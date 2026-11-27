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«На превеликий жаль, з 28.11.2026 АТ „Ощадбанк“ призупиняє обслуговування клієнтів у Краматорську», — йдеться в повідомленні міськради.

Про дату відновлення роботи банку в місті не повідомляють.

Про тимчасове призупинення роботи всіх відділень і банкоматів Ощадбанку в Краматорську міська рада інформувала ще 16 листопада. У місті також припинило роботу останнє відділення ПриватБанку.

Раніше мешканцям Краматорська рекомендували користуватися послугами найближчих відділень Ощадбанку, зокрема у Слов'янську на вулиці Поштовій, 44 та Олександрівці на вулиці Соборній, 11. Крім того, клієнтам доступні дистанційні сервіси банку.

Як Ощадбанк скорочував мережу через війну

Після початку повномасштабного вторгнення Ощадбанк неодноразово призупиняв роботу відділень у районах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

За підсумками 2022 року мережа банку скоротилася на 420 відділень — до 1182. У січні 2023 року Ощадбанк повідомляв, що загалом мав 1385 установ. Із них 53 тимчасово не працювали з міркувань безпеки, ще 147 були призупинені на окупованих територіях. На той момент клієнтів обслуговували у 1185 відділеннях.

У липні 2024 року банк повідомляв про припинення роботи відділення в Лимані через безпекову ситуацію. Водночас у місті продовжував працювати банкомат. У Торецьку спочатку призупинили роботу відділення, а згодом — і банкоматів через небезпеку інкасації.

Тоді на підконтрольній Україні території Донецької області працювали 27 стаціонарних відділень Ощадбанку, два мобільні підрозділи у приміщеннях та одне мобільне відділення на базі автомобіля.

За даними Національного банку України, на початок жовтня 2026 року Ощадбанк мав 1103 відділення по всій країні. За третій квартал мережа скоротилася ще на 12 установ. Попри це, банк залишається найбільшим в Україні за кількістю відділень.

Банківська мережа України також продовжує скорочуватися

Від початку повномасштабної війни кількість банківських відділень зменшилася не лише в Ощадбанку. За даними НБУ, протягом 2022 року українські банки закрили 1349 установ.

Найбільше скорочення припало на другий і третій квартали: за цей час банки припинили роботу 525 та 473 відділень відповідно. Найбільше зміни торкнулися Харківської та Донецької областей, Києва й Херсонщини.

У 2026 році тенденція збереглася. За третій квартал кількість структурних підрозділів банків в Україні зменшилася на 54 — до 4700. Найбільше відділень за цей період закрили ПриватБанк — 26, та Ощадбанк — 12.