМБ підтвердили Delo.ua, що новий клієнт одразу отримує базовий ліміт відповідно до своєї групи: 400 тис. грн на місяць для першої групи та 1 млн грн для другої і третьої. Якщо бізнесу потрібні більші суми, банк може запросити податкові декларації, накладні, договори та виписки з інших банків за рік. Після перевірки цих документів ліміт можуть збільшити.

У monobank пояснили, що для визначення неактивності враховують кілька обставин одночасно. Зокрема, перевіряють, чи минуло шість місяців від реєстрації ФОП і відкриття рахунку, а також чи були за цей час надходження та видаткові операції.

Якщо підприємець зареєстрований давно, але рахунок у банку відкрив нещодавно, його не вважатимуть неактивним лише через короткий період обслуговування. У такому разі банк відраховуватиме шість місяців від дати відкриття рахунку.

Як нові ліміти можуть вплинути на малий бізнес

В Асоціації українських банків вважають, що встановлених лімітів має вистачити більшості представників мікробізнесу. За попередніми оцінками асоціації, для ФОПів першої групи обмеження у 400 тис. грн на місяць відповідає приблизно 20 тис. грн видаткових операцій на день за умови 20 робочих днів. Для більшості невеликих підприємців такого обсягу має бути достатньо.

Банки також заявляють, що обмеження торкнуться порівняно невеликої кількості клієнтів. Якщо стандартного ліміту не вистачатиме, підприємець зможе звернутися до фінустанови з документами для індивідуального перегляду умов обслуговування.

Поки що невідомо, скільки підприємців зіткнуться з новими обмеженнями та скільки часу банки витрачатимуть на перевірку документів. Національний банк не веде окремої статистики руху коштів на рахунках ФОПів, яка дала б змогу оцінити масштаб можливих проблем.

Є й питання швидкості розгляду звернень. Підприємці вже скаржаться, що під час звичайних процедур фінансового моніторингу банки можуть перевіряти подані документи місяць і довше. Іноді фінустанови кілька разів запитують додаткові матеріали, що ускладнює роботу бізнесу.

У Delo.ua зазначають, що оцінити реальний вплив нових обмежень можна буде приблизно через шість-вісім місяців після їх повноцінного запровадження. До того часу банки матимуть більше даних про кількість звернень підприємців щодо збільшення лімітів і швидкість їх опрацювання.