За розрахунками народної депутатки Ніни Южаніной, п'ять державних банків України за три квартали 2026 року заробили майже 97 млрд грн прибутку до оподаткування. За рахунок податку на прибуток та потенційних дивідендів бюджет може отримати від них близько 84,9 млрд грн за дев'ять місяців, а за підсумками всього року — близько 113 млрд грн, якщо нинішня динаміка збережеться.

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Скільки заробили державні банки

За дев'ять місяців 2026 року банківська система України отримала 161 млрд грн прибутку до оподаткування. Понад 60% цієї суми припадає на п'ять банків із державним капіталом.

Зокрема, фінансові результати банків за цей період становили:

ПриватБанк — 74,4 млрд грн;

Ощадбанк — 8,49 млрд грн;

Укрексімбанк — 6,36 млрд грн;

Укргазбанк — 5,34 млрд грн;

Сенс Банк — 2,3 млрд грн.

Сумарно п'ять державних банків заробили близько 96,9 млрд грн прибутку до оподаткування, або приблизно 60,2% від загального показника банківської системи.

Скільки грошей може отримати бюджет

За розрахунками депутатки, за результатами дев'яти місяців 2026 року державний бюджет може отримати від цих п'яти банків 49,3 млрд грн податку на прибуток. Це нарахована сума податкових зобов'язань, а не обов'язково кошти, які вже фактично перераховані до бюджету.

Ще 35,6 млрд грн становлять потенційні дивіденди держави за умови застосування нормативу виплати 75% прибутку.

Таким чином, загальна оцінка податкових надходжень та потенційних дивідендів за дев'ять місяців становить 84,9 млрд грн.

Якщо екстраполювати нинішні показники на весь 2026 рік, держава потенційно може отримати від п'яти банків близько 113 млрд грн:

65,7 млрд грн — податок на прибуток;

47,5 млрд грн — дивіденди.

Це прогнозна оцінка на основі нинішньої динаміки, а не гарантований обсяг надходжень. Фактична сума дивідендів залежатиме від фінансових результатів за весь рік, рішення власника та встановленого нормативу розподілу прибутку.

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Чому виникають питання до бюджету-2027

На тлі таких показників депутатка звернула увагу на плани уряду щодо скорочення у 2027 році надходжень від дивідендів та частини чистого прибутку державного корпоративного сектору на 25%.

Йдеться про доходи бюджету від державних підприємств і компаній, а не лише від банків. Тому показники п'яти державних банків не можна автоматично порівнювати із загальним прогнозом дивідендних надходжень від усього державного сектору.

Водночас результати державних банків ставлять питання про те, які фінансові показники Мінфін закладає у бюджет на наступний рік, чи враховує прогноз подальше зростання прибутків банків та який норматив виплати дивідендів передбачено для державних фінансових установ.

Саме ці параметри визначатимуть, скільки коштів від прибутків державних банків у підсумку потрапить до бюджету, а скільки залишиться в їхньому капіталі для розвитку, кредитування та виконання нормативів фінансової стійкості.

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