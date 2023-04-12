monobank підвищив дохідність всіх своїх гривневих депозитів

Дохідність депозитів продовжує зростати. Індекс ставок за 3-місячними вкладами фізосіб (UIRD) становить 13,04% річних, на 12 місяців — 14,55% річних. За два тижні свої пропозиції переглянула третина банків з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, що входять до огляду «Мінфіну».

Активність на депозитному ринку підігріває Нацбанк. Наприкінці минулого тижня — 7 квітня — відбувся перший аукціон НБУ із продажу банкам нових тримісячних депозитних сертифікатів із доходністю 25% річних. Такі папери цікаві банкам, особливо після зниження ставок за депосертифікатами овернайт. Таку зацікавленість підтвердили щонайменше два банки з опитаних «Мінфіном» учасників огляду.

«Зрозуміло, що для залучення коштів клієнтів на депозитний вклад, відсоткова ставка повинна хоч як відповідати рівню інфляції, тому що при рівні інфляції у 20%, ставка по депозиту в 5−10% не є мотивацією для клієнтів. Тому банки змушені будуть збільшувати розмір ставки до ринкових показників. Таким чином банки платять більше відсотків клієнтам, та мають змогу купувати депозитні сертифікати. НБУ платить банкам відсоток за депозитними сертифікатами, який дорівнює обліковій ставці (25%)» — каже начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

На першому аукціоні нові депосертифікати викупили 45 банків на суму 51,1 млрд. грн. Однак, купити нові папери можуть далеко не всі. Доступ до них відкритий тільки для банків, які активно залучають гривневі строкові вклади фізосіб терміном від 3 місяців. Як пояснив Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, ці та інші зміни в монетарній політиці, анонсовані регулятором у березні, «підтримають подальше зниження інфляції та дозволять у перспективі перейти до пом'якшення валютних обмежень».

«НБУ вибудовує такий операційний дизайн, який дозволить посилити привабливість заощаджень у гривні, — каже Володимир Лепушинський.

І це вже відбивається на ринку. Деякі банки вже запровадили нові пропозиції та підвищили ставки за новими вкладами. Приміром, ще у березні ПУМБ підняв ставки за терміновими депозитами від трьох місяців. Також банк пропонує акційний депозит на 3 міс (депозит «Спокійний») під 10% річних, що передбачає як можливість необмеженого поповнення, так і можливість розірвання договору із збереженням нарахованих відсотків. На думку Дмитра Коваля, директора Департаменту-Трайбу некредитних продуктів ПУМБ, такий строковий депозит буде цікавим для клієнтів, які хочуть і зберегти гроші, і мати вільний доступ до своїх коштів.

Кредобанк, за словами директора департаменту роздрібних клієнтів Олександра Супруновича, ввів у лінійку новий термін вкладу — 4 місяці та пропонує за таке розміщення коштів клієнтам ставки у національній валюті - 14,00 % (виплата відсотків наприкінці терміну) та 13,50% (виплата відсотків щомісяця). Така пропозиція, на думку банку, має бути цікавою для клієнта.

Загалом, якщо минулого разу, в огляді невеликих банків, у гривні ставки підвищили лише три банки, то цього разу серед фінчустанов із великими депозитними портфелями таких виявилося шість: вони збільшили дохідність вкладів у нацвалюті від 0,5 п.п. до 2,5 п.п.

Банкіри сходяться на думці, що короткі та ультракороткі депозити підуть на спад.

«Ринок ставок по банкам піде поступово вгору на вклади в довгострокових термінах, аби залучати нові кошти від клієнтів до банків, а банкам відповідно це дозволить дані кошти вкласти в депозитні сертифікати НБУ та отримати прибуток від такої операції. Короткострокові кошти клієнтів стануть банкам не цікаві і за ними відбуватиметься зниження ставок», — вважає директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

На відміну від довгих депозитів, ставки за якими банки зацікавлені будуть підвищувати щонайменше до початку літа.

