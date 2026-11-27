Підвищення виплат військовим поки залишається невирішеним питанням через брак коштів. Уряд разом із Міністерством оборони шукає необхідне фінансування. Тим часом міністр оборони Євгеній Хмара обіцяє представити відповідні пропозиції вже найближчим часом. Раніше у Верховній Раді обговорювали можливість збільшення до 36 тис. грн мінімального грошового забезпечення військовослужбовців.

Виплати військовим можуть зрости, але поки Міноборони тільки готує пропозиції щодо підвищення. Фото: ministry_of_defense_ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Уряд і Міністерство оборони опрацьовують можливість збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Для цього шукають додаткові джерела фінансування. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що відповідні пропозиції представлять у найкоротші терміни.

Про це він сказав 27 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Уряд і Міністерство оборони України максимально роблять все можливе для того, щоб опрацювати питання і знайти додаткові кошти на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців», — зазначив Хмара.

За його словами, уряд і Міноборони вже працюють над цим питанням. Після опрацювання вони мають представити свої пропозиції.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький також повідомив, що Кабмін шукає ресурси для підвищення мінімального грошового забезпечення військових. Водночас він наголосив, що на це знадобляться десятки мільярдів гривень щомісяця.

На виплати військовим до кінця року бракує 102 млрд грн

За даними Рахункової палати, до кінця 2026 року необхідно додатково знайти 102 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Таку потребу аудитори визначили за результатами аналізу виконання державного бюджету за дев'ять місяців. За цей період видатки сектору безпеки й оборони становили 3,45 трлн грн, або 72% усіх витрат державного бюджету. Понад 1 трлн грн спрямували безпосередньо на грошове забезпечення військових.

Водночас у Рахунковій палаті уточнили, що 102 млрд грн — це нестача запланованого фінансування до кінця року, а не заборгованість перед військовослужбовцями.

Аудитори також повідомили, що за січень — вересень видатки загального фонду держбюджету були на 198,8 млрд грн, або 5,7%, меншими за план. Серед причин назвали відтермінування постачань за оборонними замовленнями, затримки з оформленням платіжних документів і зміну потреб військових частин у закупівлях.

Чи можуть мінімальні виплати зрости до 36 тисяч гривень

Можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військових до 36 тис. грн із січня 2027 року обговорюють у Верховній Раді з жовтня.

Тоді народний депутат Олексій Леонов повідомив про пропозицію збільшити мінімальні виплати на 20% — із 30 тис. до 36 тис. грн. Для цього пропонували передбачити щонайменше 200 млрд грн.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав поправку щодо перегляду грошового забезпечення військовослужбовців. Однак за наполяганням уряду з її тексту прибрали конкретний відсоток підвищення. Тому підтримка поправки не означала, що мінімальні виплати обов'язково зростуть саме до 36 тис. грн.

Леонов також звертав увагу на фінансові обмеження. За його словами, дефіцит державного бюджету на 2027 рік становить 4,3 трлн грн, а зовнішнє фінансування на майже 32 млрд доларів на той момент залишалося непідтвердженим.

Наразі уряд і Міноборони опрацьовують можливі зміни до грошового забезпечення військових. Конкретних строків запровадження підвищення та його розміру поки не оголошували.