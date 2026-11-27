Повноцінна пенсійна реформа в Україні потребуватиме близько 170 млрд грн додаткових виплат щороку. Для державного бюджету наразі це надто велике навантаження, тому уряд розглядає можливість поступових змін замість реалізації базового сценарію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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За словами глави уряду, Кабінет Міністрів розуміє необхідність змін у пенсійній системі та вже розрахував кілька варіантів її реформування. Базовий сценарій передбачає близько 170 млрд грн додаткових виплат на рік — майже 200 млрд грн.

«На даний момент це непідйомна цифра, тому шукаємо компромісне рішення, яке все-таки покаже крок за кроком рух у цьому напрямку», — сказав Корецький.

Він зазначив, що уряд планує найближчим часом доопрацювати базовий варіант реформи та визначити, які зміни можна реалізувати з огляду на фінансові можливості держави. Йдеться не про відмову від пенсійної реформи, а про пошук моделі, яку бюджет зможе поступово профінансувати.

Яку пенсійну систему пропонує уряд

Про своє бачення майбутньої пенсійної системи раніше розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв'ю Forbes Ukraine. Запропонована концепція передбачає три основні складові: базову виплату після досягнення певного віку, страхову пенсію залежно від трудового стажу та сплачених внесків, а також окремі професійні пенсійні схеми для категорій працівників, які мають право на спеціальні умови виходу на пенсію.

Базова виплата має забезпечити мінімальний рівень доходу людям старшого віку, які протягом трудового життя отримували невисокі зарплати й через це мають недостатні пенсії. Страхова частина залежатиме від тривалості роботи та суми внесків, сплачених за людину.

Спеціальні пенсії, зокрема виплати за достроковий вихід на пенсію, пропонують трансформувати в професійні пенсійні схеми. Їх фінансуватимуть через окремі механізми, а не із загальної солідарної системи.

Окремий елемент концепції — накопичувальна система з автоматичним зарахуванням учасників. Людей планують долучати до неї за замовчуванням, але кожен зможе відмовитися від участі. У такому разі людина отримуватиме пенсію лише із солідарної системи.

У Мінсоцполітики оцінюють потребу в коштах на перший рік роботи оновленої системи приблизно у 150 млрд грн. Для порівняння, витрати на чинну пенсійну модель становлять 120−140 млрд грн.

За словами Улютіна, перші два роки реформу можна буде фінансувати в межах наявного бюджету Пенсійного фонду. Водночас міністерство готує довгострокові прогнози на 15 років, щоб оцінити фінансову стійкість системи після 2027 року. Законопроєкт перебуває на фінальній стадії підготовки, після завершення розрахунків його планують винести на громадське обговорення.

Мінімальну пенсію хочуть підвищити до 6−7 тисяч гривень

Підвищення мінімальної пенсії до 6−7 тис. грн є однією з головних цілей пенсійної реформи. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, для цього необхідно змінити формулу нарахування пенсій і запровадити накопичувальний рівень. Гетманцев також вважає, що розмір виплат потрібно прив'язати до зростання середньої зарплати, а коефіцієнт заміщення — тобто частка колишнього заробітку, яку людина отримує у вигляді пенсії, — має становити щонайменше 40%.

Однією з проблем попередніх спроб реформування пенсійної системи депутат назвав недосконалу формулу розрахунку виплат та індексацію, прив'язану до застарілої бази 2017 року.

Запропонована ним модель накопичень передбачає співфінансування внесків працівника і держави. Якщо людина відраховуватиме на пенсійний рахунок 1% зарплати, держава додаватиме ще 1%. У разі внеску 2% державна доплата також становитиме 2%.

Окремо Гетманцев наголосив на необхідності гарантій захисту пенсійних заощаджень від інфляції. За його словами, відповідний законопроєкт уже підготовлено.

Таким чином, уряд і депутати говорять про комплексне оновлення пенсійної системи — від перегляду принципів нарахування виплат до запровадження накопичень. Водночас ключовим питанням залишається вартість переходу до нової моделі: оцінки потреби у фінансуванні, які наводять представники уряду, суттєво залежать від обраного сценарію реформи.