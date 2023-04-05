Конвертаційні депозити більше нецікаві: що може зробити НБУ

Банки активно змінюють депозитні пропозиції. Найпомітніші зрушення відбуваються зараз у сегменті конвертаційних депозитів. Що змінюється і яку прибутковість зараз пропонують за вкладеннями приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд. грн., розповість «Мінфін».

За перший квартал, за даними ICU, гривня зміцнилася більш ніж на 6%, при цьому спред за курсами купівлі-продажу скоротився на 15 коп. Така ситуація сильно зіпсувала бізнес власникам конвертаційних депозитів.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на терміновий депозит від 3 місяців та вище. А наприкінці вересня збільшив максимально можливу суму для купівлі ВКВ із 50 тис до 100 тис грн.

Така ініціатива регулятора щодо зниження тиску на гривню прижилася: за інформацією заступника голови НБУ Юрія Гелетія, минулого року за двома депозитними продуктами українці розмістили в банках майже $1,5 млрд (конвертаційні депозити та купівля доларів за офіційним курсом із подальшим розміщенням на депозит).

Допоки різниця між ринковим поточним курсом та курсом, за яким ці вкладники купували валюту, становила кілька гривень, ці люди активно на цьому заробляли, здаючи отриману валюту за вищим курсом в обмінники. Це поступово збивало курс і, як наслідок, зменшувало різницю між такими курсами.

Зараз ця різниця настільки зменшилася, що робить подібні операції часто невигідними для громадян. У результаті фактор здачі валюти під такі операції різко скоротиться найближчим часом і перестане страхувати гривню.

Щоб зберегти інтерес приватників до цього продукту, банки знижують курс продажу валют під розміщення на депозит. У перших рядах ті, хто гостро потребує гривневого ресурсу для виконання нових нормативів резервування НБУ.

«В останні місяці купівля валюти з розміщенням на депозиті досягла піку популярності і ринок став дуже конкурентним. Але більшість гравців ринку пропонують курс долара в межах вузького коридору 37,20−37,45 грн/$, що забезпечує їм отримання комісійної винагороди у діапазоні 1−1,3%», — каже Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

За її словами, такий рівень комісійних близький до меж рентабельності. Тому суттєво знизити кінцеву вартість долара для клієнтів, які купують його для розміщення на депозит, не вийде. А значить, і мотивація для потенційних покупців звертатися до банків по цю послугу все одно замала.

Не збираються грати у пониження й у РВС Банку.

«Нині наш курс формується так: курс платіжної системи + 2% для існуючих клієнтів банку та 4% для нових клієнтів. Наприклад, сьогодні (4 квітня — прим. „Мінфін“) курс платіжної системи Masteracrd — 36,568. Відповідно є курс під депозит — 37,30 для існуючих клієнтів і 38,03 для нових», — прокоментували у банку.

Тому фінансисти вже готуються до зниження інтересу населення до конвертаційних депозитів.

«Думаю, що на початку квітня ми побачимо суттєве зниження обсягів купівлі валюти на депозит, як би банки не коригували курс. Ринок збалансується і, скоріш за все, вийде на нові рівні, що передбачатимуть певну премію за тримісячну затримку при купівлі з розміщенням валюти на депозиті. Звісно, якщо регулятор не ухвалить рішень, які відкриють можливість перетікання валюти з міжбанківського на готівковий ринок і навпаки», — вважає Анна Золотько.

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Як банки змінювали депозитні ставки

Дрібні банки цього разу ставки за гривневими вкладами майже не підвищували: із 21 учасника огляду прибутковість вкладів у гривні збільшили лише три, ще два підвищили ставки у доларі та євро.

Полтава-банк підвищив ставки за терміновими вкладами у гривні терміном на 12, 9 та 6 місяців. Найбільше зросла дохідність на річні вклади: на 2,5 в.п., та з кроком у 0,5 в.п. — на інші. Тепер ставки за цими вкладами становлять 17%, 16,5% та 15,5% річних відповідно.

Банк також збільшив ставки у доларі та євро. В обох валютах тепер прибутковість за вкладами на 12 місяців становить 0,9% річних, на 9 місяців — 0,8% річних, на 6 місяців — 0,7%. Ставки за вкладами на 3 місяці в обох валютах залишилися незмінними.

Банк інвестицій та заощаджень додав 2,75% в.п. до ставки гривневого депозиту на 3 місяці, збільшивши її до 17,25% річних. На всі інші термінові вклади в нацвалюті банк додав по 1,75 п.п. і сплачує тепер за ними 17,75% річних.

Юнекс банк збільшив ставки на гривневі депозити на 6 місяців на 0,25 п.п. до 17,75% річних та на 0,5 в.п. знизив доходність вкладів на 3 місяці (до 17,5% річних).

Радабанк знизив дохідність гривневих вкладів на 9 та 12 місяців на 0,5 п.п. Тепер на таких вкладах тут можна заробити 15% річних, ставки на гривневі депозити терміном на 3 та 6 місяців залишились без змін. Банк також зменшив ставки за вкладами у доларі та євро терміном на 9 та 12 місяців. У доларі тепер ставки за такими вкладами становлять по 1,7% річних, євро — 0,8% річних.

Полікомбанк став єдиним із учасників, хто цього разу не змінював ставки у гривні, проте підвищував та знижував дохідність вкладів у доларі та євро. В обох випадках банк підвищив на 0,3 п.п. ставку в євро та доларі на вклади на 3 місяці, водночас знижено на 0,8 в.п. прибутковість вкладів на 6 місяців.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.03.2023−03.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.03.2023−03.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.03.2023−03.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.