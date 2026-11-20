Естонська фінансова група Iute Group сформувала Наглядову раду українського IuteBank. До її складу увійшли п'ять фахівців із досвідом у банківській сфері, корпоративному управлінні, дипломатії та фінансових технологіях. Усі призначення погодив Національний банк України.

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Колишній посол США, екскерівник LHV Group та фінтех-фахівці

Наглядову раду очолив Тармо Сільд (Tarmo Sild). До її складу також увійшли Каді Раудсепп (Kadi Raudsepp), директорка з юридичних питань та комплаєнсу Iute Group, Джордж Кент (George P. Kent), колишній посол США в Естонії, Мадіс Тоомсалу (Madis Toomsalu), ексгенеральний директор естонської банківської групи LHV Group, та Ростислав Дюк (Rostyslav Dyuk), голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній.

Формування Наглядової ради стало завершальним етапом корпоративної трансформації банку. IuteBank завершив корпоратизацію, змінив юридичну назву на АТ «Юте Банк» та перейшов до дворівневої структури управління, яка передбачає функціонування Наглядової ради та правління.

Хто така Iute Group

Iute Group — європейська фінансова група, заснована у 2008 році в Естонії, зі штаб-квартирою в Таллінні. Компанія спеціалізується на цифрових фінансових послугах, споживчому кредитуванні, платежах, банківських продуктах та страховом посередництві. Наразі група працює в Албанії, Болгарії, Молдові, Північній Македонії та Україні. У Молдові Iute Group також володіє банком Energbank. Компанія розвиває цифрову екосистему MyIute, через яку клієнти отримують доступ до фінансових сервісів.

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Які плани банк має в Україні

Iute Group вийшла на український банківський ринок на початку 2026 року, придбавши окремі активи та депозитні зобов'язання RWS Bank. З березня IuteBank працює в Україні як ліцензований банк під наглядом НБУ.

На першому етапі банк зосередився на забезпеченні безперервного обслуговування клієнтів, які перейшли з RWS Bank, та створенні операційної інфраструктури.

Наступним етапом розвитку стане розширення цифрових банківських сервісів, посилення команди та залучення нових клієнтів. Повноцінну цифрову банківську платформу IuteBank планує запустити у 2027 році.

Таким чином, український банківський ринок готується до появи нового цифрового гравця, який розвиватиметься за підтримки естонської фінансової групи та міжнародної команди управління.

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