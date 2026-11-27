Чорна п’ятниця в Академії Мінфін добігає кінця. Якщо ви ще не відкрили Секретне сховище подарунків, саме час це зробити. Адже вже 30 листопада акція завершиться, а разом із нею зникне можливість отримати один із гарантованих бонусів.
Останні дні Чорної п’ятниці в Академії Мінфін: встигніть отримати подарунок і до 50% знижки на навчання
На вас чекає одна з трьох подарункових коробок, а всередині — подарунок, який допоможе зробити навчання доступнішим:
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промокод на знижку 30%, 40% або 50% на будь-який курс Академії Мінфін;
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промокод на безкоштовне навчання на будь-якому курсі;
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промокод на запис будь-якого воркшопу.
Як забрати подарунок:
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Перейдіть на сторінку акції та заповніть коротку форму.
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Натисніть «Увійти до сховища» й оберіть одну з трьох коробок.
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Скопіюйте промокод або назву подарунка.
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Напишіть Відділу турботи Академії в Telegram — команда допоможе активувати бонус.
Не відкладайте на потім: 30 листопада — останній день, коли можна увійти до сховища та отримати подарунок.
Відкрити сховище можна лише один раз. Скористатися отриманим подарунком потрібно до 31 грудня 2026 року.
Знижки не поєднуються з іншими акційними пропозиціями та промокодами Академії.
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