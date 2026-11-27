Чорна п’ятниця в Академії Мінфін добігає кінця. Якщо ви ще не відкрили Секретне сховище подарунків, саме час це зробити. Адже вже 30 листопада акція завершиться, а разом із нею зникне можливість отримати один із гарантованих бонусів.

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На вас чекає одна з трьох подарункових коробок, а всередині — подарунок, який допоможе зробити навчання доступнішим:

промокод на знижку 30%, 40% або 50% на будь-який курс Академії Мінфін;

промокод на безкоштовне навчання на будь-якому курсі;

промокод на запис будь-якого воркшопу.

Як забрати подарунок:

Перейдіть на сторінку акції та заповніть коротку форму. Натисніть «Увійти до сховища» й оберіть одну з трьох коробок. Скопіюйте промокод або назву подарунка. Напишіть Відділу турботи Академії в Telegram — команда допоможе активувати бонус.

Не відкладайте на потім: 30 листопада — останній день, коли можна увійти до сховища та отримати подарунок.

УВІЙТИ ДО СХОВИЩА

Відкрити сховище можна лише один раз. Скористатися отриманим подарунком потрібно до 31 грудня 2026 року.

Знижки не поєднуються з іншими акційними пропозиціями та промокодами Академії.