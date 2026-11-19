В Україні протягом 2026 року зростає попит на кредитні рішення для населення — насамперед, на кредити готівкою та кредитні картки . Як змінюються умови споживчих кредитів наприкінці року, які параметри стають найважливішими для позичальників і навіщо банкам активний розвиток цифрових сервісів?

Попит населення на кредити в Україні дещо підвищився, а банки очікують зростання попиту на споживчі кредити. При цьому, у третьому кварталі 2026 року банки пом’якшували кредитні стандарти для споживчих позик, і очікують пом’якшення надалі. Про це йдеться у «Опитуванні про умови банківського кредитування», опублікованому НБУ.

Щодо процентних ставок за кредитами для населення, то протягом 2026 року масового зниження не відбувається, і цій тенденції є цілком об'єктивне пояснення. Як розповів директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв, ціна кредиту залежить від продукту, ризикового профілю клієнта та конкретної пропозиції.

«Банки диференціюють умови залежно від того, новий це клієнт чи вже відомий банку, а також залежно від самого продукту. Тому конкуренція зараз відбувається не стільки через загальне зниження ставок по всьому ринку, скільки через точкові пропозиції для окремих сегментів: кращу ставку для якісного клієнта, спеціальні умови за цільовим кредитом чи окрему пропозицію для діючого клієнта. При цьому у другій половині 2026 року вартість грошей для банків почала зростати: облікова ставка НБУ підвищилася з 15% у першій половині року до 16,5% наприкінці жовтня», — розповів експерт.

За його словами, зараз, у листопаді 2026 року, реальна річна ставка за кеш-кредитом для нових клієнтів в середньому становить 70%. Хоча діапазон кредитних пропозицій від банків перебуває в досить широкому діапазоні, є пропозиції зі ставкою навіть до 100% річних.

За кредитними картками, зауважив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв, рівень ставок нижчий: у більшості пропозицій реальна ставка знаходиться приблизно в діапазоні 43—60%. «Але картку взагалі не зовсім правильно оцінювати тільки за ставкою. Для клієнта так само важливі пільговий період, комісії, кешбек та умови користування кредитним лімітом», — повідомив експерт Ідея Банку.

Одним із цікавих трендів на ринку кредитування України є вибір позичальниками тривалих термінів кредитування. «Ми бачимо, що клієнти дедалі активніше обирають довші строки кредитування. В Ідея Банку найбільшим попитом користуються кеш-кредити на 36 та 60 місяців — разом вони формують майже 60% наших видач. Причому в 2026 році особливо помітно зріс попит саме на 60 місяців: частка таких кредитів збільшилася за рік з 16% до 29%», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Загалом протягом 2026 року триває кредитне відновлення. За даними НБУ, за підсумками другого кварталу чисті гривневі кредити населенню зросли на 36,2% рік до року, а за підсумками третього кварталу річний темп зростання чистого гривневого роздрібного портфеля вже становив 38%. «Ідея Банк зростає ще швидше за ринок. Станом на 1 листопада наш портфель споживчих кредитів збільшився на 40% від початку року і на 52% рік до року. Споживче кредитування для нас не додатковий напрямок, а одна з ключових компетенцій. Також це показник довіри клієнтів і того, що наші кредитні продукти вже добре знають на ринку», — зауважив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Крім того, зазначає експерт, що зростає не лише кількість кредитів, а і середня сума, яку позичає клієнт. «Ми бачимо це на власних цифрах: за 10 місяців середній чек готівкового кредиту в Ідея Банку зріс приблизно на 10%», — розповів директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Серед помітних тенденцій — зростання конкуренції серед банків, які сьогодні конкурують уже не лише ставкою, сумою чи строком кредиту. Не менш важливими стали швидкість рішення, простота оформлення, кількість кроків до отримання грошей, доступність 24/7 та якість цифрового сервісу. «Цю зміну ми бачимо і в Ідея Банку. Частка онлайн-видач готівкових кредитів у 2025 році становила 50%, а в 2026 році — вже більше 70%. Раніше клієнт значною мірою порівнював умови кредиту. Сьогодні він порівнює ще й те, скільки часу та зусиль потрібно витратити, щоб цей кредит отримати», — пояснив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

На думку Олександра Тимофіїва, перевага банку сьогодні в тому, що він може побачити потребу клієнта ширше, і запропонувати різні сценарії фінансування під різні життєві ситуації.

«Завдяки банківському кредитуванню, клієнтам доступні більші суми і довші строки. За класичним кеш-кредитом — це до 500 тис. грн і до 60 місяців. Тобто клієнт може профінансувати більшу потребу, і розподілити навантаження на довший строк. Також банк може запропонувати не ще один кредит, а інше рішення проблеми. Наприклад, ми можемо запропонувати кредит „Зустрічна пропозиція“, і рефінансувати так до 10 чинних кредитів», — розповів Олександр Тимофіїв.

Він пояснив, що сьогодні серед переваг банківських кредитів — цільові продукти. «Наприклад, на купівлю вживаного автомобіля в Ідея Банку доступне фінансування до 1 млн грн на строк до 84 місяців, а за умови підтвердження цільового використання коштів річна ставка знижується на 35%. Є окремі рішення і для ремонту», — пояснив експерт.

На його переконання, наступний рівень конкуренції у сегменті споживчого кредитування визначатимуть банки, які краще зрозуміють реальну потребу клієнта і запропонують найбільш доречне фінансове рішення. «І тут перевага банку саме в ширині продуктового конструктора: картка, розстрочка, кеш-кредит, рефінансування або цільове фінансування під різні потреби клієнта», — пояснив Олександр Тимофіїв.

Нагадаємо, видання «РБК-Україна» опублікувало рейтинг найкращих кредитних карток 2026 року. Відповідно до результатів рейтингу кредитних карток, найкращими кредитками 2026 року визнані ВСЕМОЖУ Online від ПУМБ та О.Картка від Ідея Банку.