«Українські банки, принаймні до кінця весни, продовжать два різноспрямовані тренди — підвищення ставок за строковими депозитами терміном розміщення від трьох місяців і, водночас, зниження ставок або взагалі закриття депозитних програм строком на 3 місяці і за депозитами до запитання (з вільним користуванням) . Такі тренди спостерігатимемо у всіх трьох депозитних валютах, UAH/USD/EUR», — директор Департаменту-Трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Щоправда, темпи збільшення ставок у різних банків можуть відрізнятися.

«На мою думку, розмір відсоткової ставки це механізм, який залежить від фінансової спроможності та економічної доцільності таких коштів для банків. Якщо банки не мають змоги збільшувати кредитний портфель, вони будуть поступово і дуже повільно збільшувати розміри відсоткових ставок за депозитами. Але потрібно зауважити, що можливість розмістити кошти в депозитний сертифікат під 25% буде гарним стимулом для банків розширювати депозитний портфель. Так, у квітні ми можемо побачити збільшення відсоткових ставок за депозитами строком на 12 місяців до 16−18% річних», — вважає начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

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Як банки змінювали ставки

Правекс Банк додав до ставок за гривневими вкладами на 6 та 9 місяців по 2,5 п.п., збільшивши їхню дохідність до 10% річних. Ставки на 3 місяці тут підросли на 2 п.п. до 9,5% річних. Дохідність доларових депозитів на 3 місяці збільшено на 0,49 в.п. до 0,5% річних. Банк також переглянув дохідність євровкладів на такий самий термін, збільшивши їх на 0,24 п.п. до 0,25% річних.

Кредит Дніпро Банк додав 2 п.п. до ставок за вкладами у гривні на 3 місяці. Наразі приватні вкладники на таких депозитах заробляють тут 17% річних. Також збільшена на 1,5 п.п. до 17,5% річних ставка гривневих депозитів на 6 місяців, на 0,7 п.п. до 0,8% річних — ставка доларових вкладів на 3 і 6 місяців, на 0,59 п.п. до 0,6% річних — ставка вкладів на 3 та 6 місяців у євро.

Банк Південний підвищив на 2 п.п. до 14% річних дохідність гривневих вкладів на 3 місяці, на 1,5 п.п. до 15% річних — дохідність вкладів у нацвалюті на 6 місяців. Банк також додав 0,25 п.п. до доходності доларових вкладів на 3 місяці та 0,5 п.п. — до доходності вкладів на 6 місяців і сплачує тепер за ними 1% та 1,5% річних відповідно. Банк також переглянув дохідність євровкладів: ставки депозитів на 3 місяці зросли на 0,74 п.п. до 0,75% річних, на 6 місяців — на 0,99 п.п. до 1% річних.

Універсал Банк додав по 1 п.п. до доходності гривневих вкладів на 3 та 6 місяці і сплачує тепер за ними 12 та 13% річних відповідно. Також на 1,5 п.п. до 15,5% річних підвищено дохідність вкладів у нацвалюті на 12 місяців.

monobank збільшив доходність вкладів у гривні на 12 місяців на 0,5 в.п. до 14,5% річних, а також додав по 1 п.п. до доходності вкладів на 3,6 та 9 місяців. Дохідність за ними після підвищення становить 12%, 13% та 14% річних відповідно.

МТБ Банк додав по 0,5 п.п. до доходності гривневих депозитів на 6, 9 та 12 місяців, та 1 п.п. — до дохідності 3-місячних депозитів. Дохідність після підвищення становить 16% річних за вкладами на 3 і 12 місяців, 16,5% річних — на 9 місяців, і 17% річних — за вкладами на 6 місяців.

Таскомбанк підвищив на 0,5 п.п. ставки за гривневими вкладами на 6 місяців та на 1 в.п. — ставки за вкладами на 3 місяці. Дохідність цих депозитів наразі становить 16% річних. Банк також підвищив ставки за вкладами на 3 місяці у доларі (на 1,3 в.п., до 2% річних).

Банк Креді Агріколь переглянув ставки на доларові депозити. На 0,49 п.п. збільшено доходність депозитів на 3 місяці (до 0,5% річних), на 0,74 п.п. зросла дохідність вкладів на 6 місяців (до 0,75% річних) та на 0,99 п.п. — вкладів на 12 місяців (до 1% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.03.2023−10.04.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.03.2023−10.04.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.03.2023−10.04.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.