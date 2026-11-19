У третьому кварталі 2026 року Національний банк України опрацював 21 441 звернення споживачів фінансових послуг. Найчастіше громадяни порушували питання кредитування, врегулювання простроченої заборгованості, блокування банківських рахунків та шахрайства. Про це свідчить звіт НБУ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Порівняно з другим кварталом кількість письмових звернень збільшилася на 55, а звернень до контакт-центру — на 296.

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Зокрема, регулятор опрацював 13 007 письмових звернень та 8 434 звернення до контакт-центру.

Порівняно з другим кварталом кількість письмових звернень збільшилася на 55, а звернень до контакт-центру — на 296.

На які фінансові установи надходило найбільше звернень

Найбільше письмових звернень стосувалося діяльності фінансових компаній — 6 114. Це на 758, або 14%, більше, ніж у попередньому кварталі.

Щодо банків із приватним капіталом НБУ отримав 1 682 письмові звернення, державних банків — 1 600, а банків іноземних банківських груп — 414.

Таким чином, найбільше зростання кількості звернень серед основних категорій фінансових установ зафіксовано щодо фінансових компаній.

Водночас кількість письмових звернень щодо колекторських компаній скоротилася на 31%, а щодо страховиків — на 15%.

На що найбільше скаржилися клієнти банків

Серед питань, пов'язаних із діяльністю банків, найбільше письмових звернень стосувалося блокування та арештів рахунків.

Основні проблеми:

779 звернень — блокування та арешти банківських рахунків;

683 звернення — питання банківського кредитування;

526 звернень — проблеми з переказами коштів;

354 звернення — шахрайство;

199 звернень — врегулювання простроченої заборгованості.

Окремо до контакт-центру НБУ надійшло 927 звернень щодо блокування та арештів рахунків.

У звіті регулятор пояснює, що банки можуть обмежувати операції клієнтів у випадках, коли виявляють підозрілу фінансову активність або операції, які не відповідають наявній інформації про клієнта.

У такій ситуації банк може запросити додаткові документи, пояснення та підтвердження походження коштів.

Якщо клієнт не надає необхідної інформації, банк може заблокувати рахунок, а згодом — ухвалити рішення про припинення ділових відносин.

Кредити та борги: головні проблеми клієнтів фінансових компаній

Серед звернень щодо небанківських фінансових установ найбільше питань виникало у сфері кредитування.

Зокрема, НБУ отримав:

2 141 звернення щодо кредитування у фінансових компаніях;

1 986 звернень щодо врегулювання простроченої заборгованості;

1 587 звернень щодо кредитування військовослужбовців.

Також громадяни порушували питання страхових виплат. За квартал регулятор отримав 262 звернення щодо невиплати страхового відшкодування та ще 142 — щодо виплати компенсації не в повному обсязі.

Окрему увагу НБУ приділив порушенням під час стягнення боргів.

За інформацією регулятора, споживачі повідомляли про телефонні дзвінки у вихідні дні, контакти колекторів із третіми особами без належних підстав та використання персональних даних усупереч встановленим заборонам.

Що робити, якщо банк заблокував рахунок

У Нацбанку рекомендують клієнтам, які зіткнулися з блокуванням рахунку, передусім з'ясувати причину обмеження.

Якщо банк запросив документи чи пояснення, їх необхідно надати для проведення належної перевірки та можливого перегляду рішення.

Якщо рахунок заблоковано без запиту додаткової інформації, варто звернутися безпосередньо до банку.

Якщо врегулювати питання не вдалося або клієнт не погоджується з рішенням фінансової установи, він має право подати звернення до НБУ.

Зробити це можна через офіційний сайт регулятора, електронною поштою nbu@bank.gov.ua або за телефоном контакт-центру 0 800 505 240.