У III кварталі 2026 року українці збільшили обсяг коштів в іноземній валюті на банківських рахунках швидше, ніж у попередньому кварталі. Водночас приріст гривневих заощаджень сповільнився. У результаті частка валютних депозитів населення зросла до 33,6%.Про це повідомляє Національний банк України.

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Гривневі кошти фізичних осіб за квартал збільшилися на 1%, а за рік — на 16,8%. Строкові гривневі депозити зростали швидше: на 2,7% за квартал і 18,6% за рік. Їхня частка в загальному обсязі гривневих коштів населення підвищилася до 34,4%.

Валютні заощадження населення за три місяці збільшилися на 3%, а за рік — на 7,8%. Зростали як кошти на поточних рахунках, так і строкові депозити. Водночас частка валютних вкладів у загальному обсязі заощаджень збільшилася на 0,4 відсоткового пункту — до 33,6%.

НБУ пов'язує цю зміну зі швидшим накопиченням валютних залишків та послабленням гривні.

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Як змінювалися депозитні ставки

Упродовж липня-жовтня Національний банк тричі підвищував облікову ставку — до 16,5% річних. Частина банків, зокрема найбільших, у відповідь збільшувала дохідність депозитів населення. Активніше це відбувалося в жовтні.

Однак за підсумками III кварталу середня ставка за новими строковими гривневими депозитами фізичних осіб не змінилася і у вересні становила 12,6% річних. Якщо враховувати також кошти на вимогу, середня ставка за новими залученнями навіть зменшилася на 0,2 відсоткового пункту — до 10,2%.

Банки також активніше конкурували за кошти підприємств. Середня ставка за гривневими угодами з бізнесом зросла на 0,4 відсоткового пункту — до 10,4% річних.

Водночас гривневі кошти компаній збільшилися на 2,4% за квартал і на 20,6% за рік. Валютні залишки бізнесу, навпаки, скоротилися на 1,8% за квартал і на 7,1% у річному вимірі. Однією з причин стало зменшення експортної виручки.

Таким чином, у III кварталі банки продовжували залучати кошти населення та бізнесу, але структура заощаджень змінювалася: гривневі депозити зростали повільніше, а попит на валютні залишки посилювався.

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